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自由開講》給鐵藍家人的家書

2019-11-18 16:53
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◎Judy

寫了家書給鐵藍家人是的，他們就是那10%閉眼也要投給國民黨的鐵粉我也想放棄！但是，這個逼人的時局，一票都不能放棄啊！艱困選區也是要努力下去邊寫邊哭……

親愛的家人

以下這段話，可能很逆耳但對我們這一代、下一代來說真的是生死存亡戰所以我還是得說相信你們看中天，一定認為香港年輕人是暴民，警察只是除暴但是，我想請您關掉電視，摸著自己的心，想想：我會願意犧牲生命上街嗎？

如果不會！是什麼把香港人逼到願意放棄生命也要抗爭到底？

我知道，你們對中國有情感中國沒有不好，不好的是中共是當年把國民黨打到台灣，讓我們長輩被迫與家人分離的「中共」而香港，現在就是在對抗曾經答應他們一國兩制，2047年前香港不變的中共！現在，這個中共，正在對台灣散播和平協議，一國兩制的美夢……

香港人，在用他們的生命與血淚，告訴我們，一國兩制不可能，中共答應保有的宗教、政治、經濟不變，不可能做到！

香港人，在用他們的生命與血淚，告訴我們，一國兩制不可能！（法新社）

誰希望自己的兒女，上個街，人就被自殺了？香港這3個月，死亡案件高達2537起，平均一個月800多起，平均一天將近30人死亡。他們一些才15.16歲，被香港警察強暴後，全裸丟到海裡，媽媽在一個月後，墜樓被自殺。更不用說斷手斷腳的。

你說香港人怕不怕？怕！但是他們還是上街，為什麼？

因為回歸這20年來，他們被中共壓迫受夠了！他們看醫生，要排半年以上，因為中國人享用他們的醫療。他們小孩買不到奶粉，因為中國毒奶粉，中國人都來香港買。他們不能真正選他們想選的人，因為被中共控制……

我們想台灣變這樣嗎？

我們想我們的子孫，因為我們現在投錯票，將來得上街，可能一去就回不來了？我真的想都不敢想……你說，誰叫那些人要當暴民，乖乖就沒事？

不！他們上課上到一半被催淚彈攻擊他們只是在家吃個飯，催淚彈擊破窗戶掉到客廳，整個家煙霧瀰漫，只能逃跑！他們帶小孩騎腳踏車逛街，就被警察攔下，說是非法集會，孩子被嚇得大哭！他們穿個夾腳拖，下樓買東西，就再也回不了家，被抓前還要先大聲呼喊：「我是xxx，我生性樂觀，不會自殺！」因為他們知道，這一去可能不會再回來，我們在螢幕前看的，可能是他們生前最後的身影！他們都很乖，他們都沒做什麼！


（影片為：港警強行逮人!女示威者對鏡頭報姓名住址：我性格樂觀、不會自殺！）

我知道，這一切，仍然讓你們覺得，跟支持國民黨有甚麼關係？跟支持韓國瑜有甚麼關係？關係在於我們跟香港的距離，就在這一票！

請看看國民黨不分區立委名單：葉毓蘭，負責控制警政系統！投共將軍吳斯懷，擁有取得向國防部調資料的權力，將我們國防機密交給中共！支持武統的邱毅，以國會議員身份，持續推動一國兩制！（編註：邱毅因爭議性過大而自行宣布退選，不在不分區名單之中！

你說，台灣會不會就是下一個香港？

當中共在台灣的代理人們，成為我們的總統，成為我們的立委，進入我們國會，控制我們的國防、軍警系統，你覺得，台灣會不會是現在的香港？

香港的父母，正在失去他們的孩子！他們用他們的血淚，告訴我們，看清楚了，我們也只能示範一次了！

這樣說，其實都非常非常殘忍我一邊打字一邊哭如果可以，我才不希望香港人用他們的生命，來換台灣什麼覺醒誰希望用自己小孩生命，來換什麼啊！

看到香港的局勢不免讓我們這一代已經開始想如果台灣這次選舉，國會失守！一旦如此，未來台灣赤化，幾乎是必然的！（註：其實，必然失守的，葉毓蘭不分區第一位，吳斯懷第四，邱毅第八，還沒算吳敦義！而不分區立委一但選上，四年無法罷免！不分區立委就是您手中的政黨票！你看中共在安排好這步穩棋後，習進平正式在國際宣布對香港制亂止暴、恢復秩序，準備鎮壓，因為不管他怎麼鎮壓香港，台灣有10%國民黨鐵票，不分區立委控制台灣警政軍系統這步棋穩當的！）

在國民黨不分區名單中，排名第四名為我國退伍中將吳斯懷（右），2016年曾赴中國聆聽習近平談話。（圖擷自Youtube）

那麼，我們孩子怎麼辦？

親愛的爸媽，這樣說或許殘忍！如果台灣那一天到來您女兒我，也會像香港人一樣上街爭取下一代的民主自由
即便，我們知道我們面對是暴政無血無淚視人民生命如草芥的中共我們還是要出來！不為什麼，為了只是保護我們下一代，如同現在香港人一樣！而我們的代價，就是像現在香港人被對待的樣子！被鎮壓、被清算、被自殺，最後，失去生命……

您知道台灣現在已經準戰爭狀態嗎？您聽過資訊戰嗎？您知道手機傳的中國影片、抖音，都是中共的統戰手法嗎？現在的戰爭已經不是傳統戰爭！而是用網路戰爭、心理戰！假消息、假圖就是一種！像之前傳過的蔡英文閱兵吐口水的假圖那是證實被修改過！這就是資訊戰！我們其實已經在被統戰的資訊戰當中了中天就是抖音影片就是假消息假圖都是！

最後你說，要我顧好家就好！我也想啊誰不希望安居樂業誰不希望歲月靜好誰不希望太平盛世誰不希望只要顧好自己家、父母健康、孩子好好長大！但我們的歲月靜好，都是有人負重前行啊！

這個時局，我們無法是局外人了！我們無法只顧好自己家了！因為有敵人虎視眈眈要來摧毀我們的家園了我知道說再多，也無法阻擋你們熱愛國民黨的心！我知道，那個對中國祖國的美好幻想難以切割中國沒有不好，不好的是中共！

不投國民黨是背叛祖先？

我能理解我們祖先和國民黨一起逃難來台灣，生死與共的革命情感！但現在，不是你們背叛國民黨，是現在的國民黨已經變成中共代理人，是老蔣漢賊不兩立的中共，是國民黨他們已經背叛你們！

你說，時代不同，中共沒這麼不好？對，他們進化了，中共當年拿下中國靠的就是煽動與分化！而現在他們更進階了，他們有龐大資金！他們資金已經買通台灣宮廟系統、宗教系統、資訊系統，全面滲透！

你說，是我想太多？我也真心希望，真的真的是我想太多！我不是要你支持蔡英文，而是希望你阻止韓國瑜！我不是要你票投哪一黨，而是希望你一票都不要給國民黨！

真的忍不住，出去玩都可以！投票那天，蓋章之前，真的，請您多想想！在我們還有選擇權的時候！台灣與香港，真的只有一票之差！

我們子孫的未來，就在您手中的那一票……

台灣與香港，真的只有一票之差！（法新社）

（兩位孩子的媽媽）

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