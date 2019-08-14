全面真軍》時代力量的潰散，肇因於「黨」與「個人」立場的高度衝突

全面真軍

時代力量的潰散，筆者著實深感遺憾，曾經在2016年寄予厚望，以反國民黨聯盟取得不錯的成績，卻無法最大化反國民黨陣營，筆者萬分惋惜。時代力量的問題，眾多有志之士都已經談過許多，從最根本討論到時代力量是否屬於政黨政治下的「政黨」等，都會延伸到時代力量現在的問題與困境。但筆者筆力不足，只想從時代力量對汐止選區的提名策略談起，時代力量的矛盾與困境。

時代力量的潰散，著實深感遺憾。（資料照）

一、 黃國昌參選汐止選區幾乎無勝算

黃國昌的問政風格，並不是本文想要評論的重點，但不可諱言的是，這個問政風格得罪許多民進黨的忠實支持者。因此，黃國昌即使參選汐止選區，完全沒有勝選的可能性，除了地方上選民服務的問題，黃國昌與部分民進黨支持者的衝突過大，就算黨中央願意禮讓並號召團結，部分民進黨支持者就是不會願意投票給黃國昌（熟悉的劇情?）。經營選區的問題與民進黨群眾的反感，就是黃國昌參選汐止必敗的兩大原因，相關的民調也反映出黃國昌勝算不高，而這個論點也會是本文後續討論的主軸。

二、 從「黃國昌」的立場思考還是從「時代力量」的立場思考汐止選區

從「黃國昌」的個人立場來思考，既然投入汐止選區幾乎沒有勝算，為了個人的舞台，棄選汐止就是必然的選擇，棄選汐止之後，無論是進入時代力量的不分區或是加入其他政黨，如果還能繼續擔任立法委員，對黃國昌個人都是較好的選擇，後續也還有其他可能的決定。

但是，從「時代力量」的立場來思考汐止選區，一切就充滿矛盾與不合理了。沒有人會懷疑黃國昌是時代力量最具代表性、最具戰力的人物，但是在提名策略上，卻不將最具代表性、最有戰力的人物投入區域立委選舉；反而，在淡水、鳳山地區積極投入與民進黨競爭的候選人，這樣的決定，如何說服「反國民黨陣營」的選民？

現實上就是，時代力量的各區候選人，只要沒有與民進黨「協調」（不是禮讓），就必然沒有勝算，從2016年即是如此，2018年的地方議員選舉也顯示這樣的結果，新北市各區議員候選人全軍覆沒，其他縣市當選的候選人得票率也約莫在10%上下，何以過了一年餘，時代力量就有把握在淡水、鳳山地區能在藍綠夾殺下取得3成以上的選票而且當選？難道淡水、鳳山地區的候選人比去年的議員候選人明顯「優秀」且「有魅力」？而最「優秀」且「有魅力」的黃國昌，竟然放棄連任，讓人匪夷所思。

讓人難以理解的地方是，何以2016年時代力量可以大聲疾呼民進黨協調且支持時代力量推出的候選人，卻在2020的現在主張全面開戰？最讓「反國民黨陣營」選民難以理解的地方是，時代力量既然要勝選的必要條件，是與民進黨協調，但黃國昌卻對沈發惠的不選感到憤怒，而且強力要求沈發惠不要缺席，一定要來個強力的三角對決？黃國昌委員的盤算，似乎不是以勝選為考量？

洪慈庸退黨確定時代力量已然潰散。（資料照）

時代力量的矛盾與困境，就顯現在汐止選區。早在2019年初，時代力量就已經在松山信義推出候選人，各地區也已經陸續推出候選人，卻因為黃國昌個人的盤算而陷在現任的汐止區，一個政黨的提名策略與決定，礙於單一個人，自然難以說服黨員及支持群眾？

三、 汐止選區如何處理？

民進黨大約很早就看出黃國昌的盤算，因此沈發惠早早就聲明不會參選汐止選區，避免讓黃國昌藉題發揮，說民進黨執意不願協調，黃國昌只好顧全大局退選以成全沈發惠。因此黃國昌以及部分幕僚才會對沈發惠的聲明感到憤怒。黃國昌不選已成定局，但汐止選區如何善後，從黨的立場與個人的立場又有高度衝突。

從黨的立場來看，既然汐止選區無意連任，以汐止區作為談判籌碼與民進黨協調，應是較理性的選擇。但是從個人的立場來看，黃國昌的不參選，還是需要台階作為國王的新衣，推出服務處主任代黃國昌出征，就只是保全黃國昌的個人顏面而已。黃國昌當然說服務處主任非常優秀認真，也提到自己任期就是4年，並沒有烙跑的問題，藍綠政客烙跑一堆等。

筆者對於服務處主任並沒有意見，只是光是優秀認真是沒有用的，沒有知名度與魅力，當選的可能性就是微乎其微，否則每個選區都提名中研院院士不就好了？而黃國昌考量的是自己安全下庄的理由，而不是汐止選區如何不回到國民黨手中。

其次，黃國昌提到任期問題，其實只是轉移焦點，外界批評的並不是任期問題，而是指選區經營有連續性，一旦現任立委選區經營不佳，後續接棒的人士都會非常辛苦；黃國昌並沒有堅守汐止選區的經營，讓汐止選區可能從「反國民黨陣營」回到「國民黨陣營」，無論後續接棒的候選人是民進黨或是時代力量，這個選區都會選得非常艱辛，因此才會批評黃國昌不負責任，但這顯然也不會是黃國昌顧慮的重點。

四、 最大化個人利益的決定

時代力量在汐止選區的決定，讓黃國昌的個人利益完全凌駕於黨的利益，接下來可以預見的是，如果黃國昌不列入時代力量不分區，那時代力量也幾乎沒有足夠的看板人物來吸引選票；即便黃國昌列入時代力量不分區，時代力量因近日紛擾元氣大傷，再被同質性高的台灣民眾黨吸票，要通過5%門檻恐怕非常困難。時代力量的潰散，似乎尚未到盡頭。

時代力量在汐止選區的決定，讓黃國昌的個人利益完全凌駕於黨的利益。（資料照）

若是從黃國昌個人的立場來思考，時代力量僅存時代，已無力量，似乎也沒有進入不分區的實益了。要最大化黃國昌的個人利益，似乎就是以雙重黨籍列入台灣民眾黨的不分區名單，更有可能延續這個立委的身分。可惜的是，時代力量的黃國昌，還保有高度的主體性，台灣民眾黨的黃國昌，就只是柯文哲的傀儡，還能有多少支持群眾？

除非，黃國昌把台灣民眾黨鬧得天翻地覆吧。

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