全面真軍》2020後行政立法的新的人事布局及觀察

「江山代有才人出，各領風騷數百年」，在一個正常的民主國家，政黨輪替是必然發生的事，沒有任何一個政黨可以千年不倒，2020後的政局如何發展，大家持續觀望，人民不斷向前走，各政黨必須跟上人民的腳步。

全面真軍

在今年1月12日的總統大選中，蔡英文拿下了我國有史以來最多的817萬票，壓倒性的勝過韓國瑜，而民進黨在立法院的席次雖有下滑但依然單獨過半，對民進黨來說，從2018年的大潰敗，到2020年初再度完全執政，心情絕對是像洗三溫暖一樣。我們也見識到台灣民心的變化快速，以往說贏得地方大選必定贏得總統大選的規則不再存在，也因此現在民進黨看似風光，但這樣高漲的民意，很可能馬上倒轉回去，一個失誤潰敗的力量將會是前所未有的強大。2020年後的政壇新局，可觀察的點又有哪些？由真軍簡單分析如下。

對民進黨來說，從2018年的大潰敗，到2020年初再度完全執政，心情絕對是像洗三溫暖一樣。我們也見識到台灣民心的變化快速，以往說贏得地方大選必定贏得總統大選的規則不再存在，也因此現在民進黨看似風光，但這樣高漲的民意，很可能馬上倒轉回去，一個失誤潰敗的力量將會是前所未有的強大。（資料照）

首先最重要的是行政院長的人選，在真軍前幾天的文章中也提到過，蘇貞昌院長是這次民進黨選舉的重要關鍵人物，在地方選舉的大敗的頹勢中，臨危受命，不論是經濟上的表現、守住非洲豬瘟、或是順利通過同性婚姻等等，都看得出來蘇院長這位老師傅，功夫依舊爐火純青。

可觀察的重點是，最近開始有新聞報導黨內有力人士出來競爭閣揆之位。但筆者認為以蘇院長這一年來的表現，絕對是目前最合適的閣揆人選，沒有之一。未來行政機關合理的安排應該會是讓蘇院長繼續擔任閣揆。畢竟閣揆換人牽一髮而動全身，所有部會首長的安排如果要重來一次，絕對會有一場腥風血雨的茶壺風暴，所以目前看來換人的機率真的不高，畢竟沒有多少人會想要剛開局就先拔掉最好的選擇再自我消耗一波。

剩下可觀察的是內閣人事會不會有新的一波變動，可預期的是應該會有微調，更換幅度不至於過大。

以蘇院長這一年來的表現，絕對是目前最合適的閣揆人選，沒有之一。（資料照）

而在新的國會部分，由於民進黨單獨過半，第十屆立法院長、副院長部分，如果沒有意外，應該就是游錫堃、蔡其昌二人。若果如此，游錫堃這位具備高度政治性的議長如何維持國會議長中立化，是可以觀察的重點之一。

民進黨部分，雖然依舊單獨過半，但席次已降為61席，在新的會期中，還有很多未爆彈尚未處理，比如勞保年金改革、礦業法或是如何處理美牛美豬進口等議題，一個處理不慎非常可能直接膛炸，畢竟席次變少，稍微有人跑票就很有可能沒辦法強勢通過法案。而且這屆民進黨也有許多新科立委加入，新手的表現如何令人掛心，質詢犯蠢、訪問失言或是臉書上亂嘴，都是非常可能發生的事。畢竟就算是資深的民進黨立委在上一屆中的「經典名言」絕不算少，有道是：「幹話一時爽，一直幹話一直爽」。繼續幹話下去，下次不分區名單可能連沒有足夠的安全名單可以分配。

國民黨部分，上一屆的曾經擔任過黨團核心幹部的委員們，諸如：林為洲、賴士葆、江啟臣、林德福、費鴻泰、曾銘宗等人，沒有意外的全數留任，而小清新們最愛的許毓仁，以及代表新住民的林麗蟬等較多元的聲音，則沒有留夠下來，取而代之的是吳斯懷和葉毓蘭等人，可想而知國民黨絕對繼續失能下去。大家唯一可以期待這屆國民黨立委的是，看看它們能不能有更低能的新招可以超過上一屆的丟水球、灑麵粉。

時代力量部分，因為現在三位立委候選人來自民間，作風偏向小清新，較無政治操作的實務經驗，所以現在可關注重點僅有一點：「黃國昌」。以時力的不分區排名而言，只要邱顯智辭職，黃國昌就可以回到立法院繼續咆哮下去。時力會不會使出死者甦生？大家都在看。

以時力的不分區排名而言，只要邱顯智辭職，黃國昌就可以回到立法院繼續咆哮下去。時力會不會使出死者甦生？大家都在看。（資料照）

至於，有人提到國昌老師直接參選台北市長或是新北市長的可能，但其實距離下一屆地方選舉約莫還有三年之遙，是個太過遙遠的事件，絕不可能直接蹲點三年，也不會是喜歡鋒頭的國昌老師所選擇的。如果真的有心再上一層樓，留在立院保溫會是一個比較可能的選擇，說來說去，現在延續政治生命最有可能的一步，就是留在立院。

最後，談論的重點來到民眾黨，民眾黨黨主席柯吸附在開票當天，聽到蔡壁如可以進入立法院上演「白目對喬王」的戲碼非常開心，並且爽喊：「老柯（民進黨團總召柯建銘）完了！天助我黨！白目（指蔡壁如）一進去，她什麼事情都會抖出來。我替老柯感到擔憂，她會搞死你們！」但其實該擔心的是吸附自己，因為吸附再也閃躲不了了。以前遇到重大議題的時候，吸附總是嘴得很爽，但現在柯主席的民眾黨在立法院中有黨團，必須針對各種議題法案預算提出民眾黨（柯文哲）的意見，這都是必須接受大家檢驗，而委員會、協商以及院會上的發言，都是直接攤在陽光下，民眾黨的立委沒得推託，是不是拐瓜劣棗，是不是進步價值一看就知道。光是吸附的分身林鄭壁如的表現就夠吸附傷腦筋了，何況不知道何時林鄭壁如會不會抖到自己人的料？ 想想吸附真是作法自斃，真心奉勸吸附再多爽幾天，畢竟現在還能慶祝，但很快就會知道自己的決定有多瞎了。

光是吸附的分身林鄭壁如（蔡壁如）（中）的表現就夠吸附傷腦筋了，何況不知道何時林鄭壁如會不會抖到自己人的料？（資料照）

「江山代有才人出，各領風騷數百年」，在一個正常的民主國家，政黨輪替是必然發生的事，沒有任何一個政黨可以千年不倒，2020後的政局如何發展，大家持續觀望，但如同真軍前一篇文章所提到的，人民不斷向前走，各政黨必須跟上人民的腳步。

本文經授權轉載自全面真軍 2020後行政立法的新的人事布局及觀察

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法