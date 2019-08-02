自由開講》柯文哲組黨應尊重歷史！

◎鄭釗瑞

台北市長柯文哲打算組黨，並以「台灣民眾黨」之名，擺明柯文哲是想要爭取台灣認同者的選票。

在民主自由的社會，每個人都有集會、結社、組黨的權利，柯文哲想要組黨，要用什麼黨名，本來就是他的權利，我們都必須予以尊重，但我們有必要先了解台灣民眾黨的歷史意義。

1927年（昭和2年）蔣渭水等人發起成立台灣民眾黨，在日治下的台灣爭取地方自治、提倡言論自由，是台灣第一個現代化政黨。蔣渭水領導的台灣民眾黨數次向國際聯盟控訴日本在台灣販賣鴉片特許制，向國際社會批露霧社事件，讓台灣獲得國際上的關切。蔣渭水受的左派思潮影響，逐漸往工運發展，台灣民眾黨在1931年（昭和6年）被臺灣總督府勒令解散。蔣渭水一直是台灣總督府的眼中釘，1931年8月5日蔣渭水因傷寒病逝臺北醫院，享年40歲。

蔣渭水。（記者翻攝自蔣渭水紀念公園）

不論是台灣民眾黨，或是蔣渭水先生，都已經成為台灣歷史上非常寶貴的資產。如果內政部核准柯文哲使用「台灣民眾黨」這個黨名，這會有什麼後果呢？舉一個簡單的例子，在這個網路發達的時代，如果多年後對歷史有興趣的人google搜索「台灣民眾黨」，會出現什麼資訊？或許跳出來前面幾頁的資訊不是「蔣渭水」、「林獻堂」、「蔡培火」等，出現的文字串會是「台大醫生」、「曾任台北市長」、「垃圾不分藍綠」、「兩岸一家親」、「台民黨」，以及「郭台銘」。真正需要被好好紀念的台灣民主前輩的資訊被忽略了，跳出來的都是和柯文哲相關的資訊。如果這不是魚目混珠，什麼才是魚目混珠？

其次，蔣渭水的台灣民眾黨用政治學的光譜來看，是一個不折不扣的中間偏左的政黨，蔣渭水批判外來殖民政權、大企業不遺餘力，這和主張兩岸一家親，沒有中心思想，用大數據治理，以及密會大財團的柯文哲相比，簡直是天差地遠。

柯文哲要組黨，應該是要先用理念號召眾人，經過開會討論想一個好的黨名，而不是直接「借用」一個已經有著寶貴歷史定位，也是台灣歷史公共財的台灣民眾黨做為黨名。

柯文哲要組黨，應該是要先用理念號召眾人，經過開會討論想一個好的黨名，而不是直接「借用」一個已經有著寶貴歷史定位，也是台灣歷史公共財的台灣民眾黨做為黨名。（資料照）

柯文哲辯稱「台灣民眾黨」名稱並不是蔣渭水所有，蔣渭水的名號也不是其後代所有。但筆者在此還是要呼籲柯市長，務必要尊重「台灣民眾黨」的歷史意義，重新想一個名正言順的名字吧！

（資深文字、政治工作者）

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