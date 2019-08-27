自由開講》柯文哲何時才能向台北市民繳交成績單？

◎木夏笙

台北市長柯文哲日前一席話，請蔡英文總統向他繳交成績單，他才決定要不要跟民進黨合作。如此狂傲不遜的言語，自以為還是如日中天的政治明星，但是作為台北市長，我們倒想問問，柯文哲什麼時候才要將心交還給台北市？什麼時候才能向台北市民繳交成績單？

作為台北市長，我們倒想問問，柯文哲什麼時候才要將心交還給台北市？什麼時候才能向台北市民繳交成績單？（資料照）

柯文哲2015年時曾說，他發現台北市長都做不好的原因是第一任都不敢做什麼事怕不能連任，第二任想總統大選，也沒在做事。事實上，符合這段論述的人，除了馬英九之外，就是現在的柯文哲自己本人。他第一任內，為了連任不敢動大巨蛋，五大弊案草草結束，還和紅色媒體旺中交心，面見蔡衍明十數次，為了搶民進黨選票，不惜喊出連任成功一定支持蔡英文。

這樣子的人，光譜五顏六色，卻仍沾沾自喜於過時的招牌白色力量。一旦有人試圖戳破這個假象，一定會遭到圍剿，去年的吳音寧即為一例。而蔡英文總統為了讓他可以重新跟民進黨支持者交心，請他談談台灣價值的內涵是什麼？結果這個踩到地雷，因為紅色媒體對該詞彙極其反感，柯文哲不敢回答這題，最終白綠關係愈形決裂。

回首過去再看看現在的柯文哲，實在是無法理解民進黨哪裡錯怪了柯文哲。而柯文哲意圖大位也不是今天才有，去年就講被爆料要組台灣民眾黨，不也成真了嗎？

而真正最無辜的是台北市民。

柯文哲去年口口聲聲說連任做好市政是首要工作，結果連任之後是周周全國跑透透，根本在為自己總統大選暖身。發現自己資金不足，竟然現在可以回頭巴著郭台銘，一個當初明明是金援自己競爭對手的人。

政治真的不難，找到利益就可以。

所以柯文哲可以在八二三紀念公園，在滿場台北市議員的場在上，大搞自己的總統聯盟政治秀。請問王金平、郭台銘跟這個公園什麼關係？此外，台北市民更要問的是，柯文哲每天都在電視、網路接受跟市政無關的專訪，到底他現在是專任台灣民眾黨主席還是台北市長？他現在服務的對象首要是黨員還是市民？如果兩者混淆不清，那還扯什麼新政治？

政治真的不難，找到利益就可以。所以柯文哲可以在八二三紀念公園，在滿場台北市議員的場在上，大搞自己的總統聯盟政治秀。請問王金平、郭台銘跟這個公園什麼關係？（資料照）

我們奉勸柯文哲市長，市政問題很多，真正好好的回答台北市民的質疑，繳交這張答案卷才是重點！例如台北市民天天都在好奇，自己的市長何時落跑？天天都有進展的大巨蛋，會不會糊裡糊塗的就蓋完了？大巨蛋安全了嗎？為什麼最在意安全的林局長被柯團隊逼退？

而三創案結束了嗎？松菸問題解決了嗎？台北新的環狀線通過評估了嗎？市長到底有沒有關心進度？太多太多台北市民的問卷需要柯文哲回答了！

而柯文哲又有什麼身份資格叫總統回答他個人的投機問卷？更何況柯文哲都已經組成三人加盟，還意圖和民進黨保持曖昧，實在讓人作嘔！

請柯文哲市長好好回答台北市民的問卷吧！出總統考題，你沒資格！

（政治研究）

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