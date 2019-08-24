全面真軍》年改合憲就是政績！

年金改革是每個執政者都知道的無底洞，但卻也是最不敢碰的票房炸藥，即使過程中有所妥協，但蔡政府的年金改革，確實填補了國家的財政黑洞，光是2018年便替國庫省下140億元，更減少國家高達1兆4千億的潛藏債務。

◎全面真軍

蔡總統上任後所推動的年金改革，與外交兩岸政策可並列為兩大普遍稱讚大於批評的政績，後者多少受惠於中美對抗新國際秩序下美國的加持；至於前者，則是每個執政者都知道是個無底洞，卻不敢碰的票房炸藥，即使過程中有所妥協，但蔡政府的年金改革，確實填補了國家的財政黑洞，光是2018年便替國庫省下140億元，更減少國家高達1兆4千億的潛藏債務。

蔡總統上任後所推動的年金改革，與外交兩岸政策可並列為兩大普遍稱讚大於批評的政績。（資料照）

釋憲過程與結果均是寶貴民主法治資產

凡是改革，都很難不影響特定族群的既得利益，尤其是涉及數十年黨國體系且有穩固結構的軍公教族群，對軍公教的年金改革，看在任何一位被改革者眼裡，都是侵奪家產的國仇家恨，所造成的反撲能量，更令執政者無法小覷，相信去年縣市長選舉大家都見識過了。

從立法院三讀通過年金改革相關法案以來，我們看到了八百壯士持續不斷的抗爭，人數雖然少（而且還不小心又失足-1）但卻鐵桿；理由雖然可笑（不能吃大餐、出國旅遊）但卻理直氣壯。種種抗爭，直到聲請釋憲後，才趨於緩和。

臺灣作為民主國家，上街頭表達自己主張是憲法所保障的權利，而當覺得權利被侵害時，也有透過司法途徑尋求救濟的權利。因此無論是799壯士上街頭抗爭，亦或是後來尋求體制內的司法救濟，都是民主法制下的一環而應受到尊重與保障，而799壯士們選擇於體制內就年金改革聲請大法官釋憲，大法官作為「憲法的守護者」也勇於任事，本於憲法職責及法之確信作成了司法院釋字第781、782及783號解釋，其過程與結果，都是臺灣民主與法治的寶貴資產。

八百壯士與反年改團體昨日在司法院關切軍公教年改釋憲案。（資料照）

大法官認定年金改革多數合憲媒體別亂帶風向

司法院釋字第781、782及783號解釋分別是對軍人、公務人員以及教師的年金改革所作成的解釋，光看解釋主文，還不用看解釋理由書，就可以知道大法官認定年金改革條文絕大多數為合憲，但媒體卻於標題中強調「部分違憲」，甚至有說年金改革遭大法官「翻盤」，無論是基於點閱率考量或想要帶風向，都十分不可取。

本次大法官認定年金改革為合憲有幾個重點：

1.基於國家財政資源之有限性、經濟、社會（包含人口結構變遷）等因素，立法者對於國家財政資源的合理分配，有較大立法形成空間。

2.軍公教的年金與勞工的退休金不同，並不是工資的遲延給付，而是國家對其退休後生活照顧義務之給與。

3.非一次性之退除給與（也就是所謂年金部分），在完全給付前，法律關係尚未終結，自然要適用改制後的年金新制，沒有新法溯及適用的問題，不會有「法不溯及既往原則的違反」（正如同婚姻關係存續中，若法律對於夫妻法定財產制有改變，在這繼續性法律關係中，應該適用修正後的新法，而不會有法律溯及適用的問題）。

4.調降年金是為了追求重要公益目的（維護退撫基金之存續），且沒有違反信賴保護原則。

5.年金改革的手段合理，且有助於目的的達成，沒有違反比例原則。

至於被放大解讀的「違憲」部分，其實只有退休軍公教人員，如果於退休後又再任私立大學專任教師時，將暫時停止給付年金的規定，大法官認為就任私立大學專任教師這個分類標準過於狹窄，有違反平等原則（如果是將所有私人機構都納入，就沒有問題）。

司法院昨天舉行「軍公教人員退除/退撫給與案」記者會，秘書長呂太郎說明軍公教年改釋憲結果。（資料照）

大法官謠言終結者

退休軍公教最常拿來護航他們年金不能砍的理由是，過去擔任軍公教的待遇比民間企業低，當時勉力共體時艱，因此豐厚的年金是政府欠他們的。

但大法官的三件解釋中援引數據，我們看到1980年時，公務人員之起薪為6,580元、教師的起薪為7,480元，比其他行業就業者起薪平均數6,175元高，軍職人員起薪亦未低於其他行業就業者起薪的平均數。這些數字攤開來，我們可以清楚看到所謂過去軍公教待遇較差的立論基礎根本不存在。

作成本件解釋的大法官並非蔡總統提名者佔多數

本屆大法官中，蔡總統提名者佔7人，馬英九提名者佔8人，7不大於8應該是幼稚園生都會的算數問題。並且本件解釋是在憲法訴訟法施行前所作成，若將來憲法訴訟法施行後，只要大法官總額過半數同意（8票）即可作成違憲或合憲判決；但是現在，實務上必須要大法官中有超過10票贊成，才能作成解釋。換句話說，馬英九提名的8位大法官中，至少也有3位大法官支持此次年金改革的合憲解釋（至於誰是那些反對的大法官，就去看看誰寫不同意見書就知道囉）。

立委王定宇昨日在臉書上以圖表顯示，目前有8名大法官是前總統馬英九在任時提名。（圖擷取自王定宇臉書）

在這樣的大法官組成與表決情形下，根本無法得出「綠色大法官」護航年金改革的結論。事實是，多數大法官其實都有公教身份，也是可能受年金改革影響的一群，但多數都願意發揮道德與勇氣，本於良知與法之確信，作成年金改革合憲的解釋，值得肯定。

本文經授權轉載自全面真軍 年改合憲就是政績！

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