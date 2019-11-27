自由開講》共諜案向上延燒，反滲透法刻不容緩！

◎馮奇時

根據新聞報導，化名王立強的中國共諜，「接受澳洲第九頻道播出的《60分鐘》節目，自曝如何成立網軍影響台灣去年九合一大選，並揭露中國試圖滲透澳洲國會，派人角逐議員。」很快的有關介入台灣和香港的重要人士：中國創新董事會主席兼行政總裁向心、替任董事龔青夫婦，正好人就在台灣，立刻遭到調查局於機場攔捕，並在新店調查詢問之後送交北檢偵辦，並立刻以違反國安法為由限制出境。其中向心夫婦在台灣所涉及的活動，與接觸的黨政軍人士正逐步的曝光，一位資深媒體人更被指涉參與其中。值此時刻共諜案情正向上延燒，台灣各階層被滲透的情形正亟待一部：《反滲透》法予以反制！

在化名的王立強共諜爆料中表示，向青夫婦是他的情報指揮源頭，他更指稱去年台灣選舉，光是給韓國瑜的選舉資金就將近一億元。另外他還指證僅：「與我直接連線的人就高達30人，比如XX時報的總負責人，XX大學校長，XX文化中心總經理，還有許多政客與黑社會領袖。我們支付給每個人每年200萬-500萬人民幣。」這樣的內幕豈能不讓人怵目驚心。更甚者，根據媒體的調查，向心夫婦在信義區購有豪宅，公司的執行董事也有台灣人在內而且是老資格的媒體人，跟各家電視台關係極為熟稔。我們長期以來擔心的就是，這些人經常藉由我國防堵港資不若中資嚴格的標準，假港資之手來台置產炒房，達成窮台計畫。如今看來，過去所言一一印證，中國的滲透已到白蟻入侵程度，台灣這座搖搖欲墜的梁柱還能撐多久，難道我們要以運氣來自我安慰嗎？

因此，筆者認為制定反滲透法是刻不容緩之事！根據媒體報導：「民進黨團在11月25日提出「反滲透法草案」，並舉行記者會對外說明，排定28日舉辦公聽會、29日立法院院會中提案逕付二讀。」在草案當中第四條：「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第四十三條、公職人員選舉罷免法第四十五條各款行為。違反前項規定者，處五年以下有 期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、「第七條 受滲透來源之指示、委託或資助，而犯總統副總統選舉罷免法第五章、公職人員選舉罷免法第五章或公民投票法第五章之罪者，加重其刑至二分之一。」這些條文都再再的針對台灣當前最嚴重的滲透情形，尤其是干擾我國公職人員選舉茲事體大，更應該加緊究辦！

民進黨立院黨團總召柯建銘（中）、幹事長管碧玲（左）、書記長李俊俋（右）25召開「朝野同行、國安共贏」記者會，呼籲朝野黨團共同支持反滲透法。（資料照）

筆者認為台灣的憲政民主建立極為不容易，前人篳路藍縷極為艱辛的才爭取到自由民主。但我們絕不能在讓台灣蛻變成為民主國家之後，就失去敵我基本意識，更不能忘記民主致命之處就是過度公開揭露之下，容易成為敵人滲透的天堂。由此我們不只要保衛民主制度不被敵人滲透，更要杜絕任何有心人鋌而走險！

筆者也想奉勸現今一再出來為敵說項的國民黨人乃至於國安退休官員，或許你們過去是受忠黨愛國的那套教育，是反台獨反民主的那套訓練，但千萬不能忘記自己的核心專業是反共與反滲透，而別讓你們心中的民族主義凌駕於自己的專業信仰。這起國安滲透事件，國安退休官員與國民黨人應該要正視的是滲透行為，而非在揭弊者的身分上打轉，這人已經美澳等情報界認可，一再違背常理的質疑只會凸顯讓人對國安能力的質疑，這對現役國安人員極不公平。請大家放下心中的執念，好好支持反滲透法好嗎？

（政治工作者）

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