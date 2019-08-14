自由開講》郭台銘要小心，柯文哲習慣性拋棄式合作夥伴！

◎謝樂羽

長期讓外界霧裡看花、越看越花的柯文哲，從反噬小英、背刺韓國瑜，到丟棄柯粉、切割旺中，綠藍白紅都搞不清楚他到底站在哪一邊，只覺得他踐踏盟友，毫無道義可言。

回顧2014年台北市長選舉，沒有民進黨的全力支持，就沒有柯文哲，民進黨不只給予金援、資源，最重要的高手也都去幫柯文哲打選戰，可說是從上到下傾全黨之力在幫忙，搞政策、弄宣傳、跑組織、動員團體，像籌募款項的張富美、主導政策的張景森、掌管文宣與媒創的林錦昌和李厚慶、負責組織的藍世聰，全都是民進黨派赴過去的人才，再搭配青年海選出來的發言人與幕僚群，才有機會誕生出白色力量柯文哲。

回顧2014年台北市長選舉，沒有民進黨的全力支持，就沒有柯文哲。（資料照）

但是柯文哲卻稱這個幫忙打江山的團隊是「從馬路上撿來的」，絲毫沒有珍惜的意味，甚至譏笑說民進黨若能贏2014也不會讓他選，一副贏得台北市長寶座的功勞全在他自己，利用完民進黨和蔡英文就馬上丟一邊。眼看一些改革謠言造成政治風向不對，就開始反噬蔡英文，與國民黨、韓國瑜聯手霸凌吳音寧，長達一年半的抹黑、惡整、用放大鏡檢視，把吳音寧從北農總經理一職逼走。沒想到當時跟韓國瑜麻吉麻吉，交情好到一起對付蔡政府，如今因為自己成立政黨，想要拉攏郭台銘資助，竟然火力全開大酸韓國瑜，說「國民黨被他整得多慘，整個國民黨都毀了」，完全奉行用完即丟的最高準則。連一路與柯文哲相互利用的旺中蔡衍明也被切割，綠、藍、紅全被柯文哲玩過一輪。

沒想到當時跟韓國瑜麻吉麻吉，交情好到一起對付蔡政府，如今柯文哲因為自己成立政黨，想要拉攏郭台銘資助，竟然火力全開大酸韓國瑜，說「國民黨被他整得多慘，整個國民黨都毀了」，完全奉行用完即丟的最高準則。（資料照）

不只這些大咖被柯文哲用完即丟，連幕僚也是被當成魚肉宰割。在柯文哲的現實世界裡，每個人都有不同的利用價值，一個人要用多久，取決於自己能從中獲得多少利益，不懂什麼叫做革命情感，也從來沒有真正尊重過專業。因此上任市長後，短短四年時間就有二十幾個局處首長先後被迫走人，發言人也換了幾輪，幾乎每一位人才都是柯文哲用完即丟的受害者。負責白晝之夜與設計之都的謝佩霓、辦理台北燈會的簡余晏、世大運功臣蘇麗瓊、處理公宅與大巨蛋問題的林洲民，都被柯文哲羞辱而求去。連續兩次幫柯助選，擔任競選總部發言人的大學姐林筱淇，選後也面臨自嘲能力不足、另外上網求職的窘境。

諷刺的是，柯文哲竟然連柯粉都可以丟棄。對於那些誠懇勸諫、提出批評的忠實粉絲，毫不留情面地汙衊人家是「1450領錢做事」，柯粉氣得發起退讚潮，不到兩週時間就超過四萬名粉絲失望退去，柯文哲仍面不改色，不願道歉，根本沒把支持者放在眼裡，可見柯粉對他而言同樣也是隨時皆可拋。

柯文哲這種用完即丟的特質，顯示出他有很嚴重的道德危機，隨時都可以為了極大化自己的利益而把任何人賣了，現在出賣各路盟友，以後就會出賣台灣這塊土地。對於這種人，郭台銘請小心，今天你心動與他合作，明天他拿到政權就會毫不猶豫賣了你。

（法律工作者）

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