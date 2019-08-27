自由開講》柯文哲為何跟自己的民調過不去！

◎羅思豪

自從台北市長柯文哲宣布組黨後，聲勢不但未漲，反倒持續走跌，就連粉專的退讚樹都已經突破十一萬，即將面臨兩百萬保衛關卡，加上近期各家民調的綜合趨勢，都凸顯出柯文哲不但無緣2020總統大位，恐怕就連透過台灣民眾黨在國會中取得席次延續政治生命，都有一定的難度。然而更令外界好奇的是，柯文哲彷彿著了魔似的，依舊堅持此刻讓支持度無量下跌的操作模式，猶如把自己當成蠟燭一樣，照亮其他人的選情，原因何在？

令外界好奇的是，柯文哲彷彿著了魔似的，依舊堅持此刻讓支持度無量下跌的操作模式，猶如把自己當成蠟燭一樣，照亮其他人的選情，原因何在？（資料照）

柯文哲一定知道，越是「藍綠通罵」，原本自己還能掌握到的淺藍和淺綠票源就越會跑遠遠的，即使是他的「白色」基本盤，被政治口水噴久了，總是會染上一些不悅而反感的色彩。於是乎，要解釋柯文哲這種彷彿政治自殺的行為，就必須換一個角度來思考。

在政治界的角色扮演中，有一種人專門擔任「攻擊手」，以重砲抨擊競爭對手的不是，來突顯出自家候選人的反差與優勢；但因為攻擊手必須要言詞犀利辛辣，同溫層聽得高興，非同溫從則是聽了反感，所以候選人本身一般不會讓自己變成攻擊手。柯文哲近來的舉動，明顯就是擔任攻擊手的身分，而非候選人本身，從這個角度來分析，才能做出合理的解釋。

接著的問題則是，柯文哲要為誰扮演攻擊手？近期有一份與大多數媒體結果相反的民調，刻意凸顯出當「郭柯合作」的時候，支持度將遠勝蔡英文與韓國瑜，是非常鮮明的線索。

郭台銘在國民黨初選失利後，並未放棄角逐總統選舉，加上韓國瑜聲勢節節敗退，取而代之的機會非常高。但郭台銘面臨著兩個困境，首先是換瑜的時機點他難以掌握，拖越久自然越不利，最後若是以無黨籍身分參選，更可能背上分裂國民黨的千古罪名；第二，郭台銘聲勢雖強，但只要不是以國民黨身分參選，等同於孤身一人，有團隊而無大部隊助攻。

郭台銘在國民黨初選失利後，並未放棄角逐總統選舉，加上韓國瑜聲勢節節敗退，取而代之的機會非常高。（資料照）

柯文哲與台灣民眾黨，正好能夠解決郭台銘的這兩個困境。在操作「能換韓國瑜」階段時，柯文哲對韓國瑜的每一次攻擊，都可以間接造成國民黨支持者轉向支持郭台銘的可能性；若郭台銘決定以無黨籍獨立參選，台灣民眾黨則能夠扮演各地基層組織的陸軍部隊，與國民黨與民進黨抗衡。這也是為什麼，柯文哲不惜攻擊旺中與蔡衍明到近乎決裂的程度。

相較已經穩住陣腳，步調趨於一致且民調穩定緩升的蔡英文，國民黨面臨到的郭台銘與韓國瑜紛爭，只會隨著時間讓分裂情況越來越嚴重。柯文哲在此處扮演的角色，無疑就是利用國民黨的分裂，來謀取台灣民眾黨的最大利益。郭台銘若以無黨籍參選，自然是有求於柯文哲；就算郭台銘最後換瑜成功，也一定要回報柯文哲的恩情，在立委或其他層面「以禮讓作為合作」。

因此，雖然柯文哲犧牲自己的總統選舉民調，甚至是當前的政黨支持度，但蹲的越低，就是為了跳得更高。柯文哲的如意算盤，一切都要等到郭台銘動向確定之後，才會開始連本帶利的討回來。至於能不能順利討回來，就要看郭台銘如何應對了。

（智庫研究員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法