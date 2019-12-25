全面真軍》捧韓打蔡吸藍，柯文哲的投機戰！

民眾黨從創黨以來的支持度一路下修，目前多份民調顯示約略在7-8%之間。除了幕僚團隊、組成成員良莠不齊之外，柯文哲善變的性格與作為已經被大多數選民看破手腳，無法再用過去同一套手法來欺瞞。

全面真軍

上週六高雄兩場挺韓罷韓的盛大遊行分庭抗禮下，讓民眾黨週日舉行的電音活動相形失色，據報導民眾黨的派對恐怕不到兩萬人，看柯文哲發的合照口字型場地確實也沒滿。不但沒有掀起風潮反而傷財，這讓柯文哲酸溜溜地說出「挺韓、罷韓沒意義，不如快樂吃香腸、看電音趴」的言論。這也不意外，對柯文哲來說所有的活動除了挺柯文哲或反對柯文哲討厭的人之外，都沒意義。

對柯文哲來說所有的活動除了挺柯文哲或反對柯文哲討厭的人之外，都沒意義。（資料照）

眼看各種刷聲量的策略都無法有效解救民眾黨狂洩不止的支持度，心急如焚的柯文哲與幕僚群開始各種大動作的宣示。12月23日柯文哲粉專花了三篇文章來鼓吹大家看「柯文哲心內話」，但最後觀看直播者大概是八千多人，不如預期。

不參選請假輔選的奇蹟

而柯文哲更是宣布要在12/30開始請假輔選民眾黨，他也將成為臺灣第一位非候選人，卻要請假輔選的民選行政首長。但我們還記得柯文哲在2015年10月訂下「政務官行政中立規範」就明定北市府的市長、副市長及政務首長，需秉持公正立場對待任何團體及個人，不得兼任競選辦事處職務，也不得為任何政黨或參選人動用行政資源。也不得利用上班時間為公職候選人站台與掃街拜票。

昨天（23日）才在粉專一直強調自己沒變的柯市長，現在又要自打臉了。柯文哲可以說那是第一任的想法跟現在無關，也可以說藍綠都不請假助選他請假好棒棒，但真軍還是要強調柯文哲就是這樣，所有的原則都以自身利益為優先。

而柯文哲更是宣布要在12/30開始請假輔選民眾黨，他也將成為臺灣第一位非候選人，卻要請假輔選的民選行政首長。（資料照）

荒腔走板的選戰策略

觀察近期的發言，從柯文哲一路追著高雄負債問題打陳菊，而陳佩琪的發文則是附和且讚聲韓國瑜「以前掏空高雄的人現在在中央掏空這個國家。」的論調。親信蔡璧如則是說：「可以理解高雄人為什麼會投韓國瑜。」

這幾個人都有意無意的在為韓國瑜發聲，這個策略簡單來說就是想要收割討厭民進黨但對國民黨不分區名單不喜歡的人的政黨票。但因為民眾黨中仍然有討厭國民黨、討厭韓國瑜的粉絲，因此又不敢挺的太明顯怕影響到這些支持群眾。這種企圖兩面討好，但又想兩邊都不得罪的操作，就是典型自私投機又毫無中心價值的柯式風格。

社群經營走下坡

昨天（23日）柯文哲粉專連續發了三篇一模一樣的內容說晚上十點有重大宣示，先不說這種會拉低觸及率的「手動置頂」方式有多蠢，等10點一到直播開始，大家看到的竟然只是民眾黨預錄好的競選廣告，內容空洞了無新意不說，還都是一些教條式的表述內容，沒有任何具亮點的政策內容與價值。而且據真軍的觀察，每經歷一次直播，柯文哲的粉專人數就會大幅下修，搞得好像是柯文哲在開直播提醒還沒退讚的人趕緊退讚一樣。

民眾黨從創黨以來的支持度一路下修，目前多份民調顯示約略在7-8%之間。除了幕僚團隊、組成成員良莠不齊之外，柯文哲善變的性格與作為已經被大多數選民看破手腳，無法再用過去同一套手法來欺瞞。隨著大選的接近，新聞媒體的焦點都會在主要的總統候選人身上，藍綠基本盤歸隊後小黨只能在僅剩不多的空間中求取生存。如果民眾黨面對逆境時沒有辦法穩住陣腳減少失分，可以預見他們在這次的立委選舉中就算獲得席次也難有太大的斬獲。

這幾個人都有意無意的在為韓國瑜發聲，這個策略簡單來說就是想要收割討厭民進黨但對國民黨不分區名單不喜歡的人的政黨票。（資料照）

暗助韓國瑜想要撿便宜

柯文哲跟民進黨基本上已經是撕破臉，柯文哲與他的第一側翼陳佩琪也一再的說自己對蔡英文的恨意，民眾黨各區域立委也針對性的在民進黨關鍵區域提名，又或者是支持「優秀」的他黨候選人如李婉鈺。柯文哲再反口支持蔡英文的機會不高，反而是有意無意的暗助韓國瑜。

暗助韓國瑜一方面是想要撿走國民黨名單太鳥而落下的藍營不分區政黨票；二方面是真的不爽2017蔡英文沒有支持（溺愛）他；三方面對柯文哲來說就算韓國瑜真的贏了，韓國瑜做不好、人民對立嚴重是可想而知的事情，柯文哲也想在2024前趁機混水摸魚撿便宜，柯文哲說什麼討厭藍綠對立、討厭仇恨都是假的，他討厭不如他意的事情才是真的。

在這個邏輯下，柯文哲就算更明白的稱讚韓國瑜或者是「碰巧巧遇」也不會讓人太意外。畢竟這兩個人本來就是好哥們，但那個時候一到，請大家要有警覺心。而從柯文哲一路以來從不停歇的「穿越時空自打臉」的作為，以及各種拙劣的社群操作手法，柯文哲想要立足於第三勢力，佈局2024的美夢，不會太樂觀。

國昌老師又有人請假啦

黃國昌身為前教授，對於有人請假向來很敏感。韓國瑜宣布請假投入2020總統選舉時黃國昌批評，「韓國瑜請假參選，非常不應該。」立法院宣布停會12天時黃國昌怒斥：「離譜的立法院議程，這樣的立法院，令人失望」。

國昌老師對於領公帑然後請假選舉的人非常憤怒，那對於明明沒有要選舉，卻還是請假助選的柯文哲呢？到目前為止黃國昌沒有表達任何意見。

國昌老師對於領公帑然後請假選舉的人非常憤怒，那對於明明沒有要選舉，卻還是請假助選的柯文哲呢？到目前為止黃國昌沒有表達任何意見。（資料照）

黃國昌碰到柯文哲就會變得非常禮貌、異常和藹，對於這件事情，黃國昌恐怕會說：「這是臺北市的事情關我什麼事？」或者會說：「我在查弊沒有空！」至多會說：「請柯市長三思，不然請柯市長派個誰來跟我公開討論一下。」說實話，黃國昌跟某自稱女神（資深）的立委候選人挺像的，是因為可能港湖跟汐止很近吧。

本文經授權轉載自全面真軍 捧韓打蔡吸藍，柯文哲的投機戰！

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