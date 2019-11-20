全面真軍》私心與大局－各黨不分區名單分析

2020各黨的不分區名單歷程及結果各有脈絡及特色，對藍綠而言，這份名單也會對總統大選有或多或少的影響，至於對區域立委選舉而言，戰情膠著的地方當然會受到這份名單的影響，自不待言。

◎全面真軍

除了親民黨之外，幾個主要政黨的不分區名單大致到位，上週的新聞也環繞著這件事轉。2020各黨的不分區名單歷程及結果各有脈絡及特色，對藍綠而言，這份名單也會對總統大選有或多或少的影響，至於對區域立委選舉而言，戰情膠著的地方當然會受到這份名單的影響，自不待言。本文打算先大致敘述對幾個主要政黨不分區的扼要觀察，然後再來談談幾個政黨之間不分區名單的互動。如果沒有意外，區域立委除了少數幾個地區無黨籍可能出線外，藍綠會囊括所有的區域立委席次，沒有第三勢力的空間，因此不分區當然是小黨的重中之重。

國民黨的不分區名單每次的變動都是傷害

國民黨的不分區名單欠缺專業、欠缺理念、看不到多元文化、多元族群、看不到青年，就連政治組的部分都看不到一流的戰將。這份名單中看到的是滿滿的裙帶關係、滿滿的「某人的人、某有力團體的代表」，政治組的部分則是一群論述能力不怎樣，與「知識藍」相去甚遠的人。更可怕的是「某人之妻」、「某人之子」、「某人之女」，這個「某人」倒也不是國民黨真正的大老或不可或缺的人，就只是某股勢力的代表或地方某人士，這會讓支持藍營的人非常的灰心。

對討厭中國或不支持藍營的人來說，看到這份名單時會因為葉毓蘭、吳斯懷、原本的邱毅、張顯耀，而直接連結到對於中國的提防及憤恨，但政黨票一直以來都是壁壘分明，討厭中國的人本來就不會投國民黨。但國民黨政黨票的名單如果讓淺藍不滿，甚至傳統藍營選民感到憤恨，對國民黨傷害會很大。

對討厭中國或不支持藍營的人來說，看到這份名單時會因為葉毓蘭、吳斯懷、原本的邱毅、張顯耀，而直接連結到對於中國的提防及憤恨。（綠黨臉書）

國民黨的名單公布後，先是經歷了臨時中常會做了一次調整、中央委員會又有小幅調整。這個期間「青壯派」展開了抗議，而國民黨的幾個要角（連勝文、郝龍斌、朱立倫等人）也紛紛說出對這個名單的不滿。幾次的調整之後，這個名單跟原本的相去無幾。

這是件很可怕的事情，這代表著這個黨的黨內機制完全欠缺調整能力，也完全欠缺自省能力，總使黨內的實力派說了對這個名單不滿意、充滿質疑、可能會帶來傷害，這個名單依然屹立不搖。對於藍營支持者而言，這會是個傷害。對於韓國瑜的選情而言，韓國瑜本人對自己選情的傷害度應該比較高，但對區域立委選情而言，會是新的負擔，對於那些選情緊繃的區域，例如台中三、四選區，可能就會產生影響。

有風波但仍穩定的民進黨沒有大失分

2016年民進黨提出了一份在當時各界反應相當不錯的不分區名單，但在後來的幾年中該名單戰鬥力不足的缺點慢慢顯露。事實上這三年多中民進黨開了許多艱困的戰場，與其說不分區名單戰鬥力不足，不如說戰鬥力跟不上戰場強度。這次民進黨從提名委員會的組成到最後名單的產出，「派系紛爭」一直都是媒體上的關鍵字。眾所皆知2018年的選舉中民進黨堪稱大敗，其中受傷最重的當然是應連任而未連任的少主市長，派系的危機感亦會大增。

民進黨新任秘書長羅文嘉近一年以來也是爭議不斷，除了個人租用土地爭議外，羅文嘉所任用的主任亦多受批評，甚至目前民進黨的官網已經沒有辦法看的出來各個部門的正副主管到底是誰，羅文嘉一開始所稱的扁平化，並沒有太多效果，大量任用「年輕人」，除了林飛帆名聲響而有一定效益外，也看不出對於年輕世代的鼓舞，任用的年輕人在圈內評價不一，更欠缺組織及選舉經驗，目前黨部所能帶出的選舉能量並不高。

這次民進黨不分區最大的爭議應該就是蘇莊互換跟洪簡廷卉的落馬。筆者跟這些人毫不認識，也並不認為這些人有不能取代的特徵。但在媒體宣布洪簡廷卉為不分區第一名後，PTT上就出現了一篇「【爆卦】洪簡廷卉」的文章，稍有GOOGLE搜尋能力的人應該都可以大概得知原PO文者身分，應該不會用到羅秘書長所稱「掌握IP」這麼高端的技巧，這是民進黨的家務事，但我們鼓勵洪簡提告，現在這個時代名譽受損若不提告，只是傷害自己。

