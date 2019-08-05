全面真軍》沒有「台銘」的「台灣民眾黨」將陷入窘境！

對於柯文哲來說，籌組台灣民眾黨的目的有兩個，一個是透過立委席次來延續其2022市長卸任後的政治生命，另一個就是希望有個人可以幫他報復對於蔡英文（或民進黨）的仇恨！

全面真軍

真軍是政論文章起家，現在這個資訊爆炸的戰國時代，真軍手癢不甘寂寞，看到郭台銘不打算加入台灣民眾黨的新聞，決定重拾本心來寫個政論分析，粉絲不喜勿入。

郭台銘（3日）和剛宣布籌組「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲見面，婉拒入黨，並表示仍想以無黨籍參選2020總統。（資料照）

異床異夢的郭柯

對於柯文哲來說，籌組台灣民眾黨的目的有兩個，一個是透過立委席次來延續其2022市長卸任後的政治生命，另一個就是希望有個人可以幫他報復對於蔡英文（或民進黨）的仇恨；然而在柯文哲的盤算中，基於資金、北市長職務、選戰能力，最好的總統候選人不是自己，而是他大力推薦的郭台銘。

然而對於郭台銘來說如果真的想要參選總統，最好的劇本第一是國民黨換瑜、第二則是國民黨內出現實質的棄保。在這個前提下，郭台銘如果進入新的政黨，一方面國民黨不可能再給郭機會，二方面是國民黨的分區立委、不分區立委也會受到郭台銘領軍的台灣民眾黨的衝擊，而難以實質合作。也唯有獨立脫黨參選，才能挾著質疑國民黨初選不公的大義名分，讓支持者願意繼續追隨他，黨內各地方諸侯、立委也才有轉圜空間，能和郭站在同一陣線對抗黨中央。在台灣民眾黨的框架下，郭、柯兩個人的利益沒有妥善的交集，要郭進入台灣民眾黨成為總統候選人以及主要資金挹注者可能性日益降低。

對於柯文哲來說，籌組台灣民眾黨的目的有兩個，一個是透過立委席次來延續其2022市長卸任後的政治生命，另一個就是希望有個人可以幫他報復對於蔡英文（或民進黨）的仇恨。（資料照）

台灣民眾黨為了不分區勢必得提十席砲灰

我國選罷法第24條第2項、同條第4項第4款規定下，台灣民眾黨必須要在區域及原住民立委選舉中推出十席參選，才能推出不分區名單。大家都知道，在單一選區兩票制的制度下，區域立委兩黨化的競爭是難以避免的結果，除非兩大黨其一禮讓，或者是第三黨的人選有極高的吸票能力，不然第三黨（或無黨籍）當選的可能性相當低。柯文哲當然也熟知這個狀況，對他來說他難以期待有如此有力可以打破藍綠的人選能夠當選區域立委，從陳思宇前次的慘狀就可以探知一二，因此柯文哲最大的目標當然是不分區席次。為了不分區席次，台灣民眾黨必須要推出十席的區域或原住民立委，也就是十個砲灰來打仗。目前台灣民眾黨在資金上應該還沒有如此充裕，問題也會浮現。

要去哪裡找十席呢？方法一就是葷腥不忌，來者皆收。無論是鍾小平、李婉鈺、黃文玲、或可能會雙重黨籍的徐欣瑩，只要你願意幫我湊十席，就可以入黨來選。方法二就是時代力量2016年推出的「任務型區域立委候選人」，用柯文哲的柯粉、或是身邊的幕僚，只要願意繳錢幫忙就讓你掛黨籍。選罷法這個規定有其不合理之處，但目前現況就是這樣。在方法一下，台灣民眾黨可能會出現價值混亂、良莠不齊或是候選人突然暴走出包的狀況，有許多隱憂，造成區域候選人成為難以擺脫的包袱。在方法二的狀況下，區域立委參選人毫無意義、毫無作用，只是人頭而已，如此一來地方票源的挹注將極為有限，只能把主戰場設定在獲取全國曝光上。無論是哪個狀況，台灣民眾黨都會非常頭大。

要去哪裡找十席呢？方法一就是葷腥不忌，來者皆收。無論是鍾小平、李婉鈺、黃文玲、或可能會雙重黨籍的徐欣瑩，只要你願意幫我湊十席，就可以入黨來選。圖為剛遭國民黨開除黨籍的鍾小平。（資料照）

