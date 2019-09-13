自由開講》郭台銘指責陸客無法來，怎麼不先問中國？

◎傑克斯

前鴻海董事長郭台銘近來動作頻頻，自從國民黨總統初選敗給韓國瑜之後，似乎心有不甘，立刻轉投入總統大選。現在動作越來越大，甚至已高跑火抨擊蔡總統的觀光政策。認為祭出補貼是浪費錢，要找回兩岸關係才能創造好的觀光云云。

但我們不禁要問郭董事長，難道你準備這麼多個月，只有想到這個嗎？陸客不來難道是蔡總統禁止的？怎麼不找中國政府算帳？難道是因為有太多資產在中國手上而有所顧忌？

根據媒體報導，郭台銘辦公室指出：「今8月1日起，陸客更因兩岸政策不穩健，導致被限制來台，以致於觀光人數銳減……郭辦並試問蔡政府，若兩岸關係穩定，台灣作為陸客常來的觀光主題，單在觀光項目「創造稅收，不用補貼」。但我們就想問郭董事長，請問蔡總統自2016年上任以來，有過任何以兩岸關係為由禁止中國旅客來台的政策嗎？難道郭董事長不知道，中國人出國旅遊，各省政府要另外核准的，省政府又要聽中共中央政府的。

難道郭台銘不知道，中國人出國旅遊，各省政府要另外核准的，省政府又要聽中共中央政府的。（資料照）

冤有頭債有主啊，郭董事長做企業這麼多年，不至於連問題的根本都抓不出來吧？假如這個只是紙上談兵，作為企業家的郭台銘如果看到員工送上的報告是作文毫無可行性，會不會當場就炒魷魚？如果連經營企業都得如此，又何況是治國呢？

此外，政府自去年就祭出相關旅遊補貼的政策，讓台灣在旅客數量與經濟收入上都屢創新高。根據觀光局的統計，中國旅客並未因為兩岸關係的問題而成為台灣的旅遊黑名單，就有限的陸客數量依舊是台灣的各國旅客數的前幾位。值得一提的是，南向國家在2016年大力推展觀光與放寬簽證之後，其旅觀光的外匯收入已占總體的第二位。在人均消費金額上還超越中國旅客。

再說，根據媒體報導，郭辦表示：「杜絕一條龍式觀光營運模式，將觀光產業產值分配至產業鏈的常民層次，以年均千萬旅客，每人日均花費250美金來計，將為觀光創造巨額產值」然而，郭董事長應該要知道的事，馬政府時期最為人所詬病的，就是旅遊觀光業不正常的擴張，以及中國人自營自銷的一條龍觀光模式。

既然郭董事長知道要搞定兩岸關係才有您上述的效益，那作法呢？除了去跟北京朝拜交心之外，最重要就是使北京心服。中國政府又不是盤子，當然要抽利潤啊！而且還是要搞一條龍的方式自己削翻，台灣半毛都沒有。若真長這樣，郭台銘要跟北京談甚麼？馬英九都還沒有在中國做生意都把旅遊業搞成這樣，郭董事長又有多少籌碼啊？

郭台銘董事長最近去了沙烏地阿拉伯一趟，對他們的石油產業及台灣年輕人的表現感到驕傲，這個是正確的方向。但是，郭台銘如果要了解兩岸之間旅遊問題的症狀，反而應該先去南韓一趟。當初韓國政府為了薩德議題，被中國政府直接祭出禁止旅遊客到南韓。但是南韓政府並未退縮，中國政府利用旅遊業干涉南韓國安內政，請問相同戲碼會不會發生在台灣？而且事實上根本就已經是現在進行中。

作為企業家的郭台銘應該要很了解，觀光業不可以把風險太高度仰賴中國，因為那本來就不是一個正常體制的國家。除非郭台銘先生另有所圖，故意想讓觀光業押寶北京，那就真的會是台灣罪人，比分裂國民黨還嚴重！

我們還是奉勸郭台銘，假若不在乎中國政府對許文龍的當年待遇，那就勇敢帶著國旗帽走進中南海，一次搞定兩岸觀光問題。否則若無心此時還夸夸之言，那恐怕韓國瑜都能批評「果凍」個兩句！

（政治工作者）

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