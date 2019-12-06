自由開講》外交官之死的始作俑者

◎吳嚴

曾經因為刷卡買禮券賺紅利，利用紅利買商品、換機票，獲利數百萬，擺脫負債人生獲得卡神稱號楊蕙如，雖然早已淡出螢光幕前許久，但由於近日被檢察官起訴指示網軍操作網路風向，造成駐大阪辦事處長蘇啟誠外交官之死，而又再度聲名大噪，國民黨也如同撿到槍一般，瘋狂砲轟，甚至更有藍委抬棺到外交部衝撞抗議。

當然，被韓國瑜及投共不分區幾乎拖垮的國民黨，現在有這種機會，一定會瘋狂想要逮到機會大書特書一般。但是，姑且不說起訴不同等於有罪，看似撿到槍的國民黨，真的有資格可以去做這樣子的事情嗎？

前駐大阪辦事處長蘇啟誠。（翻攝自NHK）

雖然外交官之死至今，已經一年多了，但是去年台灣的確是個假訊息亂飛的一年，而多數的假訊息，最後也被證實了，是來自中國所製造，這些假訊息攻擊的對象，就是現在的執政黨，而其原因，相信大家在最近向澳洲投誠，尋求政治庇護的中國間諜身上，都可以得到答案。

而假訊息問題，在去年的台灣也引起許多騷動，其中最重要的，莫過於就是外交官的自縊，當時日本風災發生時，在網路上突然出現了一則，中國派車到關西機場接人、辦事處態度冷漠的訊息，甚至有許多簡體字的留言，攻擊大阪辦事處，不停的洗版。

而這則訊息，雖然在第一時間就有關西機場澄清，車輛都是關西公司調派，但是當時許多藍委，似乎對這個官方澄清的訊息視而不見，不僅召開記者會，攻擊駐日代表處，不僅配合假訊息內容，抨擊大阪辦事處漠不關心，給予最嚴厲譴責，甚至還稱讚中國反應快，我代表處裝睡的人叫不醒等打擊士氣，恐嚇性的語言。

當然我們不得不說，網路的評論或許真的會有所影響，但是實際能對公務員有懲戒、嚇阻效力的，不就是這些手上握有預算審查權力的民意代表嗎？

當時的國民黨，為了能夠攻擊執政黨，會了選舉的利益，不分青紅皂白的責罵外交人員，甚至跟中國假訊息唱和，難道不應該負起最大的責任嗎？難道只是帶風向文，就能夠把黑的變成白的嗎？

立委王定宇日前在臉書直言怒嗆國民黨，認為當時根據謠言、最早大聲要追究代表處的就是國民黨，如今竟敢抬著棺材去外交部為蘇啟誠討公道，「到底要不要臉啊？」（王定宇臉書）

真心的奉勸國民黨，與其這時候見獵心喜，想要表現一番，不如應該想一想，到底為何不相信官方澄清的訊息，反而應要配合假訊息，說出那些既惡毒，又對中國歌功頌德，大說中國很團結，中國好棒棒，打擊駐日代表處的語言，才是真的，畢竟始作俑者，才是最可惡的。

當時的國民黨，為了能夠攻擊執政黨，會了選舉的利益，不分青紅皂白的責罵外交人員，甚至跟中國假訊息唱和，難道不應該負起最大的責任嗎？圖為當時藍營立委江啟臣、陳宜民、曾銘宗3人在去年9月7日於立法院召開記者會，援引中國假訊息抨擊駐日官員，針對這點「是否也該為蘇啟誠處長自殺一事擔負一點責任？」（圖取自曾銘宗臉書）

（自由業）

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