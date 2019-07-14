自由開講》韓市長的「墅民危機」是壓垮選情的最後稻草

◎柯嘉斯

韓國瑜夫妻的豪華農舍風暴，目前越演越烈，經過會勘雲林古坑鄉公所，農地上都沒有種農作物，當然沒有農地農用。農業處長表示，已要求限期改善，而長高又長胖的主建物是否屬於違建，需要再進一歩的認定。

韓國瑜夫妻的豪華農舍風暴，目前越演越烈，經過會勘雲林古坑鄉公所，農地上都沒有種農作物，當然沒有農地農用。（資料照）

對此，韓國瑜夫婦則表現的一副坦然的樣子，韓夫人李佳芬說，「願意配合縣府會勘，如果有任何違建疑慮，也願意配合拆除，一切以合法為唯一標準。」而韓市長則說，「法律之前人人平等，跟私交、公交一點關係都沒有，依法行政，雲林縣政府該怎麼辦就怎麼辦，不用連帶奇怪想法」。

韓市長夫妻一副正氣凜然、大公無私的態度，更擺出一副受盡委曲仍願意遵守法律的態度，讓韓粉們不禁一掬同情之淚。但是筆者不禁想問：今天之所以爆發這樣的「違建爭議」，不就是韓市長一家人搞出來的嗎？明明違法在先，憑什麼韓市長連一句道歉都不用，還可以以這種態度示人？

而且，什麼時候開始，台灣對於總統候選人的要求只要符合法律規定就好，而不用以「高道德標準」做為審視候選人的標準？畢竟，過去民進黨的副總統候選人蘇嘉全也發生過一模一樣的爭議，當時蘇嘉全院長可是將他引發爭議的農舍捐出去供公益使用，才平息了爭議，但已重創了當時的選情。

明明違法在先，憑什麼韓市長連一句道歉都不用，還可以以這種態度示人？（資料照）

難道韓市長有恃無恐，在有了前車之鑑的情況下，還不擔心這樣的爭議，延燒到自己的選情？

因為分析韓市長的選民結構與韓流竄起的理由，可以發現，韓流除了是因為中國的推波助瀾，最主要的原因是，除了一股「反菁英民主的民粹主義」外，更是因為中間選民被韓市長主打的「庶民形象」成功的「擄獲芳心」。

但是從韓市長就任高雄市長以來，韓市長信口開河的政見紛紛跳票，除此之外，其所任用政務官的失言，搭配上其所引發的各種爭議，再加上競選市長的花費與政治獻金曝光，讓「一碗魯肉飯與一瓶礦泉水」的神話幻滅。韓市長庶民的形象正式煙消雲散，而現在爆發的別墅爭議，對韓市長苦心經營的庶民形象更是大傷，因為在選民的心中，「庶民」已成「墅民」。

攤開韓市長支持者的選民結構，撇開中間選民不看，筆者認為，韓市長最死忠的支持者以男性、外省人為主，伴隨著低社經地位，其中更有很多都是政治狂熱份子，這些人就是社會上俗稱的「韓粉」，「非韓不投」。

根據專家的預估，這類的支持者大約在100萬到120萬之間，但是100萬的韓粉絕對無法讓韓市長當選總統，還是韓市長真的錯把民進黨支持者的「技術支持」當成萬民擁戴，將明年一月的大選視為囊中物？

筆者認為，韓市長在國民黨初選出線，已幾近是確定之事。但郭董近來又哭又鬧，戲劇效果十足，一下哭喊黨內初選不公、一下求韓市長給他機會，正是在為他的脫黨參選留下伏筆，而如果郭董脫黨參選，加上柯P參戰，以及已獲得民進黨提名的蔡英文總統，2020的大選極有可能是一場四腳督的選戰。

筆者認為，韓市長在國民黨初選出線，已幾近是確定之事。但郭董近來又哭又鬧，戲劇效果十足。（資料照）

韓市長在根本不可能爭取到民進黨支持者的選票前提下，韓市長就一定要爭取郭董或柯P的選票。

問題是，郭董的支持者是以中產階級及功利主義為導向，而柯P則是以年輕人和高知識份子為主，韓市長真的覺得，現在自己面對違法疑雲，擺出這種受盡委曲的態度，可以爭取到這些選民的支持嗎？

韓市長不要以為全台灣人都是韓粉，如果你認為這樣可以一路把你從高雄市政府送進，台北的總統府的話，那麼我想，你未免也太大錯特錯，把選舉想的太過簡單了。



（智庫研究員）



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