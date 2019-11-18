自由開講》給鐵藍家人的家書

◎Judy

寫了家書給鐵藍家人，是的，他們就是那10%閉眼也要投給國民黨的鐵粉，我也想放棄！但是，這個逼人的時局，一票都不能放棄啊！艱困選區也是要努力下去，邊寫邊哭……

親愛的家人，

以下這段話，可能很逆耳，但對我們這一代、下一代來說，真的是生死存亡戰，所以我還是得說，相信你們看中天，一定認為香港年輕人是暴民，警察只是除暴，但是，我想請您關掉電視，摸著自己的心，想想：我會願意犧牲生命上街嗎？

如果不會！是什麼把香港人逼到願意放棄生命也要抗爭到底？

我知道，你們對中國有情感，中國沒有不好，不好的是中共，是當年把國民黨打到台灣，讓我們長輩被迫與家人分離的「中共」，而香港，現在就是在對抗曾經答應他們一國兩制，2047年前香港不變的中共！現在，這個中共，正在對台灣散播和平協議，一國兩制的美夢……

香港人，在用他們的生命與血淚，告訴我們，一國兩制不可能，中共答應保有的宗教、政治、經濟不變，不可能做到！

香港人，在用他們的生命與血淚，告訴我們，一國兩制不可能！（法新社）

誰希望自己的兒女，上個街，人就被自殺了？香港這3個月，死亡案件高達2537起，平均一個月800多起，平均一天將近30人死亡。他們一些才15.16歲，被香港警察強暴後，全裸丟到海裡，媽媽在一個月後，墜樓被自殺。更不用說斷手斷腳的。

你說香港人怕不怕？怕！但是他們還是上街，為什麼？

因為回歸這20年來，他們被中共壓迫受夠了！他們看醫生，要排半年以上，因為中國人享用他們的醫療。他們小孩買不到奶粉，因為中國毒奶粉，中國人都來香港買。他們不能真正選他們想選的人，因為被中共控制……

我們想台灣變這樣嗎？

我們想我們的子孫，因為我們現在投錯票，將來得上街，可能一去就回不來了？我真的想都不敢想……你說，誰叫那些人要當暴民，乖乖就沒事？

不！他們上課上到一半被催淚彈攻擊，他們只是在家吃個飯，催淚彈擊破窗戶掉到客廳，整個家煙霧瀰漫，只能逃跑！他們帶小孩騎腳踏車逛街，就被警察攔下，說是非法集會，孩子被嚇得大哭！他們穿個夾腳拖，下樓買東西，就再也回不了家，被抓前還要先大聲呼喊：「我是xxx，我生性樂觀，不會自殺！」，因為他們知道，這一去可能不會再回來，我們在螢幕前看的，可能是他們生前最後的身影！他們都很乖，他們都沒做什麼！



（影片為：港警強行逮人!女示威者對鏡頭報姓名住址：我性格樂觀、不會自殺！）

我知道，這一切，仍然讓你們覺得，跟支持國民黨有甚麼關係？跟支持韓國瑜有甚麼關係？關係在於我們跟香港的距離，就在這一票！

請看看國民黨不分區立委名單：葉毓蘭，負責控制警政系統！投共將軍吳斯懷，擁有取得向國防部調資料的權力，將我們國防機密交給中共！支持武統的邱毅，以國會議員身份，持續推動一國兩制！（編註：邱毅因爭議性過大而自行宣布退選，不在不分區名單之中！）

你說，台灣會不會就是下一個香港？

當中共在台灣的代理人們，成為我們的總統，成為我們的立委，進入我們國會，控制我們的國防、軍警系統，你覺得，台灣會不會是現在的香港？

香港的父母，正在失去他們的孩子！他們用他們的血淚，告訴我們，看清楚了，我們也只能示範一次了！

這樣說，其實都非常非常殘忍，我一邊打字一邊哭，如果可以，我才不希望香港人用他們的生命，來換台灣什麼覺醒，誰希望用自己小孩生命，來換什麼啊！

看到香港的局勢，不免讓我們這一代已經開始想，如果台灣這次選舉，國會失守！一旦如此，未來台灣赤化，幾乎是必然的！（註：其實，必然失守的，葉毓蘭不分區第一位，吳斯懷第四，邱毅第八，還沒算吳敦義！而不分區立委一但選上，四年無法罷免！不分區立委就是您手中的政黨票！你看中共在安排好這步穩棋後，習進平正式在國際宣布對香港制亂止暴、恢復秩序，準備鎮壓，因為不管他怎麼鎮壓香港，台灣有10%國民黨鐵票，不分區立委控制台灣警政軍系統這步棋穩當的！）

在國民黨不分區名單中，排名第四名為我國退伍中將吳斯懷（右），2016年曾赴中國聆聽習近平談話。（圖擷自Youtube）





那麼，我們孩子怎麼辦？

親愛的爸媽，這樣說或許殘忍！如果台灣那一天到來，您女兒我，也會像香港人一樣上街爭取下一代的民主自由

即便，我們知道我們面對是暴政無血無淚視人民生命如草芥的中共，我們還是要出來！不為什麼，為了只是保護我們下一代，如同現在香港人一樣！而我們的代價，就是像現在香港人被對待的樣子！被鎮壓、被清算、被自殺，最後，失去生命……

您知道台灣現在已經準戰爭狀態嗎？您聽過資訊戰嗎？您知道手機傳的中國影片、抖音，都是中共的統戰手法嗎？現在的戰爭已經不是傳統戰爭！而是用網路戰爭、心理戰！假消息、假圖就是一種！像之前傳過的蔡英文閱兵吐口水的假圖，那是證實被修改過！這就是資訊戰！我們其實已經在被統戰的資訊戰當中了，中天就是，抖音影片就是，假消息假圖都是！

最後，你說，要我顧好家就好！我也想啊！誰不希望安居樂業，誰不希望歲月靜好，誰不希望太平盛世，誰不希望只要顧好自己家、父母健康、孩子好好長大！但我們的歲月靜好，都是有人負重前行啊！

這個時局，我們無法是局外人了！我們無法只顧好自己家了！因為有敵人虎視眈眈要來摧毀我們的家園了。我知道說再多，也無法阻擋你們熱愛國民黨的心！我知道，那個對中國祖國的美好幻想難以切割，中國沒有不好，不好的是中共！

不投國民黨是背叛祖先？

我能理解我們祖先和國民黨一起逃難來台灣，生死與共的革命情感！但現在，不是你們背叛國民黨，是現在的國民黨已經變成中共代理人，是老蔣漢賊不兩立的中共，是國民黨他們已經背叛你們！

你說，時代不同，中共沒這麼不好？對，他們進化了，中共當年拿下中國靠的就是煽動與分化！而現在他們更進階了，他們有龐大資金！他們資金已經買通台灣宮廟系統、宗教系統、資訊系統，全面滲透！

你說，是我想太多？我也真心希望，真的真的是我想太多！我不是要你支持蔡英文，而是希望你阻止韓國瑜！我不是要你票投哪一黨，而是希望你一票都不要給國民黨！

真的忍不住，出去玩都可以！投票那天，蓋章之前，真的，請您多想想！在我們還有選擇權的時候！台灣與香港，真的只有一票之差！

我們子孫的未來，就在您手中的那一票……

台灣與香港，真的只有一票之差！（法新社）

（兩位孩子的媽媽）

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