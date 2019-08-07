全面真軍》民眾黨沒有哄抬聲量，柯文哲的憤怒與焦慮？！

很多人會訝異2019年的柯市長跟2014年的柯醫師怎麼判若兩人？當年改變台北市藍綠選民結構的素人醫生，如今看起來就只是一個精於算計的野心政客。

全面真軍

柯市長一直把聲量（流量）當作他競逐總統大位的一個重要KPI，所以每當感受到媒體聲量下滑或是被冷處理邊緣化時，就會用各種驚人的負面言論來為自己創造話題，例如隨意指控蔡英文總統身邊的幕僚貪污。雖然能夠衝高一時的新聞熱度創造聲量，但選戰最重要的是要讓選民的認同轉換成選票，光是產生高聲量並不一定會能帶來認同。很不幸地，柯市長身邊的幕僚團隊包括他自己還未察覺過去這段時間他的支持者認同是在流失中，且隨著他每次的失言與自打臉的言行而每況愈下。

很不幸地，柯市長身邊的幕僚團隊包括他自己還未察覺過去這段時間他的支持者認同是在流失中，且隨著他每次的失言與自打臉的言行而每況愈下。（中央社）

缺乏核心價值論述內容空洞

很多人會訝異2019年的柯市長跟2014年的柯醫師怎麼判若兩人？當年改變台北市藍綠選民結構的素人醫生，如今看起來就只是一個精於算計的野心政客。從創黨所帶來的效益來看：黨員名單中擔任中評委親旺中的賴祥蔚、曾遭指控詐欺的張鈞凱、前民國黨黨主席徐欣瑩、與中國及韓國瑜關係匪淺的兩岸觀光業者林富男，這幾位強棒應該能為台灣民眾黨增色不少。而且政黨的核心價值論述內容空洞，柯市長說他的價值就是民主自由人權法治開放永續經營，真軍認為這每一項都是他所缺乏的。直到如今他對中共的態度仍然曖昧不明，甚至對於香港的事件說出了「香港人被污染」之類的話語，柯文哲其實沒有改變，而是2014年時的化妝師們為他做出了人物設定，化妝師離開，人設開始慢慢崩壞。

黨員名單中擔任中評委有親旺中的賴祥蔚。（報社合成／圖截自消滅旺中的87種方法臉書）

以騙人數為第一要務的民眾黨

民眾黨自詡為「柔性政黨」，同意雙重黨籍用以吸引黨員。最令真軍吃驚的是民眾黨打出了「免黨費」作為入黨的宣傳。只要有參加過人民團體、社團法人的人都知道，「會費」乃至於「黨費」有三大功能：其一為作為黨務運作的基本收入、其二為做為篩選加入成員的最低門檻、其三則為淘汰成員的標準（幾年沒有繳費的人會被剔除資格）。民眾黨喊出了「不用黨費」作為吸引大眾的手段，也就是說入黨的人基本上很難被請出這個政黨，如果黨章不改，這個政黨會持續存在著許多的幽靈人口，絕對不會是一個正常政黨經營者想要的狀況。

為什麼柯文哲會想要這樣呢？有人會說這樣不就代表大家可以一起入黨去反串搗亂或者是左右決策嗎？大家想看看自己的生活經驗，那些「免入會費的健身房」、「免註冊費的影片網站」，目的都是在衝人數，衝人數之後就會利用人數的基礎來去下廣告、內購等等。民眾黨也是一樣，第一目的就是在把人數衝起來，利用數字來瞞天喊價並加強正當性。這剛好符合柯文哲的理念，也就是先看數字、只看數字而不看數字背後的脈絡。我們可以稱呼這樣的政黨為「直銷式政黨」，我們建議民眾黨可以跟銀行合作，推出「文哲認同卡」、「師傅認同卡」，每一筆消費會撥出百分之一的回饋給民眾黨，穿白色衣服跟穿紫色衣服原則上沒有太大的不同。

民眾黨自詡為「柔性政黨」，同意雙重黨籍用以吸引黨員。最令真軍吃驚的是民眾黨打出了「免黨費」作為入黨的宣傳。目的就是在衝人數！（資料照）

為什麼要逼我想起IVoting

民眾黨以後將採取「網路投票」選幹部，大家有沒有想起那個曾經被吹上天的名詞「I Voting」啊？當年的I Voting說的風風火火，結果後來如同流星劃過天空，當年選出勞動局長的時，也經過一番激辯，包括遴選委員代表性、裁判變球員等等。民眾黨用網路投票選幹部，我們可以預期的是這樣的狀況應該會更加嚴重。如同前述，民眾黨對於黨員資格放的很寬、沒有合理的入場跟退場機制，佐以網路投票，這樣的問題會更加突顯。我們認為柯文哲並沒有要長期永續的經營這個政黨，而是利用這個政黨經營自身2020、2024的影響力，這個政黨好與壞，柯文哲其實沒有那麼在意。

