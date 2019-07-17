全面真軍》柯市長每天打自己的臉，到底是為了什麼？

真軍可以很確定這跟亞斯伯格症一點關係都沒有，如果一定要說，大概就是「無定向自打臉狂間歇性全身誠信失調症」吧。

全面真軍

柯文哲市長被自己的舊發言打臉已經不是一天兩天的事情，我們甚至可以說柯文哲的興趣就是「不斷的挑戰自己，每日變日日變又日變」，這樣日變又變的柯文哲，最近症狀越來越嚴重。真軍可以很確定這跟亞斯伯格症一點關係都沒有，如果一定要說，大概就是「無定向自打臉狂間歇性全身誠信失調症」吧。

昨日柯文哲說「民進黨說謊成性，民進黨副秘書長人事明明已經確定，在這之前還開記者會澄清，這是一個不把誠信當作重要的國家」。但記者林瑋豐發文打臉，列出倪重華、謝佩霓、陳秀惠、陳思宇作為例子，柯文哲的柯學就是永遠不會看到自己的問題，只是為了罵而罵。我們當然也可以說柯文哲是一個不把誠信當成重要的市長。

不要再吸白粉了，吸多了腦袋會壞掉。（作者提供）

柯文哲接受風傳媒專訪的時候說「韓國瑜水準不夠高、不耐打」。但是去年的影片歷歷在目，柯文哲曾經親口說過「他（指韓國瑜）那16年當中讀了多少書、他會比你們想像得有料」。這個部分有逐字稿、有錄音檔、有錄影檔，柯粉三寶都一次到齊，還是這個也是萬惡民進黨催眠柯文哲導致他說出了自己無法理解的話？

對於這樣的質疑，柯文哲的回應是：「韓國瑜讀的書，只夠做北農總經理而已，要當總統還差很遠。」像柯文哲這樣的行為，我們可以稱為「文哲自助餐」或者是「有料自助餐」。柯文哲想要打擊民進黨的時候韓國瑜對他而言就很有料，柯文哲想要選總統的時候韓國瑜就會變得沒料。韓國瑜到底有沒有料，全國的國民包括國民黨的支持者應該都看得一清二楚。

正所謂醫者難自醫，柯文哲沒辦法治療好自己的「無定向自打臉狂間歇性全身誠信失調症」。柯文哲說蔡英文親美、韓國瑜親中，都是為了個人利益。但是昨日又大談中國的「紅色供應鏈」是不可或缺的一環，他很擔心中國對台灣下手。柯文哲在2014年3月31號曾經於臉書發文表示：「經濟的國際化和市場的開放是世界潮流，這個大家都理解。但是中國終究對台灣有敵意也有目的，因為他們從來也沒放棄一個中國的政策。」又是一個完美的自打臉。

柯文哲難道不知道自己這樣不斷自打臉的發言是多麼的秀下限嗎？但對柯文哲來說，蔡英文與韓國瑜的出線對他大大不利，甚至逐漸被邊緣化。他只能透過聲量的提昇來看看還有沒有什麼機會。好的聲量、壞的聲量他都需要，柯文哲毫無核心價值，已經是明確的事實。

柯文哲難道不知道自己這樣不斷自打臉的發言是多麼的秀下限嗎？（資料照）

柯文哲本人有沒有料呢？柯文哲在醫學上有他的專業，但出了醫學領域後，柯文哲最愛說的就是周星馳在武狀元蘇乞兒的台詞。柯文哲的歷史、人文知識極度匱乏，所舉的例子大概都跟高中一類組的學生差不多。韓國瑜跟蔡英文分別代表藍綠參選後，柯文哲的勝算變的微乎其微。柯文哲還要參選嗎？花錢、耗損名聲、市政停擺這些問題擺在眼前，若柯文哲執意參選，恐怕是因為不得不參選，至於為什麼不得不參選，這個問題應該不能被直播。

柯粉可能又要說：「打這個不會有票啦，確定要打這個嗎？」不要再吸白粉了，吸多了腦袋會壞掉。

本文經授權轉載自全面真軍 柯市長每天打自己的臉，到底是為了什麼？

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