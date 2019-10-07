自由開講》韓國瑜陣營讚揚港府 到底有沒有搞錯！？

◎陳振

韓國瑜顧問團成員邱坤玄說，蔡政府用所謂的「今日香港、明日台灣」，當成選舉的利器，到頭來的後果會是什麼，非常值得懷疑。

邱坤玄說，香港這種事，港府處理得好，要是發生在美國，早已血流成河。到底有沒有搞錯？美國的司法是中國所能比嗎？美國司法可以調查或起訴做錯事的總統，中國與香港敢嗎？美國公民有選舉與罷免權，中國與香港有嗎？這種人居然還是政大東亞所的名譽教授！

邱坤玄（左）說，香港這種事，港府處理得好，要是發生在美國，早已血流成河。到底有沒有搞錯？（資料照／國民黨智庫提供）

他還說，蔡英文總統3年多來的執政可以用一個字「偏」來概括，在外交上向美國一邊倒，蔡政府從來不提中國是台灣的機遇，讓台灣喪失在地緣上的關鍵位置並且被邊緣化。

怎麼會有這樣的顧問團成員？目前這樣的情況，台灣不偏向美國，難道要偏向中國？想併吞台灣的是美國或中國？想消滅中華民國的是美國或中國？中國是台灣的機遇？又有沒有搞錯啊？難怪韓國瑜的民調直直落。

韓國瑜民調不斷下跌，當然他本人的因素最大，因為不只是草包兩字可以形容，自己不斷自己打臉，以前說過的都忘了。她太太日前還說政治人物最重要的是誠信，問題是韓國瑜有嗎？真是天大笑話。

她太太（李佳芬）日前還說政治人物最重要的是誠信，問題是韓國瑜有嗎？真是天大笑話。（資料照）

如今，不僅他們夫婦兩人頻頻出糗，顧問團也是如此，所說的連小學生也嗤之以鼻。韓國瑜還選得下去嗎？

（教師）

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