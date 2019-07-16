全面真軍》韓國瑜出線是艱困戰鬥的開始

對上韓國瑜的選戰本來就夠混亂了，要亂就亂到底，混亂會帶來公平。我們完全沒有放鬆或看笑話的本錢，如果不想要成為韓總統的子民，大家就努力一點。

全面真軍

就在剛才（15日）韓國瑜以44.80%的總支持率，毫無懸念的輾壓其黨內對手，取得2020代表國民黨競逐總統的門票。很多民進黨支持者都覺得很愚昧，2020似乎希望不低。但真軍必須當一回烏鴉，無論在去年的高雄市長選舉、國民黨初選或是明年的總統大選，韓國瑜都是非常可怕且難纏的對手。

在國民黨初選中，真軍沒有對該黨的民調進行「操作倡議」，理性上來說，朱立倫是國民黨最穩健的候選人、郭台銘是國民黨最大的課金玩家，這兩位若通過初選，都會是傳統國民黨思維下的穩定候選人，郭台銘在豐沛的財源跟人脈加持下，更是強上一籌。韓國瑜絕對不是國民黨菁英派喜歡的人選，但是韓國瑜本人的動員力、煽動力、吸票能力絕對不能忽視。如果郭、朱是正規軍，韓國瑜就是集結怒氣的流寇，哪個比較好對付其實很難說。

我們完全沒有放鬆或看笑話的本錢，如果不想要成為韓總統的子民，大家就努力一點。（作者提供）

韓國瑜存有的不安定因素一定高於郭、朱。第一，國民黨傳統菁英派是否能夠統合全力支持韓，這是一個問題，就算可以統合支持韓，韓本身的特色就是沒有政策，漫天喊價，能否達到總統選舉的水準，仍有待觀察。第二，韓國瑜有著高雄這個「甜蜜的包袱」，七到十月是高雄嚴峻的考驗，颱風、水患、登革熱都必須要妥善治理，否則問題一定會叢生，議會開議後韓國瑜一定又會受到議員的輪番猛轟，韓國瑜的高雄團隊表現得又不如預期，對韓國瑜來說所存在的執政包覆日益增加。第三，韓國瑜對於高雄的承諾幾乎全部沒有達成，漫天喊價的金身已經慢慢出現裂痕，問題會越來越明顯。

不安定因素就會導致韓國瑜輸掉總統大選嗎？這倒也不一定，去年1124後民進黨雖然在外交、內政上有改善，但一般庶民對民進黨的不滿及憤恨仍然存在。民進黨執政上的突破、外交上的進展又只能在一部份人的同溫層中有明顯的效應，出了同溫層、出了網路族群，效應則大大遞減。民進黨要怎麼透過溝通或者是某種程度的「危機意識」催出支持群眾，是接下來很大的問題。民進黨今日宣布用林飛帆作為副秘書長，老粉絲們應該都知道真軍對於「島國三神」很不滿，但是戰爭在前，若有一定的水平指標性人物能帶起或多或少的效應，都是比沒有好。衷心希望林飛帆能夠在他的第一份正職工作中打出一波風采。

最後，這個選舉還會有別的候選人嗎？郭台銘還有可能出來嗎？或者是第二任選完馬上就想選總統的柯文哲可能會出來嗎？相信在七月底前一切都會明朗。參選總統本來就是國民的權利，想參選夠法定資格就出來，讓選民做出判斷。現在對柯文哲來說，應該是他相當不想看到的劇本，藍綠就位，而中國與台灣關係一定會成為選戰主軸。但真軍認為，對上韓國瑜的選戰本來就夠混亂了，要亂就亂到底，混亂會帶來公平。

我們完全沒有放鬆或看笑話的本錢，如果不想要成為韓總統的子民，大家就努力一點。

本文經授權轉載自全面真軍 韓國瑜出線是艱困戰鬥的開始

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法