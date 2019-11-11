自由開講》披著「庶民」皮的狼！

◎李小八

總統候選人韓國瑜競選口號：庶民選總統；總統選庶民。姑且不論我們為什麼要選庶民當總統，然而韓國瑜本身是不是庶民就是個很大問題？！

韓國瑜本身是不是庶民就是個很大問號？（資料照）

從去年市長大選中國網軍與紅媒成功幫韓國瑜塑造庶民形象，最終贏得高雄市長。韓國瑜緊抓著庶民對抗權貴的階級鬥爭一路拿下競選總統的門票，這樣選舉操盤邏輯不難看出中國共產黨的影子。

因當時台灣民眾早已受夠藍綠菁英型惡鬥，每個政治人物提出的政見冠冕堂皇，可是卻都是圖利財團或自己的政黨，換句話說，人民不再相信選票能為自己發聲，政治都是有權有勢的人才玩得起。韓國瑜正是抓準人民對菁英政治的冷漠，故急忙披上「庶民」的皮，給那些對政治失望的民眾一個虛無的幻想，讓民眾以為有個可以苦民所苦的庶人來推翻菁英政治。

但回過頭看這一切，你還相信韓國瑜是「庶民」嗎？加上最近新聞更爆出，韓國瑜坐擁豪宅、雲林別墅、土地等，這絕對不是被資本主義剝削的庶民與社會所稱的魯蛇（loser），說穿了韓國瑜也只不過是個有權有勢的權貴。

我深信支持韓國瑜的粉絲也是愛台灣，希冀透過韓國瑜這樣的甘草庶民來改變自身的處境，解決藍綠惡鬥。我可以同理鋼鐵韓粉那麼死忠踏地的支持韓國瑜的原因，他們認為韓國瑜就像是樂透中獎一樣，只要押對賭注就能為自身的生活帶來改變。但從高雄市長的選舉印證了發大財只不過是黃梁一夢。但這些韓粉們就像賭徒般不見棺材不掉淚，認為只要韓國瑜當上總統，這張樂透就能兌現。

但別忘了韓國瑜本身代表國民黨，而國民黨內有許多的菁英卻讓韓國瑜出線競選總統，這代表國民黨本身也同意中國的安排；且我們依舊在藍綠惡鬥還多加了紅〈中國〉。另外如上述所言，韓國瑜不是庶民也非基層，他佯裝庶民為的就是選票，檢視他近期內的總統政策，撇除他對國政的不熟悉外，就是為了選票而大開牛肉政策。一旦他拿到權力，絕對不是施恩於人民，而是反饋給他的中國爸爸。簡而之，這張樂透掌握在中國手裡，非台灣的人民手中。

最後，當你揭開韓國瑜的庶民假面，會發現他只是個被中國豢養的狼。

（自由業）

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