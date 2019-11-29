自由開講》洪慈庸靠弟又不做事？其實大錯特錯！

◎盧安陞

政治人物直播不稀奇，通常都還會邀請藝人、網紅製造笑料和效果，但日前洪慈庸在自己臉書上開直播，邀請丈夫卓冠廷一起面對網友提問，正面對決幾道洪慈庸被網友質疑的提問。許多政治人物都會遭遇質疑、攻擊，但能像洪慈庸這樣侃侃而談的卻少之又少。

四年內拿到五屆優秀立委的洪慈庸，因為結婚仍然會被攻擊「只會結婚生小孩，沒有做事」。洪慈庸在直播中還笑丈夫卓冠廷是她「從政的老鼠屎」。但其實，這些批評她沒做事的人因爲不是在地人所以不了解，她近4年來在地方上的爭取了許多建設，例如爭取中央全額補助的大雅中清系統交流道即將動工，還有大雅國中非營利幼兒園增班，也爭取到后里醫院中央補助，潭雅神后的政績能夠各寫一大張文宣，被批評沒有做事一節其實真的只是國民黨支持者不滿的捕風捉影。

另外，網路上常被攻擊「踩著弟屍體往上爬，在立法院不做跟軍方相關的工作」。其實這種說法也很令洪慈庸受傷。事實上，這幾年洪慈庸團隊處理不下300件軍中陳情案，但軍事陳情案一般來說當事者較不願意曝光，民眾自然也不會知道。所以其他立委遇到軍中陳情這類燙手山芋，反而都會將軍中陳情案直接轉到洪慈庸辦公室，其中甚至不乏藍營的立委。

另外，網路上常被攻擊「踩著弟屍體往上爬，在立法院不做跟軍方相關的工作」。其實這種說法也很令洪慈庸受傷。（資料照）

確實，洪慈庸與一般地方認識的民意代表不一樣，因為她不喬人事、不包工程、不喬利益、不抽油水，但不代表她不做事，希望民眾不要因意識形態，選擇性的不去看「事實」。我很認同洪慈庸在直播中說的政治是要逐步改變、進步，不可能在短時間內達到每個人的期待。但政治就是眾人的事，希望選民也能理性了解不同候選人的差異、政績、願景，一起為大家的台灣努力。

（機電自營業）

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