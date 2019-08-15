自由開講》韓粉們，願意到「家裡裝有政府監視器」的中國長住嗎？

◎南方客

筆者在中正紀念堂當志工，常有機會遇到自由行的各國遊客，尤其是中國來的；日前值班時，又遇到一家三口中國人，是一個80年代初出生的兒子帶著雙親出來見識見識，看看台灣是否真如中國官媒體所宣傳的那樣混亂不堪、人民日子苦不堪言……

那兩老分別出生於1947年及1950年，跟筆者（1949年生）正好同一世代；他們都是喝共產黨奶水從小被洗腦長大的（台灣的三四五年級生，則是被國民黨洗腦長大的，而且洗得十分徹底），兒子不到四十歲，跟我的孩子差不多年紀。

眾所周知，中國政府對網路的控管非常嚴密，還是擋不住人民（尤其是年輕人）想一窺世界的好奇心。那位兒子，常「翻牆」看外面的世界，正如俗話所說的「鴨卵密密也有縫」；年輕人自稱對台灣相當認識，對台灣的自由民主也十分嚮往，加上受不了父母完全不相信他的話，只對中共官方的洗腦宣傳深信不疑，所以決定帶著兩老親自來台灣一探究竟，開開眼界。

談到中國到處佈下的天羅地網--「天網」人臉辨識系統，那位年輕人說「那算什麼？更可惡的還是，只要誰家買了新房子，相關單位立刻派人到家裡裝監視器！連在家裡都沒有半點隱私可言！」年輕人的憤怒全寫在臉上，讓人同情，我則張大嘴巴錯愕不已。媽媽咪！真是駭人聽聞、難以想像，簡直是天方夜譚，政府監控的魔掌居然伸到民眾家裡來，連講悄悄話的自由都沒了！原來，進步的科技和發達的經濟，不但沒有讓中國更加改革開放，走向民主自由的道路，反倒幫助惡棍習大大的獨裁統治更加嚴密、更加扭曲人性。不過，年輕人又說了：「我們為了生存，目前也只能暫時忍著忍著…」至於未來，盡在不言中…..我也不敢再問了。

中國政府在境內佈設「天網」人臉辨識系統。圖為二○一七年中國國際公共安全博覽會上，中國人工智慧研發公司「曠視科技」展示人臉辨識技術。（路透社）

解嚴之後，過慣自由日子、愛口沒遮攔亂說話、按三餐罵小英罵得十分習慣的台灣人，能想像那樣毫無隱私可言的國度是怎樣的嗎？香港的「反送中」究竟是怎麼回事，不值得大家去深入了解、拿出同理心嗎？

當香港人因反送中，再度掀起移民台灣的熱潮後，韓國瑜對香港武警（還是穿警察服的中國解放軍？）施加群眾的暴行不敢有半句譴責，依然高舉「九二共識＝一國兩制」的大旗，反覆說著「發大財」的夢囈，稍有理性的人大概都難以認同吧！

香港人因反送中。圖為反送中人士向香港特首林鄭月娥（左）提出控訴。（路透社）

筆者倒是很想問問，那些衣食無憂、領著優渥月退俸，卻不問是非、跟著韓國瑜到處造勢，非韓不投的鐵粉們，可願意搬去那個處處有天網、「家裡裝著國家監視器」的中國長住嗎？

（大學退休教師）

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