民進黨不分區名單中，還有一個受到廣大批評的人，就是社民黨的范雲教授。對於社民黨支持者而言，范雲的作為有如背叛，但對於民進黨支持者而言，應該可以發現范雲並沒有任何的群眾力、聲量極低，近年也看不到其專業所在，看起來就是個沒有政治能力的「政治組」。民進黨的不分區名單有不足的地方，但整體上仍然比國民黨好的多，這是無庸置疑的。

民進黨不分區名單中，還有一個受到廣大爭議的人，就是社民黨的范雲教授。（范雲臉書）

時代力量沒有吸引力恐消失

時代力量的名單中有吸引力的只有一個人，就是黃國昌。如果硬要說的話翟本喬可能有點市場，但是這個市場跟柯文哲、黃國昌重疊，沒有額外的加分效果。黃國昌作為時代力量不分區名單的唯一支柱，但是黃國昌說過的「不會當不分區」影片跟截圖在網路一再轉傳，時代力量把黃國昌放在第四的「亡昌感」也沒有獲得量好的效果，再者時代力量的名單是最早公布的，公布後歷經民眾黨、藍綠大戲，大眾幾乎已經忘記時力這份不特別的名單。

時代力量今年歷經的一波退黨潮，幾乎可以確定明年的區域立委人數會掛零，若不分區沒有斬獲，則將消失於國會。從日前新聞看來，時代力量於資金上也相當吃緊，這次選舉若沒有席次，就算有政黨補助金也很有可能成為時代的灰燼。黃國昌還能不能撐起時代力量？

若從前幾週的「居住正義活動」來看，筆者在活動進行中經過活動現場數次，說實話人數並不多、場子也不熱，黃國昌或時代力量的動員力不如預期。時代力量在區域立委選舉中並沒有全國知名度強將而目前也欠缺母雞，黃國昌就算挑著議題打，也只能在個人臉書或人氣大不如前的PTT八卦版傳播，效果非常有限。大家都在等時代力量還會不會有人退黨，如果會，那個人是高雄人還是台北人？時代力量如果還沒有意識到其本身的市場定位，我們認為時代力量這次恐怕無法獲得席次。

若從前幾週的「居住正義活動」來看，筆者在活動進行中經過活動現場數次，說實話人數並不多、場子也不熱，黃國昌或時代力量的動員力不如預期。（資料照）

民眾黨的不分區埋著許多未爆彈

民眾黨的不分區在本文完成之時剛確定，民眾黨的路線非常清楚，就是「信柯尊郭」，郭台銘跟柯文哲會是民眾黨候選人的兩大「母雞」。郭台銘的企業長久以來與「血汗勞工」、「不重視勞權」、「勞工假太多」有著印象連結，郭台銘本身絕對也不是一個勞工權益捍衛者。但民眾黨的不分區第一名卻是最重視勞工權益的賴香伶。我們不願說賴香伶變了，但如果賴香伶站在郭台銘旁邊拍攝宣傳照，兩個人比著大拇指，會有多少昔日賴香伶的勞運夥伴瞠目結舌憤怒難擋。

民眾黨的不分區有著郭董意識的貫徹，更有著口無遮攔但不經思考又欠缺知識的蔡壁如，也有著近日深陷風暴的黃瀞瑩，這樣的名單原本就已不太穩定。某金控的接班人也是民眾黨不分區的一員，這件事情讓真軍非常驚訝。

真軍查了近20年以來的不分區名單，金融財團有可能會讓代理人進入國會，但是財團的接班人直接進入國會到是頭一遭。再者這位接班人經常登上媒體版面，形象剛強猛烈，若進入國會，應該有許多機關及許多人會夜不成寐。民眾黨不是一個大廟，真的可以供的起大菩薩嗎？這也是相當令人「期待」的情形。

民眾黨的不分區有著郭董意識的貫徹，更有著口無遮攔但不經思考又欠缺知識的蔡壁如（左），也有著近日深陷風暴的黃瀞瑩，這樣的名單原本就已不太穩定。（資料照）

親民黨的名單會牽動多方勢力

親民黨的名單還沒有公布，就連「報派」名單也非常有限。可以知道的是這份名單會「貫徹郭台銘意志」，郭營二女將很有可能名列其中。除此之外，親民黨的常見好手李鴻源、李鴻鈞當然也有可能名列其中。再者，看到親民黨這次的副手余湘、發言人于美人，也能期待親民黨提出有知名度、有創意的人選。這樣的名單有沒有吸引力？真軍認為是有吸引力的。郭台銘兩邊押寶，但是名單一出來後大概就可以看的出來郭台銘哪邊押寶壓的比較多？

