自由開講》郭退選！蔡英文要警惕的是...

◎鄧鴻源

外界原先預測鴻海創辦人郭台銘會在今（17）天總統登記連署截止日宣布參選，但他在16日晚間11時許發出聲明，表示，「我決定不參與2020連署競選總統。」、「中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。」許多郭粉見狀紛紛直呼，要改投總統蔡英文，也絕對不投給國民黨參選人韓國瑜。

有人說，這陣子韓國瑜「裝瘋賣傻」讓小英撿到槍與子彈，其實戰場上我們不能一直靠別人掉槍、掉子彈來打仗。萬一那些故意掉的槍是假的，是要鬆懈你戰鬥力、是要你訕笑對手無能而自誇邀功的話，那就犯了戰場上的兵家大忌。

有人說，這陣子韓國瑜「裝瘋賣傻」讓小英撿到槍與子彈，其實戰場上我們不能一直靠別人掉槍、掉子彈來打仗。（中央社）

此說並不正確，是因韓的知識水平太差，但碰巧他很有演戲天分，他的演說技巧與煽動民眾技巧不輸希特勒、蔣中正。在高雄市長選舉時他的演戲天分短期爆發（尤其選戰最後一個月），但他的醜聞民眾不清楚，直到最近，由於其親密戰友陸續揭發，大家才知其底細是如此不堪。

如今選後已半年，韓國瑜的無知、荒唐人生、貪心與種種草包特點一一暴露在大家眼前，而韓還以為他的群眾魅力猶在，執意選總統，他太太也貪心，才造成韓國瑜今天醜態百出的局面，讓國民黨難以駕役，所以不是韓故意的，而正是楊秋興所說的，韓國瑜深藏不露的野心才造成今天的鬧劇，民調一落千丈。

日前素有公信力的天下雜誌報導，韓國瑜政績吊車尾，這早在大家預料之中，畢竟前十名的縣市首長，無論是平時或假日，都兢兢業業治理市政，唯恐不及，韓國瑜則反是，除了假日經常到外縣市舉辦造勢外，連上班時間也去跑選舉，或睡到中午才去上班，把市民當「莊孝維」，以致連原本支持韓國瑜的北漂媽媽潘女士都很不以為然。

韓國瑜除了假日經常到外縣市舉辦造勢外，連上班時間也去跑選舉，或睡到中午才去上班，把市民當「莊孝維」，以致連原本支持韓國瑜的北漂媽媽潘女士（中）都很不以為然。（資料照）

目前的國民黨有如騎虎難下，換韓馬上死，不換韓則等死，無論如何總是死，不換人是不行了。目前國民黨人氣最好的是侯友宜，問題是黨中央願意換嗎？即使不是侯，朱也很不錯，學經歷完整，國民黨內無出其右，為何國民黨不敢？表面上韓與馬已經一笑泯恩仇，問題是可能嗎？即使馬可以釋懷，其支持可以釋懷嗎？大家看到他這麼草包，如同當年的連某人，許多經濟藍與知識藍投得下去嗎？

值得蔡英文警惕的是，如果最後韓國瑜自知無望而自動退出，或是國民黨改推出侯與朱，則此戰難打了，畢竟侯與朱絕非草包含所能望其項背。

（大學教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法