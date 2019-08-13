自由開講》年輕人的需求，蔡政府最知道！

◎宇文

八月十二日是國際青年日，蔡政府上任以來，在青年議題上奉獻極大心力，希望讓台灣人民，讓青年公民社會知道，蔡政府為了下個世代所做的努力，不管是租金補貼、育兒津貼、薪資調漲、國際貿易再創新高，蔡政府要讓年輕世代敢生、能養、能住又能賺大錢！

台灣近年來始終揮之不去的陰影就是少子化，近年更已經到了死亡率高於出生率的死亡交叉。因此，無論如何，讓台灣人民敢生，讓我們有下一代，不只是延續生命的重大意義，更要讓我們的新手爸媽能夠養的起。

我們每當看到新手爸媽因為養不起孩子，被迫痛下毒手時，都讓人感到悲傷又不捨。而蔡政府上台至今，不只修正兒少法，讓孩子們的生活安全更有保障。並且擴大開辦2~4歲的公幼，以及育兒津貼，而且生越多補貼越多，絕對不讓父母感受不到政府溫暖。

在住的方面，我們不像是柯政府說的公宅，看得到比聽得到少，也不會像是高雄市長韓國瑜只會叫年輕人和老年人同住。蔡政府在2020年將興建到四萬戶社會住宅，讓年輕人尊嚴的居住而且住得起！假若沒有抽到租金補貼亦無關係，還有4~5千的租金補貼，單身4000、夫妻5000！

蔡政府在2020年將興建到四萬戶社會住宅，讓年輕人尊嚴的居住而且住得起！假若沒有抽到租金補貼亦無關係，還有4~5千的租金補貼，單身4000、夫妻5000！（資料照）

而在年輕人最在意的薪資問題，蔡政府連年調漲，去年基本工資已經超過過去22K的臭名來到二萬三千元，並且漲幅超過5%，這三年執政的薪資調漲幅度，就已經比馬政府八年還要多。此外，在特休還有減稅上，特休假增加，加班費調漲，減稅幅度歷年新高，新成家夫妻還可以有另外的減免，蔡政府絕對不讓年輕人孤單。

韓國瑜整天只會講貨出去人進來什麼發財的，但是到底怎麼發財？靠馬政府八年的中國資金補貼來發財嗎？馬政府的親中經濟，結果是房價漲幅居高不下，年輕人痛苦指數史上最高，薪資還創新低，這個就是韓國瑜當總統後的噩夢！蔡政府絕對不會重蹈覆轍！絕對讓年輕人薪資穩定成長，生活不再為五斗米所苦！

最後，面對香港現在的嚴峻問題，蔡政府堅定守護台灣的國家主權，不讓太陽花世代對前途擔憂。我們和美國的關係屢創高峰，軍購數額不斷上升，品項的質量更是近二十年新高！台美貿易額更達到二兆三千億的新高！美商還加碼投資台灣，例如GOOGLE、微軟等大型軟體公司都要加碼聘用台灣的研發人才。以上種種都不讓台灣只能依附中國市場，讓求生存的年輕人不必在中國為了生存低聲下氣！

韓國瑜整天只會講貨出去人進來什麼發財的，但是到底怎麼發財？（資料照）

而且現在我們到世界各國旅行待遇不斷提升，日本政府甚至開放台灣人可以快速通關，這個是台灣人民可以走出去的最佳例證！未來四年前途非常重要，希望台灣人民不只為四年後的自己創造機會，更是為我們世代子孫，帶來希望！

（高雄市民）

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