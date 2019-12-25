自由開講》國民黨的吳斯懷們，你們為何如此害怕《反滲透法》？

◎蔣捷邯

立法院即將在下周二表決「反滲透法草案」。對於該法，國民黨和藍營人士大動作反制，認為該法一出，未來所有兩岸交流的人士或團體都可能有犯法之嫌，等於縮限兩岸交流。他們還指稱，該法是「空白授權造成東廠再現」。但《反滲透法》真如國民黨所說的如此可怕嗎？

要談反滲透法之前，我們可借鏡他山之石：澳洲的案例。

過去十多年來，中國大量的移民和經濟勢力進入澳洲，甚至全面滲透到政治和經濟領域。以至於有澳洲國會議員被中共收買，而暗中推動有利於中共利益的工作；還有大學教授因要出版揭露中共如何滲透澳洲的書籍，而處處被澳洲出版社封殺，國民黨口中的東廠彷彿活生生存在於澳洲國內。

為了抵禦中共滲透，2018年6月28日，澳洲通過了兩項法案，分別為《國家安全立法修正案（間諜活動及外國干預）法案》，以及《外國影響力透明化法案》，這是澳洲數十年來進行的最大規模的反間諜法改革。最值得關注的是，澳洲朝野一致有共識，通過兩部防禦性法律進行反制。

該法實行後，最大的效果就是震攝中共代理人。媒體引述一位澳洲法律人士指稱，「《反外國干預法》通過一年後的變化在於，很多親中共的社團，尤其是在黃向墨被拒返澳後，在兩份中文報紙頭版刊登支持黃向墨的128個社團，已經找不到人了，地址沒有了，聯繫電話不通了，網上的照片也撤掉了。」顯見中共政治代理人無法在這種反制的「陽光法案」中存活下去。

場景回到台灣。當民進黨黨團提出《反滲透法》後，泛藍陣營連法條看都不看，就馬上跳腳。國民黨為了抗衡《反滲透法》還提出了《反併吞中華民國法》，並也要求暴衝式逕付二讀（最後被封殺）。

根據《反滲透法》的條文，各主管機關只能移送或函送，最後規範的還是行為，絕沒有所謂的「思想犯」，只有具體的規範犯罪行為，必須是接受境外敵對勢力的指示、委託等，從事政治獻金、妨礙公民投票等具體行為。

反觀國民黨推出的《反併吞中華民國法》中，才有所有「思想犯」的問題，宛如回到過去「刑法」100條，只要「意圖」就判刑的惡法。

顯見，藍營的思維和行為非常複雜和矛盾。一方面，黨內不少人痛批為何把投共退將吳斯懷列在不分區安全名單，導致國民黨不分區和區域立委的聲勢大跌；另方面，在針對反制吳斯懷這類退將的相關國安法案上，國民黨立委又選擇杯葛。

藍營的思維和行為非常複雜和矛盾。一方面，黨內不少人痛批為何把投共退將吳斯懷列在不分區安全名單；另方面，在針對反制吳斯懷這類退將的相關國安法案上，國民黨立委又選擇杯葛。（資料照）

這種自打嘴巴的行徑，國民黨很明白就是在打假球。國民黨這種討厭吳斯懷卻又處處護著吳斯懷的斯德哥爾摩症，實在非一般正常人所能理解。也令人不禁質疑，國民黨的吳斯懷們，你們究竟為何如此害怕《反滲透法》？

（智庫研究員）

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