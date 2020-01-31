自由開講》武漢肺炎會是中國共產黨版本的車諾比嗎？

楊勝凱

蘇聯的垮台，當然美國總統雷根發動軍備競賽跟壓低油價功不可沒，但根本原因還是蘇聯自身對外在阿富汗戰爭中消耗太多，對內則是共產主義的意識形態鞏固終於被看破手腳，人人嘴上信仰馬列主義共產革命，但實際上都不相信，紅色帝國的信仰從內部崩壞。

而車諾比事件嚴重傷害蘇聯國際貿易經濟，更大量傷害蘇聯一整個世代成年男性的身體健康，可說是壓垮蘇聯的最後一根稻草。

車諾比核災爆發前，蘇聯就因為國際油價大跌，經濟一蹶不振，蘇聯原先希望能振作外銷農業，多少貼補油價損失，但核災發生後，由於世界各國不相信蘇聯政府的善後能力，以及對災區核汙染食品的管制跟檢測，在沒有明文規定的狀況下，對蘇聯產品進行實質禁運。

阿富汗戰爭後，已經有一批蘇聯男性罹患PTSD，不但難以工作，還造成社會負擔。車諾比爆炸後，反應爐的輻射塵大量飄散在歐俄平原，多數蘇聯人口都暴露在高輻射之下。所以無論如何一定要想辦法蓋住輻射飄散。

如果看過HBO的《核爆家園》，就可以知道愈靠近反應爐的地方輻射量愈高，誰去誰死。但現場依然必須清理，所以蘇聯的應對策略就是動用二戰的老方法：人海戰術。

用大量的人力去稀釋善後工作中會暴露的輻射量。

前蘇聯時期發生的車諾比核電廠災害，是全球最嚴重的核安意外。圖為事故後的車諾比核電廠。（美聯社）

如果只派一支敢死隊去，這支敢死隊也只能工作一、兩天，就全部死亡，於是蘇聯決定派出上百支部隊去核災現場清運，每支部隊只作業幾分鐘，來分散每個人的輻射暴露量。

於是蘇聯依照各加盟共和國的人口比例抽出軍人，每個人都只在災區工作幾分鐘後輪班、都只做一點點，以減少輻射暴露。

但天下的共產黨都是一樣的，都會隱匿訊息。第一線軍人也因此不知道事情的嚴重性，而每支部隊的指揮官為了邀功，都會讓部隊在現場多待一陣子，但那「一陣子」就對現場的軍人產生加倍，且不可逆轉的傷害。

所以清運任務完成後，很多當時的第一線人員都出現了「輻射倦怠」，這是從廣島、長崎原爆之後就被注意到，但卻一直沒辦法在醫學上完整解釋的症狀：在輻射暴露之後，人會覺得散漫、無精打采、提不起精神。

於是蘇聯除了有一批成年男性患有PTSD，現在又有一批成年男性罹患輻射倦怠，而這些人又得不到完整的照顧跟服務，於是陷入酗酒狀態，更加劇蘇聯整體社會生產力的低落。

這是蘇聯瓦解的更深層原因。

目前看來中國很可能步上這個後塵。接不到訂單，經濟已經搖搖欲墜，現在又發生武漢肺炎病毒肆虐，可能降低其國民健康水準。

順道一提，我對中國如解體，能否像蘇聯一樣只有少部分傷亡流血感到悲觀，甚至很可能會跟南斯拉夫一樣慘烈。

蘇聯從一開始就是加盟共和國模式，各個加盟共和國都有自己的首長跟議會；雖然這些總統跟議員無法完整代表民意，但他們至少可以代表各自加盟共和國的利益。所以蘇聯在解體之前，這些加盟共和國首長跟議會成員，都知道不能發生戰爭。於是有了各種談判跟協調，領土跟錢要怎麼分都說好了。

可是中國並沒有這種設計。

（公職考生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法