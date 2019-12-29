自由開講》為什麼楊瓊櫻不道歉？因為選情會崩盤

陳仁思

鴻海創辦人郭台銘一席「洪慈庸當立委都在結婚生小孩」引起「歧視女性」的批評聲浪，郭台銘雖然於隔日道歉，但楊瓊瓔卻遲不道歉，甚至補槍「民進黨不厚道」，令人疑惑為什麼不趕緊止血？熟知當地選情的人說出實情「因為選情會崩盤」。

楊瓊瓔過去蟬聯多屆省議員、立委，擔任民意代表長達30多年，若非在2016年敗給洪慈庸，這項連任的紀錄將會一直持續下去，且楊瓊瓔經常以「我已經嫁給台中」作為多年未婚的解釋。

其實，女性是否結婚本就是人生的選擇，楊瓊瓔本來就不應該面對「為何未婚？」的質疑，而筆者也相信過去台灣性平教育部普及的狀態下，職業婦女經常在職場遭受不公平對待，若是已婚甚至在懷孕後要被迫辭職，若是不婚也會遭受異樣眼光，甚至傳統上還有未婚女性「進不了祖先牌位」的說法。

因此，楊瓊櫻在種社會氛圍下，以「把自己嫁給台中」作為未婚的解釋，其實也是迫於社會現實的無奈說法，筆者可以說，楊瓊櫻其實自己也是性平教育不彰、歧視女性下的受害者。

文化的再複製一代傳一代，若沒有政府大力推動性平教育，就算是媳婦熬成婆，當了婆婆的人也會歧視同樣身為女性的媳婦，沒有一絲憐憫與同理心。

因此，過去身為「歧視女性」被害者的楊瓊瓔，在這次選舉就成為了加害者。

熟知潭雅神當地選情的意見領袖就告知，楊瓊瓔有意重回該區參選時，就透過組織開始醜化洪慈庸，方法就是散布「洪慈庸顧著談戀愛」、「當立委只會生小孩」的謠言，藉以凸顯楊瓊瓔終生未嫁，此舉效果顯著，甚至只要出現洪慈庸的報導，就會看到有網友在留言區以此抨擊洪慈庸，卻無視洪慈庸挺著大肚子到立法院質詢的事實。

由於此招效果顯著，潭雅神地區幾乎人人聽說過這種說法，然而楊瓊瓔畢竟是身經百戰的政治人物，知道此招只能檯面下散布，然而不想身為政治素人的郭台銘卻把他搬到競選舞台上公開講出來，而引起軒然大波。

令人疑惑的是，既然郭台銘都已經在隔日道歉，但為何楊瓊瓔卻遲不道歉，甚至還要加碼補槍「民進黨不厚道」？知情人士指出，因為楊瓊瓔若是真的道歉了，那就代表之前他們競選團隊散布批評洪慈庸的言論是「錯誤的」那他要如何面對，那些受到「歧視女性」言論影響，而支持他的選民呢？這可能會讓他選情崩盤的。

令人疑惑的是，既然郭台銘（右）都已經在隔日道歉，但為何楊瓊瓔（中）卻遲不道歉，甚至還要加碼補槍「民進黨不厚道」？（中央社）

從這件事情可以發現，連「歧視女性」的受害者，都可以在幾年後搖身一變成為加害者，藉此獲取政治利益，想起來不禁令人毛骨悚然，也無怪乎政府必須堅持在校園內推動性平教育了。

（台中人，企業經理）

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