行政不中立的市府團隊

公務人員行政中立法第7條規定：公務人員不得於上班或勤務時間，從事政黨或其他政治團體之活動。前項所稱上班或勤務時間，指下列時間：一、法定上班時間。二、因業務狀況彈性調整上班時間。三、值班或加班時間。四、因公奉派訓練、出差或參加與其職務有關活動之時間。台灣民眾黨創黨活動選在週間上班日，機要人員與首長集體請假參與政黨創黨活動是令人頗為驚訝。當大家在嘲笑韓市長假日造勢平日請假時，柯市長你是否也不惶多讓呢？

台灣民眾黨創黨活動選在週間上班日，機要人員與首長集體請假參與政黨創黨活動是令人頗為驚訝。當大家在嘲笑韓市長假日造勢平日請假時，柯市長你是否也不惶多讓呢？（資料照）

兩套標準的柯學

柯市長雖然對昨天的發言坦承失言，但他並沒有為自己沒提出證據胡亂指控道歉並且說「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你。」；他甚至開創非常先進的法律見解：國家資源濫用也是貪污！那請問柯文哲市長在台北市政府開組黨記者會是否是濫用政府資源從事政黨活動？利用市府機要人員為自己助選組黨造勢是否同樣是資源濫用呢？同樣的標準是否也可以說柯文哲市長貪污？當然真軍不會那樣說，因為真軍沒有要選舉，也不是柯學家。

陳佩琪醫師日益沒梗的溫情發文

其實大家都已經知道，陳佩琪醫師在柯文哲做錯事情、說錯話的時候就會深夜發文。伴侶之間互相幫助、互相打氣是人之常情，但我們也可以慢慢看出一些套路。陳醫師會先說一段小故事，然後接著說說市議會的打壓、說說媒體的弱勢、說說民進黨沒有禮讓說說木柵農會、說說世大運、然後說說柯文哲很難過。看到現在，已經會發現陳醫師慢慢的沒有新梗。沒有新梗就不要硬是PO文，真軍也曾經經歷過半年無產出的時期，這個套路終究有一天會使老，幕僚們不應該把非政治人物推上火線來挨打。

其實大家都已經知道，陳佩琪醫師在柯文哲做錯事情、說錯話的時候就會深夜發文。伴侶之間互相幫助、互相打氣是人之常情，但我們也可以慢慢看出一些套路。（圖截自陳佩琪醫師臉書）

時代力量生死線的最後一搏

邱顯智律師昨天晚上發文表示支持蔡英文、時代力量今日一早提出了台灣民眾黨四問，時代力量應該已經慢慢發現了自己的主要對手是誰。時代力量現在是國會第三大黨，民眾黨的目標也是國會第三大黨，除非同燈同分不然只會有一個第三大黨。時代力量不願意當小綠，但是「藍綠一樣爛」的這個路線已經被柯文哲佔得先機，時代力量可以選擇繼續當個「有格調」的政黨，看著自己一天一天的被民眾黨割走選票，昨天黃國昌大張旗鼓地說「大將鄭秀玲教授來了」，完全沒有新聞。黃國昌現在敢做的事情就只有在自己的粉專對他挑過比較弱的粉絲開罵。國昌老師阿，你說你沒有好的夥伴對抗惡魔黨，不然你就來私訊真軍阿，我們會回你喔。

邱顯智律師昨天晚上發文表示支持蔡英文、時代力量今日一早提出了台灣民眾黨四問，時代力量應該已經慢慢發現了自己的主要對手是誰。（圖截自邱顯智律師臉書）

口無遮爛的暴言、模稜兩可的政見，以及空中樓閣的所謂核心價值，就是柯陣營在操弄網路聲量的三大武器，對於這樣無意義的批評、乃至於謾罵，或許我們應該採取的應對態度就應該像遇到暴露狂一樣，予以冷笑，見怪不怪，其怪則自敗。但若柯文哲的言論已經涉及直接的抹黑、攻擊，大家則應該把真實的聲音大聲說出來。我們不要有民調的數字迷思，我們要去觀察每一個民調出來、事件出來後各陣營的反應。成立大會後幾天，柯文哲會收到新的民調數字、聲量數字、黨員數字，到時候如果柯文哲又開始大呼小叫、到處亂罵，我們就該知道他很不開心、他很生氣，因為民眾黨不如預期、雜草叢生甚至淪為笑柄。

本文經授權轉載自全面真軍 民眾黨沒有哄抬聲量，柯文哲的憤怒與焦慮？！

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