自由開講》公款養網軍？台中市政府內幕重重？

◎陳妙華

卡神楊蕙如的網軍案沸沸揚揚，台中市政府最近也傳出網軍案。根據媒體報導，台中市府內有一個「滲透小組」，擔任市長盧秀燕的網軍，小組成員包括市府新聞局專員張又仁，以及科員吳冠伸、蔡庭紹。流出的證據顯示，操作小組成員會向市府定時報告公務機滲透進多少的line群組，並以在line上接觸到的群眾為績效。根據資料顯示，目前用公務機滲透而接觸到的民眾已近3萬人。

盧秀燕被爆公帑養網軍 「滲透」LINE地方群組。（圖表為讀者提供）

而這位操作小組的頭頭張又仁過去曾擔任任盧秀燕國會助理。在盧秀燕競選台中市長期間，也進入團隊成為發言人。在當時也有引人可議的行為，獨自一人跑到民進黨不公開的選務行程會議外，疑似偷錄音，當下被綠營人士勸阻仍不為所動。據聞市府人員私下表示，此三人小組在市府內沒有特別具體的工作，似乎都圍繞在市長、新聞局長身邊。認為這三人的工作非常神秘，幾乎沒有人知道他們在忙什麼。

在這內幕重重的狀況下，也傳出利用公務機、公務員，替副市長楊瓊瓔打她帶職參選立委的網路戰。這也無怪乎，近來許多市政行程，即便許多人皆和副市長楊瓊瓔一同出席，卻時常發生截掉對手的狀況發生。也在line群組中，有盧秀燕樁腳轉傳抹黑洪慈庸的貼圖，這一切都說明有團隊在組織性運作，現在就可以合理推測，這一切都源頭都可能是市府內的網軍。

在line群組中，有盧秀燕樁腳轉傳抹黑洪慈庸的貼圖。（資料照）

現在選戰隨科技發展，網路上的攻防也至關重要。但培養網軍來攻擊對手，只是外強中乾，看似聲勢大好，但其實都只是自己營造的假象。因此，網軍已被民眾唾棄，更何況是用公家機關的資源養網軍，當這種事情暴露在陽光底下後，台中市政府真應該好好說清楚：有沒有用網軍來攻擊對手？有沒有用民眾的納稅錢來養網軍？

筆者投稿前又看到新聞，記者詢問盧秀燕市長是否有養網軍，盧市長卻不發一語在幕僚的護衛下迅速離開。想必盧市長這個沈默，已經說明一切了吧。

（自營業，台中市民）

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