自由開講》郭柯王現在無視香港，明天就會無視台灣

◎顧貯拳

香港現在反送中的局勢越趨複雜，警方已經破天荒使用實彈射擊。林鄭特首再次強烈表示，絕不會撤回送中條例，請問這位有志問鼎台灣大位的政客們，到哪裡去了？郭台銘捍衛自由民主的決心，有沒有也聲援爭取自由民主的香港人呢？

如果連香港情勢這麼嚴峻，郭台銘、王金平、柯文哲都可以大方視而不見，台灣人民也千萬不要對他們抱持期許。

目前中國國民黨提名的總統候選人韓國瑜，因為進去過香港中聯辦，跟中國關係你濃我濃，跟紅媒關係如膠似漆，不方便的表態，大家並不意外。畢竟他訪問香港的最大宣傳，就是被自由派媒體扣上賣台的大帽子。不知道不清楚香港人民的訴求，這個當然是一定的。

原本期許郭王兩人，應該至少在對中共議題上要有強烈主張。尤其是對香港的處境，郭台銘（左）作為商場老手應該非常了解香港金融地位，香港變成如此，我們卻不見初選之後郭台銘有所表示。（中央社）

但是，郭台銘不一樣。郭台銘在中國國民黨總統初選期間，彷彿回到了李登輝時代的本土藍，竟然敢公開跟中國叫陣沒有各表，就沒有九二共識。除了不講台灣獨立之外，他主權議題上的強硬度，一點都不下蔡英文總統和民主進步黨。

而王金平自接任立法院長以來，就不同於中國國民黨大小官吏絡繹不絕到中國朝拜。在太陽花運動中，更是強烈阻擋馬英九壓力選擇不鎮壓抗中的太陽花運動。這樣子本土色彩濃烈的國民黨總統候選人，本來應該是有望扭轉當前國民黨賣台形象的不二人選。

沒想到，這二人作為異數，結果即使郭台銘再有錢，即使全國各地都有國民黨人欠王金平人情，他們都仍然敗給一位有「遊手好閒、飲酒作樂」紀錄的人。由此可見，國民黨的定位似乎更顯清晰了。

我們原本期許郭王兩人，應該至少在對中共議題上要有強烈主張。尤其是對香港的處境，郭台銘作為商場老手應該非常了解香港金融地位，香港變成如此，我們卻不見初選之後郭台銘有所表示。

而柯文哲更不用說，會把八二三砲戰，拿來作為個人政治行銷秀的，應該是台灣罕有的怪事。而郭台銘和王金平都有仍然意參選總統，沒有一定要接受初選結果，那為什麼對主權議題停止了？難道香港已經和平落幕了？難道秀結束之後要恢復原狀嗎？

我們要奉勸這三位都各自對台灣總統抱持野心的人，好好了解亞洲當前的局勢與台灣的困境。中國政府已經準備開始捉弄美國或台灣人，指控為發展反送中的間諜，三位還能視而不見嗎？唇亡齒寒的道理大家都聽過，雖然香港與台灣不是掛鉤，但是中共怎麼對待香港，就只會加倍奉還給台灣。我們希望這三人應該告訴大家台灣可以怎麼做，更可以承諾絕不會讓送中發生在台灣。

而柯文哲更不用說，會把八二三砲戰，拿來作為個人政治行銷秀的，應該是台灣罕有的怪事。（資料照）

選戰雖然已經進入了倒數階段，這三位每天曝光的新聞，卻都只有爭權奪利，看不到對台灣未來擘劃的藍圖。郭台銘除了零到六歲國家養，然後呢？王金平和柯文哲更是無聲無息。若真的回神準備當負責任的國家領導人，請三位多談談香港和中國吧！多了解香港人民現在在做什麼吧！若連這點都窒礙難行，未來是否能保護台灣主權，著實讓人堪慮。

（大學生）

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