不分區名單要怎麼辦

目前郭台銘婉拒加入台灣民眾黨，又無法期待區域立委的戰力，台灣民眾黨在選戰中會缺乏能扮演母雞角色的政治明星。唯一的母雞柯文哲如果不參選總統而被綁在台北市，所能發揮的效用相當有限，僅存的出路便是提出亮眼的不分區名單。可是柯文哲要去哪裡找合適的不分區名單呢？他自己要不要列在不分區名單呢？柯文哲連北市府的首長都已經換過一輪又一輪了，要去哪裡找到社會賢達？我們有一些大膽的想法，跟各位分享看看。

對柯文哲來說，他的勞動局長賴香伶可能是他所能找到形象最好、能力最好知名度也最高的人。但賴局長長期耕耘勞動議題，而台灣民眾黨又如此的支持資方霸主郭台銘，本身已經出現調性上的不合。找年輕人或網紅呢？如果柯文哲找他身邊的年輕網紅，這個不分區名單的戰力將大大不足。找一些專業人士或投閒置散的前政務官呢？據傳柯文哲找過林洲民，這是我們無法用常理理解的行為，柯文哲的支持群眾應該也會覺得非常錯亂。如果柯文哲找一些綠營前政務官，例如葉俊榮、詹婷怡或是其他人，這些人都是因為某些事件而下台，也難發揮戰力。沒有郭台銘的加持，柯文哲很難找到名氣夠高的知識型人才，而柯文哲身邊的幾個政二代應該也是虎視眈眈地想要成為不分區的一員，這個名單要怎麼排出來，殊難想像。

不過柯文哲還有一個秘密武器，就是將陳佩琪醫師放在不分區名單內，反正柯文哲每次出事，也都是得靠陳佩琪醫師來粉飾。

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沒人沒錢沒核心價值的台灣民眾黨成為柯文哲的累贅

郭台銘不來，對柯文哲來說是麻煩的事情。少了一個超級外掛、超級課金玩家，要怎麼在短時間內讓人、錢到位。柯文哲最愛說「高築牆、廣積糧、緩稱王」，但他這次的舉動顯然沒有做到這幾點，打破自己的行為準則，必然會招致負面傷害。但柯文哲的反覆跟善變也不是一兩天，柯粉變柯黑的讀者應該非常清楚。

沒人沒錢之外，到底台灣民眾黨的核心價值是什麼？柯文哲說「自由、民主、法治、人權、關懷弱勢、永續經營」是這個黨的價值。姑且不論以上幾個項目柯文哲都做得很差，這些詞彙本身也沒有任何的實際意義，全然空話。說真的，柯文哲還不如說這個黨的核心價值是「抵抗蔡英文暴政、反制韓國瑜亂政」比較實在。柯文哲身邊的人才空洞化，導致這個黨目前似乎連黨綱、黨章都還問題重重，沒有價值的政黨，無法吸引有水準的人才。柯文哲想要透過這個政黨達到的兩個目的，目前看起來除非柯文哲自己參選總統，不然不是那麼容易。柯文哲創了政黨，反而讓自己陷入龍困淺灘的緊箍咒。

時代力量若不全面開戰將會深受其害

時代力量近日風波不斷，與綠營親近的林昶佐離開、洪慈庸留下，撐起時代力量興亡的重擔壓到了黃國昌肩上，黃國昌也變得不容易甩包離開時代力量，時代力量雖然重傷卻又沒有死透，結果論上林、洪的動作有一定的策略效果。時代力量一直以來都有昌粉與柯粉重疊的迷思，因此時代力量（特別是黃國昌）對於柯文哲一直不敢打得太用力，深怕自己掉粉。這樣的心態本身已經輸了一半，如果在時代力量打柯的時候，那些重疊的粉絲挺柯，那就代表這些人就是柯粉。如果柯文哲沒有組黨、沒有立委名單，那麼時代力量還有曖昧的空間。台灣民眾黨的成立、不分區名單的提出，重疊的粉絲一人只有一票，時代力量如果沒搞清楚自己的對手是誰，可能會在這個選舉中在國會大大受傷，甚至銷聲匿跡。

本文經授權轉載自全面真軍 沒有「台銘」的「台灣民眾黨」將陷入窘境！

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