自由開講》請辭救民調有用？楊瓊瓔真不會回鍋當副市長？

◎王本田

台中市副市長楊瓊瓔， 因受國民黨徵招參選台中第三區的立委參選人， 對決現任地方立委洪慈庸。楊瓊瓔參選時便飽受帶職參選爭議， 直到今日（17）終於受不了外界壓力而請辭。 會有這樣的決定其實也不令人意外， 因為選民確實對帶職參選觀感不佳。



楊11/13接受國民黨徵招當天，當時並未正面表示是否辭職， 似乎是想要依循韓國瑜模式競選。只不過，楊後來卻是變本加厲， 不僅沒有辭職，也未向台中市政府請假， 不斷利用副市長職權指揮公務員幫忙競選，甚至還有以「 市政說明會」、「感恩餐會」的名義請里長集合里民， 卻上台大談選舉經。



並且，每多帶職參選一天，楊瓊瓔就能多領納稅人的血汗錢一天。 從11/13到12/17， 楊瓊瓔足足多領了一個月15萬的副市長薪水，並且， 因為擔任公職期間有撐到12月份，因此還可以領滿年終獎金。 明明上班期間都在發文攻擊對手、跑選舉行程， 卻要納稅人共同承擔，如此引人非議的行為終究造成民心的流失。

每多帶職參選一天，楊瓊瓔就能多領納稅人的血汗錢一天。從11/13到12/17，楊瓊瓔足足多領了一個月15萬的副市長薪水，並且，因為擔任公職期間有撐到12月份，因此還可以領滿年終獎金。（記者翻攝/洪慈庸臉書）



根據日前洪慈庸陣營做的民調顯示，洪慈庸從幾個月前落後20%， 追到最近已經可以和楊勢均力敵，甚至有小幅超前的態勢。 這也逼得楊陣營需要重新審視，自身在濫用副市長權力、 市政府資源的惡形惡狀，已經被選民所鄙視。這也是為什麼， 在今日（17），楊瓊瓔宣布請辭，可見民調的壓力已經不斷累積， 終得逼迫楊陣營作出抉擇。



不要吃碗內、看碗外，本來應該是每位政治人物應有的態度， 畢竟選民託付深厚的期待在自己身上，豈能隨意辜負？ 但如果老是想著可以從權力、地位上撈得一點好處， 那這樣沒有道德的政治人物也僅是一介敗德政客而已。因此， 如果楊陣營真的想表達自己的悔意， 那就應該出面和盧秀燕一起說清楚:「是否在敗選後， 楊瓊瓔不會回任台中市副市長？」否則無論請辭、 或是什麼政治表演，最終都會被選民看破手腳。

（讀者）

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