2016年親民黨遭遇的是「沒有執政包袱」的蔡英文以及「缺點不多」的朱立倫，親民黨拿到了三席不分區。2020親民黨遭遇的是「執政包袱大」的蔡英文跟「缺點重重」的韓國瑜，剛好又遇到國民黨二十年難的一見的糟糕不分區名單，親民黨不分區的席次提升是可以期待的。

親民黨正副總統參選人宋楚瑜及余湘。（資料照）

綠黨跟基進黨有著不錯但無法獲得席次的名單

綠黨、基進黨的名單都比時代力量來的好看，跟民進黨的專業組相比多元性可能更多、專業度不遑多讓，基進黨向來都是給人「男性政黨」、「大男人」的印象，基進黨的要角也充滿著閩南男人的強勢感，但這次的不分區名單中基進黨有意識到這一點，這個政黨或許還不成熟，但恰如其分的在進步。縱然如此，基進黨跟綠黨能過突破5%的機率確實是微乎其微。這是現實上的問題，我們可以吹口哨走夜路，但是走路還是要看路，不能睜眼說瞎話。

親民黨會讓國民黨及民眾黨很焦慮

國民黨現在陷入了母雞狀況多、不分區名單讓藍營支持者不滿的狀況，理論上來說若親民黨的不分區名單好看，會有一部分的票移轉到親民黨。但其實有許多的藍軍對於親民黨存在本質上的不滿，寧願不投票也不會投給親民黨，國民黨的不分區名單一定會嘉惠親民黨的票數及席次，但能夠嘉惠到甚麼程度，就得看親民黨在這五十天還有怎樣的戰力，或者看韓國瑜在這五十天還能出怎樣的大亂子。

對民眾黨而言，郭台銘兩邊押寶這件事應該出乎柯文哲所料。因此柯文哲在11月18號說話暗諷郭台銘。事實上柯文哲自己就是無法合作、只為自身利益考量的典型人物，從民進黨、親民黨，柯文哲都展現出他投機且自私的特性。郭台銘只是搶先柯文哲一步將他一軍，智商若有157應該不會被玩的這麼徹底。柯文哲現在當然可以把郭台銘的人退貨，但柯文哲真的敢嗎？柯文哲有不少區域立委都已經列入「郭台銘推薦人選」，柯文哲選擇已經不多。對郭台銘而言，親民黨是收購並且進入業界的一個好管道，而民眾黨則是給予希望後抽單，等到勢弱後買下來的好標的，親民黨越強，民眾黨越尷尬。

對民眾黨而言，郭台銘兩邊押寶這件事應該出乎柯文哲所料。（資料照）

時代力量與民眾黨對民進黨的三角關係

民眾黨一定會造成民進黨不分區席次的衝擊，這是無庸置疑的，民進黨正在被自己養出來的柯文哲反噬。時代力量對於民進黨的衝擊，本文估計不會超過2016。時代力量的能量正在消退，整個政黨中除了黃國昌本人外的空戰實力都很有限。時代力量最大的敵人肯定不是民進黨，而是民眾黨。民進黨的選民一但歸隊後，對於黃國昌、柯文哲基本上都是持著相當負面的態度，柯黑昌黑當然不可能回去投這兩個黨。柯文哲非常清楚時代力量粉跟柯粉的重疊狀況，柯文哲也知道這些重疊的粉絲對於柯文哲的喜好度及信仰值比對黃國昌高，因此柯文哲好整以暇。

時代力量並不是沒有意識到這個狀況，因此幾次想跟柯文哲對作，但後來都還是逐一作罷。真軍認為這個是來自於黃國昌的沒有自信，黃國昌認為自己的人氣跟群眾力無法超越柯文哲，因此一但兩邊撕破臉，黃國昌覺得自己可能無法佔優，黃國昌的思考邏輯基本上可以套用高中少年的「小圈圈幫派」邏輯去思考，還剩五十天，時代力量要從哪邊挖到那個5%的票，端看黃國昌的選擇。直至今日為止，黃國昌仍然堅持他自己的路線，我們祝福他。

綠營支持者應該怎麼投

真軍沒有辦法跟綠營支持者說你要怎麼投票，但真軍的投票方式很單純，這是藍綠的對決，我們就在藍綠之間做選擇。這其實也是廢話，經常看真軍的人應該都清楚我們是典型柯黑、昌黑，當然不可能投這兩個政黨。若你真的在不分區中投不下民進黨，那麼綠黨跟基進是你可行的選擇。

筆者一邊看著香港理工大學的抗爭與營救突圍，一邊打著如此充滿政治算計的文章，自覺羞愧。我們支持自由、民主，我們支持香港。我們關注這場選舉，不是因為我們可以獲得任何好處，只是因為我們希望仍能在民主的國家中生活。如果沒有成功要怎麼辦？看看香港、看看自己，好好學習技能，來日街頭再見。

本文經授權轉載自全面真軍 私心與大局－各黨不分區名單分析

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