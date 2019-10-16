自由開講》從黎智英說「韓國瑜不會賣台」說起

邱風

黎智英說，韓國瑜當總統不可能出賣台灣，但他肯定韓是中共的朋友。

黎智英接受採訪，他說曾經擔心：「我最初覺得那些......郭台銘也好，韓國瑜也好，他們就比較親中的嘛，就怕他做了總統會出賣台灣，但是我（現在）看，這擔心是不需要的。」黎的說法見解有其道理、見識，不過擔心還是需要的。國民黨，韓、吳的叫賣方式、廣告行銷方式改變了，而且他們能力太欠缺，不足以承擔重責大任，如由韓主政，加上吳敦義之輩，恐會把台灣搞壞，弄得一塌糊塗。

黎智英說，韓國瑜當總統不可能出賣台灣，但他肯定韓是中共的朋友。黎的說法有其道理、見識，不過擔心還是需要的。（法新社）

總統蔡英文指責，亡國感（芒果乾）是由國民黨炒作的政治議題後，國民黨主席吳敦義卻回擊，所謂亡國感，是因為民進黨現在執政，不管是「明獨」或「暗獨」，都會「以獨引統」，且恐會引來中國武裝統一，才讓大家擔心。這真是笑話，顛倒是非之至。

國民黨炒作亡國感毫無疑問，而且他們根本是始作俑者。之前在中國大陸，國民黨一直被統、被捅，被追擊追殺，而跑到台灣；所以台灣一直是存在著「以國引共」，引捅引統的問題。

國民黨可說一直是被共產黨追擊追殺的「窮寇」（在中共眼中），問題是國民黨造成的，台灣人民與中共、中國本是無冤無仇的。跑來台灣，拉台灣人民為他們作戰，擋子彈，當炮灰，他們就靠亡國感、芒果乾而獲得喘息與重整重生的機會。

國民黨長期來就以賣芒果乾維繫黨政生機，以「還我河山，反攻復國，去此一步，便無死所」宣傳；早晚讓學生軍人百姓高唱「反攻反攻反攻大陸去」，唱「打倒俄寇反共產反共產」等等，無非都是以「亡國感」訓誡、恐嚇、威脅台灣人民，更以蘇起「發明」的蘇記九二共識大鎖鎖住台灣，把台灣牢牢鎖在一個中國裡。

他們才是真正的「鎖國者」。而馬竟忘了自己是政治芒果乾的大批發商之一，竟還嘲笑揶揄他黨，真可謂忘本已極。

國民黨炒作亡國感毫無疑問，而且他們根本是始作俑者，長期來就以賣芒果乾維繫黨政生機。（資料照）

操弄亡國感，販賣芒果乾的，一直都是國民黨。如今因怕得罪中國，不再賣了，反而指稱是蔡英文與民進黨在賣。吳敦義持此論調，韓國瑜、朱立倫也是。為何他們避亡國感唯恐不及，還要汙名化芒果？

吳敦義說的「以獨引統」中，不管是倡導民主自由、民主政治與政黨政治都是「明獨」或「暗獨」。所以吳敦義或國民黨人能夠參選總統，如果不是這樣的「獨立」，不受中共、中國管控，吳敦義、朱立倫、韓國瑜能參選嗎？那麼，國民黨為何排斥「獨」呢？

他們把明獨、暗獨改稱「中華民國台灣」，這還是獨啊，不受中國統治啊？這也是兩個中國並立啊。那麼，吳敦義為何不怕武統，馬朱韓為何也不擔心？

一方面，他們拿台獨、明獨、暗獨當替死鬼；另一方面，他們已另有身分了。他們已跟中國一而二、二而一了，這並沒有形之文字，但彼此心照不宣。不然中共為何不來武統國民黨？像從前好像追殺窮寇那般？因為他們已透過「一個中國、九二共識、一國兩制」的耳提面命，循循善誘而把中華民國台灣融入中共的中國了。

這也是一種潛移默化，暗中偷偷地把台灣移入中國，不動聲色把台灣化為中國了。這比所謂洗腦更高明厲害，也更惡毒。這是一種政治的潛移默化，與教育上的潛移默化有點類似；但這目的不是教育，而是佔領與消滅，占領台灣，消滅民主自由（即所謂的台獨）。所以，國共彼此已是自家人，所以他們再不需要芒果乾、亡國感了，他們根本已「無感」了，因為他們已接受了芒果──或亡黨亡國。

為了掩飾，他們（如韓國瑜）已改賣「安全感」。他要跟蔡辯論的主要就是這一點，但這根本不值一辯。因為孟子說，人民民眾或國家政府，是生於憂患而死於安樂的。沒有憂患意識，自以為安全無虞，這一定會招來危險、禍患，國家人民當會完蛋。

絕對沒有真正的安全，除非像劉禪（阿斗）那樣去當安樂公，否則哪有什麼安全感？而且要當安樂公，還得先要「面縛輿櫬」表示投降；沒有經過這些儀式、規矩，還當不成安樂公。當然，有很多人替阿斗辯護，而且辯得也蠻有道理，所以我們也不能小看阿斗。不過國民黨或許還不如阿斗。

阿斗「面縛輿櫬」，至少是光明正大地投降，但國民黨卻飾詞粉飾。或許他們已準備好了面縛輿櫬，他們以「一個中國、九二共識、一國兩制」美化了面縛輿櫬。國民黨早已和共產黨一家親，這已沒什麼好辯了。韓只是想向蔡借光，以照亮他的禿子月亮，蹭蔡以增聲量聲勢，這是路人皆知的事。

吳敦義表示，蔡政府執政以來，國際環境越來越不好，兩岸對峙越來越僵持，不像國民黨執政以「一中各表的九二共識」為兩岸政策（習近平完全否定吳說，根本沒「各表」存在），不會產生兩岸重大衝突，所以才有兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、才有邦交國穩定，給免簽證待遇的國家也增加非常多，不像蔡英文帶給民眾很濃重的亡國感。

這真是老吳賣瓜。他的招數就是耳提面命、潛移默化台灣到中國，已經完全認同中國了。簡直是以共產中國人自居。國民黨與吳、韓，他們不管是為韓還是為國民黨辯護，聽來都是好像在替中國說話。國、共、韓，簡直已無法分辨了。

不然，他們怎會沒有亡國感、憂患意識，反而覺得很安全？覺得中國、中共很可親可愛，「對台灣很好」？

（退休教師）

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