全面真軍》投機政客柯文哲的背刺大戰略

柯文哲的習性就是只為自己好，典型的高學歷自我中心巨嬰，這也難怪宋楚瑜會這麽憤怒，畢竟過去是自己曾經賦予期待接班的政壇小老弟，怎麼轉瞬間成為一個要把自己給鯨吞蠶食的敵人。

全面真軍

距離大選不到一個月，小黨之間為了立院不分區席次已經進入最後衝刺階段。日前柯文哲受訪時表示民眾黨的不分區名單比親民黨強多了，這席話讓宋楚瑜震怒回應要是沒有親民黨柯文哲能連任市長嗎？其實這個空格可以替換成任何一個柯文哲過往合作過的夥伴。柯文哲對過去盟友的背刺與反叛已經是大家有目共睹，這也造成郭台銘陣營對他的不信任而讓合作破局。

日前柯文哲受訪時表示民眾黨的不分區名單比親民黨強多了，這席話讓宋楚瑜（中）震怒回應要是沒有親民黨柯文哲能連任市長嗎？（資料照）

回顧2014年的柯文哲競選團隊來自民進黨的成員包括張景森、林錦昌、李應元、洪智坤、張益贍、李博榮、林鶴明、簡余晏等，柯文哲過去曾受到來自民進黨不同派系的支持，在聯盟的時候這是必然的狀況。民進黨在當時的時空背景選擇支持柯文哲，後來就算覺得自己「識人不明」，也沒什麼好說的。

柯文哲與民進黨產生顯著裂痕的時間點約莫是在北農經營權之爭（韓總在任時期），柯跑去跟雲林張派結盟對抗農委會，並且對於韓國瑜各種吹捧，之後兩邊的關係就每況愈下，民進黨的幕僚也一一去職。在吳音寧上任後，柯文哲的惡劣態度大家有目共睹，柯文哲本人及許多支持群眾揚韓抑吳，把吳音寧說得一無是處，但日前柯文哲更說韓國瑜在北農「花天酒地多快樂」，原來「花天酒地」的人比較適合當北農總經理，柯文哲的自打嘴巴令人感到噁心。

這一年多來很多人説柯文哲改變了，這是當然的，因為2014的柯文哲的形象就是由民進黨的幕僚團隊所一手塗脂抹粉而打造的。2018年競選時幕僚早已換了一批，柯文哲本人的態度更加丕變，所營造出來的形象與策略當然完全不一樣。現在的柯文哲完全可以做自己，他身邊的幕僚基本上就是把柯文哲當成皇上般的信任。就連勞權鬥士賴香伶都可以成為認同資方之王郭台銘的民眾黨不分區第一位，令人感到錯亂。

這一年多來很多人説柯文哲改變了，這是當然的，因為2014的柯文哲的形象就是由民進黨的幕僚團隊所一手塗脂抹粉而打造的。（資料照）

真軍覺得其中最惡質的案例是曾經幫助過柯文哲把原本要炸裂的世大運救回來的大功臣蘇麗瓊（原任高雄市長陳菊的副秘書長），蘇因為過去有在高雄世運的經驗而被借去台北市擔任秘書長兼任世大運的執行長，在完成世大運任務要離開職位時被柯文哲說「要離開的人都是無利可圖」。這就是柯文哲對於曾經幫助過自己的人翻臉無情的經典案例，更不用說他後來對陳菊一連串不入流的攻擊謾罵與消費。這種利用完別人就踩一腳的性格也完全體現在這次跟親民黨的紛爭上。柯文哲不僅在議會挖腳親民黨議員，同時也要在2020大選把親民黨在立院的席次併吞。

昨日民眾黨全國總會長謝俊州為陳明義站台，並且表示是柯文哲同意，未來學姊跟蔡壁如可能也會來。陳明義曾經有過咆嘯清潔隊員的行徑、也質疑過柯文哲的大巨蛋是弊案，問政上也沒有任何可以稱為「亮眼」的表現，但柯文哲的民眾黨選擇站台，縱使柯文哲本人後來說沒有允許穿背心上台，是誰說謊民眾黨應該說清楚。民眾黨先前也替一邊一國的李婉鈺站台，形成蔡壁如、學姊與2018年最恨柯文哲的妖西等人同台的荒謬畫面，李婉鈺是不是優秀的候選人，選民自有公評。若對柯文哲來說，陳明義、李婉鈺都是民眾黨認為的「優質立委人選」，這樣的話除了柯粉之外的人都會笑掉大牙。那麼為什麼民眾黨要站台呢？理由只有一個，就是為了傷害民進黨。

謝俊州帶著「TPP family」舞團一同為國民黨新北市立委候選人陳明義站台。（資料照）

柯文哲也說韓國瑜是看到三千億負債只好快點跑去選總統，姑且不論高雄負債的成因及狀況，韓國瑜在選前是一無所知嗎？把個人的政治野心如此美化，柯文哲也太令人作嘔，這就跟2018年為了打擊民進黨而無限制的吹捧韓國瑜一樣，為了個人私心，可以推薦無能、不良的候選人。

柯文哲的習性就是只為自己好，典型的高學歷自我中心巨嬰，這也難怪宋楚瑜會這麽憤怒，畢竟過去是自己曾經賦予期待接班的政壇小老弟，怎麼轉瞬間成為一個要把自己給鯨吞蠶食的敵人。柯文哲覺得韓國瑜很棒嗎？一兩個月前他對韓國瑜選總統是說「太可怕了」。

為什麼現在柯文哲又出來說這些話呢，有三個理由，其一是柯文哲始終不甘心自己無法參加2020選舉；其二是柯文哲必須要拉抬民眾黨，柯文哲現在只有仇恨拉抬法，沒有合理的方式了；其三是柯文哲的心中一直希望2020選後藍綠會有一方勢弱，可以讓柯文哲接收其政治勢力。柯文哲的野心不會實現，因為搖擺至極的人不會獲得多數人的信任。

本文經授權轉載自全面真軍 投機政客柯文哲的背刺大戰略

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