自由開講》中共視政權比人命重要

陳啟濃

五月天捐出2200萬給武漢市慈善總會，這份善心讓人感動，但對於武漢肺炎疫情其實助益不大。

五月天捐出2200萬給武漢市慈善總會，這份善心讓人感動，但對於武漢肺炎疫情其實助益不大。（翻攝自臉書）

武漢肺炎屬於人為災害，捐錢給不值得信任的政府，除了無法減緩疫情擴大，反而讓中共更有資源壓制受苦的人民。

對於急需外界幫助的病患與家屬，除了金錢，物資的援助，以及醫療專家的進駐，對於減輕災情、搶救病患，幫助都很大，而中共卻選擇性地接受捐款，卻不鼓勵物資支援，對於美國專家的進入，甚至還再三猶豫。這樣的心態，顯見中共根本不把人民的生命擺第一，而是以政權的穩固為第一考量。

或許有人會以「武漢市慈善總會」是民間的慈善團體來反駁，但會這麼想的人是真正不了解中共的統治手段。

中國哪有什麼是屬於真正的「民間組織」？連營利事業、私人企業都可以運用來鞏固共產黨統治，慈善團體跟台灣以往的「紅十字會」，還不都是黨國的附隨組織。它們是黨國慈善外表的白手套，透過許多不當的金錢捐助來做為洗錢工具，把慈善事業當政治工具，恐怕連裡面的帳目都不清不楚吧！

我不反對慈善捐款，只是人民無法受惠。想想那些中國城市遭封鎖後，人民無法外出，行動不自由，錢都已經沒有用處了。本來是受害者的人民，卻又要遭受加害者的政府，持續的被當成「罪犯」來懲罰。起初中共刻意淡化疫情，沒有積極防範疫情擴散。最後為了斷尾求生，才倉促作出封城的決定，人民只有無奈地接受，被迫面對等死的命運。

武漢肺炎是人為災害，捐錢給不值得信任的政權，除了無法減緩疫情擴大，反而讓中共更有資源壓制受苦的人民。（法新社）

捐錢給中共，等於是間接協助中共對人民的壓榨。如果真有大愛，應該要站在民主國家這一邊，共同聲討中共「視人民如草芥」的統治手段；要求中共好好面對事實，公布真相，謙卑地接受美國等先進國家的協助。因為中共已經沒有能力控制疫情。接受捐款，並無濟於事。雖然中共已改口提出，希望美國醫療專家進入中國給予協助，然而先前接受捐款卻不知珍惜人命的專斷，要錢卻藐視人命的惡行，已經耽誤了許多原可以救活的生命。

（水里國中校長）

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