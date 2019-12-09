自由開講》國民黨不應在關西悲劇上顛倒黑白！

◎吳勝之

日前地檢署因為偵查出去年駐日代表處不幸的悲劇事件，起源於網路多篇匿名文章，而反擊這些論述的網路寫手其中之一似乎是民進黨員。國民黨因此彷若撿到槍一般，立刻不分青紅皂白的開轟是民進黨害死了一位外交官，甚至一群台北市議員嘻皮笑臉的跑去東京駐日代表處抗爭。然而，國民黨不知道是忘了還是害怕想起來，去年這場悲劇的脈絡難道不是中國網軍惡意栽贓政府然後再配合國民黨媒體人炒作？甚至還有一位假冒外交官的人參一腳在悲劇事件上消費，國民黨真的都忘記？想顛倒黑白之前可否看看自己的作為？

國民黨不知道是忘了還是害怕想起來，去年這場悲劇的脈絡難道不是中國網軍惡意栽贓政府然後再配合國民黨媒體人炒作？（臉書截圖）

台灣駐日本大阪辦事處長蘇啟誠因為關西事件的而自責輕生，這是台灣外交界極大的悲劇。這起悲劇事件也引起日本媒體界相當大震撼，日本首屈一指的媒體NHK日本放送協會在今年3月4日，特別作了一篇專題報導：【假新聞奪去外交官的生命】「失控的假新聞-駐日外交官輕生給我們的教訓」（“フェイクニュース”暴走の果てに ～ある外交官の死～）。在日本媒體界非常用心的調查之下，訪談了蘇處長熟識的台灣王姓醫師，並檢閱了相關通郵紀錄，以及觀看事件發生當下相關輿論操作和媒體發言，都處處顯露這是一起紅媒製造假新聞進而引法嗜血國民黨集團群起圍剿，而長期外交界體系就和民進黨陣營屬性不同，因此反擊，進而回應國民黨質疑因此誤陷入錯誤戰場。但是冤有頭債有主，請國民黨搞清楚，自己和共產黨呼應起鬨，以錯誤的假新聞來攻擊台灣的內部資訊，這才是悲劇的本質。

甚至更讓人痛心的是，挺管大將蘇宏達教授，還在已失去人命的節骨眼上，假冒現任外交官的名義發出一篇：「誰殺了我們的外交官？」文章，在人命關天時刻還能嗜血假冒自己外交官身分，反而引來現任外交部科長的投書批評。在自由時報9月17日一篇：＜外領人員的真心話＞一文中，直接點名問題並不在政治任命的大使，而是擔任該職務的人有無心思在外交工作。他以自己曾外派期間的觀察：「我自己外派時就遇過空降的「特任大使」，時時強調自己與馬前總統自年輕就熟識，上班時間不是在上網，就是寫信寫卡片問候國內高層，外語能力差強人意，還放任大使夫人欺負踐踏同仁。但因為他是馬前總統的好朋友，因此無論他們誣賴同仁偷東西、對同仁大吼大叫甚至動手推打」、「蘇啟誠處長的離世令人哀傷惋惜，也許原因所涉甚廣，但無論如何請不要消費他，不要藉此操作政治議題，讓我們學會更理智冷靜面對所有消息，勿再讓更多殷實努力的文官受冤屈，這才是對蘇處長最大的尊敬。」

甚至更讓人痛心的是，挺管大將蘇宏達教授，還在已失去人命的節骨眼上，假冒現任外交官的名義發出一篇：「誰殺了我們的外交官？」文章，在人命關天時刻還能嗜血假冒自己外交官身分，反而引來現任外交部科長的投書批評。（資料照）

我們也希望，中國國民黨諸公好好想想，整件事情你們沒有借刀殺人？不是始作俑者？冒充現任外交官的事情還沒真正的現任外交官批評，更希望國民黨不應該在這場悲劇上過度操弄，到底誰才是真的外交官兇手？請國民黨停止顛倒是非黑白！沒有紅媒五毛網軍攻擊，沒有國民黨見縫插針，事情就不至於此，為了台灣前途著想，請國民黨放過大家吧！

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（自由業）

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