自由開講》比起口號治國 嚴守財政自律的政府才能真正照顧台灣人民

◎赫克力斯

睽違22年後政府將編列平衡預算，歲入歲出打平，也就表示政府不再借錢，不再會讓國家的負債變的更多，但這並不代表蔡英文政府會因此縮減人民應該有的福利。

睽違22年後政府將編列平衡預算，歲入歲出打平，也就表示政府不再借錢，不再會讓國家的負債變的更多！（報社合成／截圖自蔡英文臉書）

相反的，蔡政府在嚴守財政紀律的清況下，還能讓提供新的有感措施，讓人民可以因此受益。

除了報稅季時推出的單身族年薪40.8萬以下免稅、夫妻年薪合計81.6萬以下免稅、一家四口年薪合計123.2萬以下免稅外，更推出租金補貼的租金計畫，擔供「婚育家庭最高5千元、單身4千元」的租金補貼，這樣的政策無非就是要讓「幼有所長，壯有所用」。

而另外一個近來蔡政府最被人稱許的政策就是蔡政府所推行的「育兒三補助」，這三項政策分別是2至4歲育兒津貼每胎2500元；準公共幼兒園月繳不超過4500元；10年以上娃娃車補助業者舊換新每輛30萬元。

政策推行一週立刻就有家長直呼有感，有家長說在「育兒三補助」執行後，繳費單上清楚寫明「學費0元」、學費比棒棒糖還便宜。

但這些福利措施，並不是天下掉下來的禮物，而是執政團隊在堅守財政自律，仍試圖解決少子化的問題後，絞盡腦汁所提出的政策，因為根據資料統計，「養兒」不易是少子化原因的根本，而在小學前這段時間的開支花費更是不貲，相信蔡政府的「育兒三補助」是能夠有效幫助家有小小孩的夫妻有效減少支出。

「養兒」不易是少子化原因的根本，而在小學前這段時間的開支花費更是不貲，相信蔡政府的「育兒三補助」是能夠有效幫助家有小小孩的夫妻有效減少支出。托育新制正式上路，一張圖就讓您看清楚。（截圖自蘇貞昌臉書）

反觀國民黨的總統候選人韓國瑜市長，在高雄市長選舉期間，皆是以口號代替實際政策，不實在的欺騙選民，果然在當選後，市政一問三不知，高雄市百廢待舉，連愛河也倒退回三十年前的樣態，變的又臭又髒。

面對如此不及格的成績，韓市長竟還選擇成為落跑市長，就職一年不到，就宣佈參選總統，而且如果不意外，這場總統大選韓市長仍然只會提出一大堆口號，而不見任何的實際政策。

面對國民黨陣營這樣的一位候選人，筆者認為，高雄的前車之鑑已讓大家認識到口號治國只有「死路一條」，唯有選擇會做事、照顧人民的小英政府才會是2020的唯一選擇。

（台北大學法律研究所）

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