自由開講》政績才是治國的硬道理！

◎顧貯拳

自民進黨年初內閣改組以來，有感施政，高效率的政策推出讓外界十分有感。這幾個月下來根據媒體的整理包括：「守護國境、老車汰換、落實婚姻平權、減稅、農產外銷、托育新政、重罰酒駕、補貼租金、防堵豬瘟。」等九項政策是半年內閣改組的重大政績，光說不練的施政，口號治理不會改善人民生活。唯有清楚的政績才是治國的硬道理。

蔡總統這半年來，充分授權和行政院長蘇貞昌展現高效率的施政。例如年初豬瘟問題，中國一路面臨宛如二戰一般各省全數淪陷，最後連香港都不敵豬瘟攻勢。這讓人想起當年SARS帶給人民的恐懼。但蔡總統和蘇貞昌院長認真查緝，勿枉勿縱任何豬肉夾帶入關，並且發佈簡訊提醒國人勿以身試法，讓我們的滷肉飯至今還能安心食用。

蔡總統領政加上蘇內閣「衝衝衝」的執行力，無不讓我們看到，解決問題不是靠口號，而是靠做實事！（資料照）

在經濟面上，蔡總統執政以來，帶來歷來最久的萬點股市，美中貿易戰開打以來，台商數千億資金回來台灣，欲設廠的廠商多到台灣土地和供水都供不應求，人民基本工資來到歷來新高，這些客觀的經濟數據，都是民進黨執政以來拼經濟的最佳例證。

其他包含減稅措施，讓年輕人減輕負擔。同婚在立法院順利過關，雖然過程備感壓力，但是蘇院長以一席話「歷史關鍵時刻勿讓我們後世子孫難過」打動了意志動搖的立法委員，讓象徵人權重大進展的法律可以落實，這讓台灣不只是亞洲民主的燈塔，更是世界上保障人權的良善力量！

年初豬瘟問題，中國一路面臨宛如二戰一般各省全數淪陷，最後連香港都不敵豬瘟攻勢。但蔡總統和蘇貞昌院長認真查緝，勿枉勿縱任何豬肉夾帶入關，讓我們的滷肉飯至今還能安心食用。（截圖自蘇貞昌臉書）

反觀高雄市長韓國瑜，貴為中國國民黨總統候選人，卻至今講不出半個像樣的政策。更不用說他才當選高雄市長半年，政見全部跳票，自己最重要的愛情摩天輪工程，號稱八月動工，什麼有三個廠商有興趣，至今半點聲音都沒有，被市議員指責，竟還反罵議員誣賴。這種無賴市長，拿不出政績的口號政客，真的能夠堪任國政大事嗎？

明年的選舉很重要，這個重要性不只在於選擇一個符合人民喜歡的領導人，而在於誰才是腳踏實地，真實帶給台灣人民福祉的國家領導人。蔡總統領政加上蘇內閣「衝衝衝」的執行力，無不讓我們看到，解決問題不是靠口號，而是靠做實事！尤其是我們看到香港問題嚴峻，韓國瑜不只政績沒半步，連香港中聯辦都進得去。台灣前途嚴峻，望台灣人民明年大選務必仔細想想，國家應該交給什麼樣的領導人！

蔡總統領政加上蘇內閣「衝衝衝」的執行力，無不讓我們看到，解決問題不是靠口號，而是靠做實事！（資料照）

（研究生）

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