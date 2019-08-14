自由開講》不顧市民暴雨安危 滿腦只有選舉的高雄韓市長

◎柯嘉斯

近日，國民黨中評委陳宏昌抨擊國民黨總統候選人韓國瑜「整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人」，面對陳宏昌的批評，韓市長一開始回應，「在立法院曾經放縱過，我從來不諱言，也不會逃避自己的過去。」沒想到過了兩天之後，韓市長卻又再回應，「從今天開始，溫良恭儉、我韓國瑜再也不會讓！」

近日，國民黨中評委陳宏昌抨擊國民黨總統候選人韓國瑜「整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人」。（資料照）

韓國瑜更進而威脅陳宏昌，若三天內不道歉，就要提起告訴，沒想到韓市府的前兩岸工作小組副召集人楊秋興卻接連爆料表示，韓市長自稱「吃、喝、嫖、賭」都是過去式，但小三、酗酒、夜店是現在進行式啊，韓國瑜又怎麼告陳宏昌、趙守博呢？

韓市長肯花時間處理自己的花邊新聞，還口口聲聲要提告，卻沒有把時間花在該用心的市政上。

12日上午，韓市長被市民爆料，在南投造勢之後，疑似因為過於勞累，一早都沒有出門，直到近中午才開始出門「上班」。對此，高雄市府的發言人並未否認韓市長沒到市府的事實，僅表示，「行政首長的工作本來就是責任制，從來就沒有固定的上下班時間」。

12日上午，韓市長被市民爆料，在南投造勢之後，疑似因為過於勞累，一早都沒有出門，直到近中午才開始出門「上班」。（資料照）

反正平常日不上班，假日造勢選總統，已是毫無「責任」的「責任制」，沒想到，高雄市發生天災、甚至鬧出人命了，韓市長還是可以照樣鬼扯、就是不肯負起應負的政治責任。

13日凌晨，南部受到西南季風影響，大雷雨夜襲南臺灣一整晚，台南市累積雨量破200毫米，高雄地區累積雨量也都破百毫米。台南市長黃偉哲在半夜5點開設災防中心，並於六點十二分宣佈台南市停班停課。而同樣受到雷雨襲擊的高雄市府則毫無動靜，在早上八點，韓市長才姍姍進駐災害應變中心，召開防災會議。韓市長還辯解說，市府從凌晨2點開始就密切注意防災狀況。

13日凌晨，南部受到西南季風影響，大雷雨夜襲南臺灣一整晚，台南市累積雨量破200毫米，高雄地區累積雨量也都破百毫米。台南市長黃偉哲在半夜5點開設災防中心，並於六點十二分宣佈台南市停班停課。（中央社）

如果韓市長說的為真，那麼想請問一下，在高雄市府的「密切注意」下，在2點到早上8點韓市長進駐災防中心這段時間，韓市府究竟注意了什麼、通報了什麼、應變了什麼？因為高雄市府不但沒有發出任何警示高雄市民的訊息，甚至打開韓市長的臉書，韓市長的臉書資訊竟然還停留在他今後「再也不讓」，準備要為對陳宏昌提告的PO文。

從韓市長的言行舉止，在在顯示，市政跟選舉這兩樣，顯然韓市長認為選舉優先於市政、市民的安全與個人的仕途，韓市長只在乎仕途的光明與否，只願發文威脅爆料者，卻根本不為民眾安危發文停班停課，或叫民眾小心路上的淹水。

韓市長在市政上的荒廢與怠惰，真的就造成一名高雄市民在不良的天氣出門上班時被洪流沖走，最終命喪黃泉。

筆者想問，難道韓市府不應該為就任以來各種市政的廢弛，甚至因為怠惰而造成的人命損失，負起應有的責任？

筆者想問，難道韓市府不應該為就任以來各種市政的廢弛，甚至因為怠惰而造成的人命損失，負起應有的責任？（資料照）

遇到帶職參選爭議，就說自己是假日參選，被抓包在家睡覺，就說自己是責任制。韓市長的民調已在本週跌破三成大關，難道韓市長還不知反省，不知道要檢討自己的言行舉止，為自己所享有的權力，負起相對應的責任嗎？還是韓市長是把選舉當成一門生意，選市長賺了四千多萬的選舉補助款，現在準備要在總統大選再撈一票？

韓國瑜過去曾在一個和前台中縣長陳庚金同台的場合，聽到陳庚金在台上說要大家「能撈就撈、能混就混，一起拖垮這個政府」時，韓國瑜竟然在一旁搭腔，附和陳庚金前縣長的荒謬言論。從現在看起來，韓市長可能不只是附和而已，而是身體力行，「一邊鬼混，一邊想著要靠選舉讓自己發大財」。

（智庫研究員）

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