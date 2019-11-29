自由開講》洪慈庸與林昶佐的抉擇是對還是錯？

◎黃健元

總統大選打得火熱，網路上對選舉也談得更加火熱。但最終的核心還是目前檯面上民進黨、國民黨、親民黨三組確定的總統候選人，選民該怎麼抉擇才不會浪費手中的那張票。有人認為，目前無黨籍的洪慈庸、林昶佐退出時代力量後過於支持民進黨，似乎是忽略民進黨四年來的「諸多問題」，因此是錯誤的選擇。但事實上，難道他們要支持國民黨嗎？

有人認為，目前無黨籍的洪慈庸（左）、林昶佐（右）退出時代力量後過於支持民進黨，似乎是忽略民進黨四年來的「諸多問題」，因此是錯誤的選擇。但事實上，難道他們要支持國民黨嗎？（報社合成照）

政黨政治中沒有政治人物是完美的，甚至在如今網路蓬勃發展的社會中，誰都逃不掉民眾高強度的檢視。有些人檢視了民進黨有諸多缺點，但反過來國民黨作為在野也並不令民眾信服。

舉凡高雄市長韓國瑜，選前在直播上承諾若當選高雄市長，絕對不會做到一半就選總統，沒有幾個月就帶職參選，成為國民黨的總統候選人。國民黨主席吳敦義，提出了一份連國民黨黨員都不能認同的不分區名單，沒有年輕面孔、沒有專業考量，一昧的酬庸與放入赴中聽訓的吳斯懷，支持香港黑警打人的葉毓蘭，甚至還曾經將支持一國兩制的邱毅放入安全民單中，光是這幾點都令民眾無法相信國民黨的一舉一動真的是為「台灣」人民著想。

諸多法案修正與否，國民黨難道曾經提過更好的版本嗎？無非是選舉策略與政治語言，企圖營造對手充滿問題的政治計算。最近礦業法也鬧得沸沸揚揚，國民黨也不曾說話。當然，時代力量認為阻擋礦業法的民進黨大有問題。只是當初在委員會共有十三個版本，光是審查就歷經三位召委，開了七次共十一天的會，草案送出委員會後，又歷經四次黨團協商，進度才到卅幾條，各界考量的修法重點不同，都讓問題更加複雜，修法難以聚焦。難道國會的沒有通過「你的版本」就叫做封殺？如此小看政治的態度也令人無法苟同。

諸多法案修正與否，國民黨難道曾經提過更好的版本嗎？無非是選舉策略與政治語言，企圖營造對手充滿問題的政治計算。（資料照）

所謂的進步價值或好的選擇都是相對的，選民唯有看清楚國民兩黨間的差距，才能做出正確選擇。沒有人說民進黨是完美無缺的，但在明年一月，總統票應該給誰，讓台灣不會淪為中國附庸？在明年之後，國會的多數黨應該是要哪一黨，才能避免中國因素過度入侵？我想洪慈庸跟林昶佐的意見，是在清楚與正確不過的。

（台北人，工程師）

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