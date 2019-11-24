全面真軍》亂吠不是原子彈，柯文哲無法拉抬聲勢！

從柯文哲開炮的速度、頻率、無的放矢程度、氣極敗壞程度可以推斷柯文哲對於民眾黨的狀況有相當程度的憂慮。

全面真軍

柯文哲在短短的兩日之內四處開戰場，其中包括「大選只剩垃圾時間」、「時代力量黃國昌列第四騙票」、「范雲被民進黨收買」、「看不起全家躲海外靠台獨募款」、「徐永明的問題智商很低」、「林飛帆依附新潮流」。從柯文哲開炮的速度、頻率、無的放矢程度、氣極敗壞程度可以推斷柯文哲對於民眾黨的狀況有相當程度的憂慮。柯文哲的「原子彈」其實非常的單純，就是用自己原始的爆炸性言論來獲取媒體跟大眾的注意力，讓自己有媒體的聲量，柯文哲到目前為止還是認為這是有效拉抬影響力的方式。

從柯文哲開炮的速度、頻率、無的放矢程度、氣極敗壞程度可以推斷柯文哲對於民眾黨的狀況有相當程度的憂慮。 （資料照）

民眾黨的不分區名單在幾天前公布，但並沒有引起旋風。第一名的賴香伶因其在北市府勞動局長的表現而受到肯定，但民眾黨強烈的「財團形象」，讓賴香伶加分有限。第二名的張其祿陷於個人理念的檢視之爭，第三名的高虹安則變成郭台銘商人性格的展現，第五的蔡壁如、第七的吳欣盈、後面的林國成、黃瀞瑩、陳思宇，都有相當程度的爭議。這份名單沒有被各界吹捧，反而讓民眾黨的選情有點冷掉。

柯文哲的智商號稱有157（引用自預官智力測驗成績），柯文哲看到民眾黨不分區沒有引起旋風、郭台銘兩邊押寶、其他小黨沒有辦法被民眾黨吸收、藍綠總統副手就位後媒體關注度高度集中，柯文哲希望透過個人的「原子彈」來吸引媒體焦點，進而拉抬民眾黨候選人。於是柯文哲開始了一連串近乎瘋狗式的亂咬，這些亂咬很快地一一遭到打臉，有些是事實性的錯誤、有些是柯文哲自己也有類似的情況、有些是原本的議題就毫無價值可言。

其實柯文哲不停地罵或許一時間能夠獲得鎂光燈，但是總體來說對他個人一定是負面效果，更不要說對民眾黨了，整個黨沒有辦法展現出優點，就看黨主席一個人整天放炮。柯文哲應該要回顧一下自己的崛起史，對他來說比較好的戲碼應該是「被強權（國民黨、監察院、連勝文、民進黨）欺壓」，然後用「直白的方式回擊」。也就是柯文哲崛起的模式是被欺負弱小者的直白防守反擊。目前柯文哲做的不是這個，柯文哲現在做的事尖酸刻薄、四處無的放矢，若柯文哲持續維持這個模式，那麼親民黨、時代力量應該會獲得好處。

其實柯文哲不停地罵或許一時間能夠獲得鎂光燈，但是總體來說對他個人一定是負面效果，更不要說對民眾黨了，整個黨沒有辦法展現出優點，就看黨主席一個人整天放炮。 （資料照）

其實這些對戰中，范雲老師最沒有讓真軍失望，真軍前幾天說范雲老師沒有群眾力、沒有戰力、是沒有政治力的政治組。柯文哲說范雲被收編，合理來說范雲應該是指出北市府、民眾黨的「被收編」對照組去回應，而范雲選擇的是用自己被遊說當台北市副市長的經歷來回嗆。真軍原本覺得有梗，但後來范雲老師無法說出「中間人」是誰，整個論戰就變得弱到不行。范老師，如果你的證據是無法拿出來的，就不要開那個戰場，有幾分證據說幾分話。范老師，如果你的戰力很弱，你就在不分區安全名單中休息一下，先不要出來扣分，謝謝。

本文經授權轉載自全面真軍 亂吠不是原子彈，柯文哲無法拉抬聲勢！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法