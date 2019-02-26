胡，怎麼說》旁觀藍營媚共之舞，白賊義可改稱吳老實！

藍營有志問鼎總統大位者，正展開「媚共之舞」大賽！

這場媚共之舞大競技，反獨、促統都是規定動作，冷眼旁觀可以發現，吳敦義在藍營諸要角中，可稱相對老實，雖然不算很老實，因此「白賊義」或可改稱「吳老實」。這當然是藍比藍（有人說爛比爛），對比式競賽，相對的啦！

這場媚共之舞大競技，反獨、促統都是規定動作，冷眼旁觀可以發現，吳敦義在藍營諸要角中，可稱相對老實，雖然不算很老實，因此「白賊義」或可改稱「吳老實」。（資料照）

為何說吳敦義老實？這裡舉兩個議題，一是九二共識，藍營一直謊稱就是「一中各表」，其實，九二本就沒共識，一中更沒有各表。吳敦義曾說出，在中國大陸不能談一中各表，只能談一個中國。

這種說法總算承認「一中各表」只能在台灣「表」，表演給台灣人民看的，欺騙台灣人民用的。相較於馬、朱、韓、王的態度，或自欺欺人，或一騙到底，或搞曖昧，吳敦義算老實多了吧？

另一是「和平協議」，在不設前提下去跟中國談這個，根本就是「投降協議書」，說吳敦義比較老實，是因他公開提出，不像其他的藍營諸要角，明明做的就是促統，實質促使台灣被中國併吞，向中國投降，嘴巴卻不提跟中共洽簽政治性協議，而強調人進的來、貨出的去，發大財什麼的，反正先誘你入洞，造成事實，台灣就跑不出一中牢籠。

從以上兩件事例來看，藍營要角促統媚共之舞超級比一比，韓國瑜可說就是箇中高手，舞演雙絕，演技精湛，動作又大，韓粉加赤粉為其羽翼，親中媒體為他一人量身造勢，難怪領先其他諸人。

藍營要角促統媚共之舞超級比一比，韓國瑜可說就是箇中高手。（資料照）

吳敦義的舞技演技相對笨拙，促統只能老實說，而且，吳每每動作稍大，就會出現「必殺民調」，把他打到墊底，還封他為「綠營最愛對手」，只能知所進退、大局為重了。不過，「白賊」這頂帽子，應該換人戴才對呀！

談了泛藍諸要角，柯文哲準備加入戰局也須提一提，他以「先有（友）後婚」力拚韓國瑜的「指腹為婚」，但韓國瑜加碼「你儂我儂」，柯沒再加碼，因為韓講出怎樣無極限的跟中國親，都無違和感，柯則不行，眼看促統拚不過韓，於是改打「反獨」牌，「台灣撐不過兩天？」、「當兵浪費時間」等談話，其終極目的與和平統一雷同。

促統、反獨都是北京當局操控，台灣必須「不顧北京反對」才有活路！當前情勢嚴峻，台灣人民如果沒有蘇貞昌講的「有支掃帚，我都拿起來（去拚），絕不投降！」之志氣與決心，反而被藍營政客的演技欺騙炫惑，到時如政權易手，那麼，獨立公投等等講再多，前途只會是一片黑！

促統、反獨都是北京當局操控，台灣必須「不顧北京反對」才有活路！行政院長蘇貞昌（右）、國防部長嚴德發（左）。

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