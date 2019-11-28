自由開講》請國民黨不要配合北京口吻反《反滲透法》！

顧台晴

最近由於共諜案搞得人心惶惶，民進黨在立法院立刻祭出《反滲透法》，希望可以盡快在立院通過。然而我們發現中國反對也就罷了，國民黨竟也跳出來反對，還和北京口吻極為相似。

中國國台辦發言人朱鳳蓮在11月27日表示：「『反滲透法』，無論手法怎麼變換，目的都是為了打擊島內持不同立場的黨派團體人士，恐嚇、懲罰參加兩岸交流的臺灣民眾，在臺灣社會製造『綠色恐怖』。」而國民黨也在11月27日於黨部媒體中心召開「反滲透法，綠色恐怖！」記者會，兩者用語都是綠色恐怖，也都反《反滲透法》，國共豈會默契如此絕佳？但更恐怖的相似還在後頭。

國民黨極力反對《反滲透法》，因為自己就是滲透大本營？（資料照，美聯社，本報合成）

國民黨文傳會副發言人黃心華指出：「一連串事件都是蔡政府刻意進行鋪陳，包括王立強間諜案，如此年輕即能掌握台港兩地，手握百億資金，還拍沙龍照，根本是非常荒謬的前戲。有關反滲透法的法條荒謬空泛，根本是中共代理人法案的借屍還魂，人民一不小心就會受到牽連、犯法，將來國人必須要戒慎恐懼。」好，關於共諜案與反滲透法的用詞，我們看北京怎麼說？

中國國台辦發言人朱鳳蓮表示：「今年以來，民進黨當局通過操弄所謂『代理人修法』等，不斷煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，已經遭到了臺灣社會各界的強烈反對。」有關共諜部分，國台辦也說：「其實事實很清楚，『騙子變間諜』，這是反華勢力炮製的荒誕不經、漏洞百出的『劇本』。而民進黨當局和詐騙犯綁在一起，大肆進行政治操作，其意圖是製造所謂『大陸介入台灣地區選舉』的假像，謀取不正當的選舉私利。」

雙方用語和關鍵字，如共諜是騙子，政治操作等等，不問共諜行為的事實與否，且對代理人法嗤之以鼻的態度，國民黨是否和北京極為相似？

而正因為國民黨公布一份既紅又統的不分區立委名單，有聽過習近平訓話的退役中將，有支持香港暴警的警大教授，凡此都引起國人高度震撼。立委王定宇也在臉書貼出，國民黨不分區準立委吳斯懷，「2016年11月時在北京舉辦一場『兩岸黃埔情』的活動，其活動目的就是統戰台灣的軍事將領，而吳斯懷及聶力就是該活動的演講者，因此他推論吳斯懷與聶力兩人是認識的。」這發展實在讓我們不寒而慄，國民黨怎麼會與北京默契如此密切，而難道這答案就藏在不分區立委名單中嗎？

若真如此，國民黨難怪會極力反對《反滲透法》啊，因為自己就是滲透大本營？

我們奉勸中國國民黨，別忘記自己是靠反共才逃來台灣殘喘的。還靠著反共吃了台灣好幾十年，以此為由迫害人權維繫政權。然而，當國際民主陣營如澳洲、美國等都在關注反滲透問題時，卻只有國民黨置若罔聞，豈不讓人感到背脊發涼？請國民黨重回自己反共的老路吧！「投共親共是絕路」，這可是你們的家傳明訓，千萬不要忘本！

（政治評論員）

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