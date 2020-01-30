自由開講》武漢肺炎再次印證中共邪惡的本質

陳啟濃

這次中國傳開的武漢肺炎，已經成為世界災難，會是另一場中國人傳開的「黃禍」。然而人民無辜，欲哭無淚，原因都出在中國是由沒有人性，只為守住政權的中共政府所統治。中共為了穩固統治權，可以編造一堆謊言，掩蓋住所有事實真相，更可以不把人命看作一回事。

武漢肺炎爆發的過程再次印證，共產黨口口聲聲「為廣大老百姓服務」的口號，都只是為了騙取政權，獲得統治權後，共產黨才是中國的主人。（法新社）

1.人為因素造成的世界性病毒

中共本想用「人民貪食野味」來瞞騙全世界，後來紙包不住火，法國主動提起曾協助中國成立生化實驗室這件事，慢慢將病毒來源點出來。

而病毒會傳開，正是中共製造生化病毒的擴充野心，以及對於實驗室的管理黑箱作業所致。

2.黨意高於一切 民意無關痛癢

從試驗室傳開的病毒，中共本來還想大事化小，無意照著世界衛生組織規範的傳染病防疫流程處理。後來因為這個冠狀病毒傳染力太強了，超出中共想像，而後無力控制，發現事態嚴重，是在被迫之下才向全世界公開。然而所公開的資料，竟也是經過刻意包裝美化的數字，因為黨意才是一切，民意根本得不到重視。

3.視人命如草芥 統治權力才是一切

武漢市長竟然在病毒蔓延全中國，甚至已經入侵許多國家後，才開記者會公開說明，而他也明言這種拖延是因為在等待上面的「授意」。這樣的過程再一次印證，共產黨口口聲聲的「為廣大老百姓服務」的口號，都只是為了騙取政權，獲得了統治權後，共產黨儼然才是中國的主人。

人民的性命，比不上中共的政權重要，死了多少人，只不過如同毛澤東面對文革死了幾千萬人，都只看成是統計上的數字，共產黨沒有感覺，共產黨不相信人性，無所謂仁義道德，只在乎權力與利益。

4.回歸人本 實施民主 才能救中國人

即使面對嚴酷的人為災情，中共最高領導人習近平，也是保持以往共產黨的作法，滿口空話廢話，說甚麼：「統一領導、統一指揮、統一行動」。言下之意只是：要繼續加強共產黨的統治力道，要人民相信專制無能的中共政府。

然而整個中國本來就亂了套 ，因為都是中共在掌控，這是一個不理性、沒人性的政府。除非以人為本，實施民主，實現政府是服務人民的制度，中國人的人命才會受到重視。否則這樣從上往下的領導，所有的各層地方政府權力來自上面的意志，根本不用在乎人民意見，何況是人民的身家性命？



（水里國中校長）

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