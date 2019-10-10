胡，怎麼說》雙十，國慶，兩種「芒果乾」！

今天雙十，中華民國國慶。今年國慶，在各項熱鬧慶典樂舞之下，潛伏著的芒果乾（亡國感），已露出頭來，成為2020年總統及國會大選的論爭議題。

芒果乾（亡國感）有兩種，一種是中華民國芒果乾，一種是台灣芒果乾，各在不同認同的群體之間，不斷擴大，蘊釀折騰、擔憂折磨。兩種「芒果乾」其實有很大交集重疊，但大選壁壘分明，兩種芒果乾勢必對立。

芒果乾（亡國感）有兩種，一種是中華民國芒果乾，一種是台灣芒果乾，各在不同認同的群體之間，不斷擴大，蘊釀折騰、擔憂折磨。圖為國慶總統府光雕秀4日晚間璀璨登場，由蔡英文總統（左二）、立法院長蘇嘉全（右二）、文化總會副會長江春男（左一）及秘書長林錦昌（右一）等一同點燈。（資料照）

「中華民國芒果乾」的歷史淵源，可以追溯到兩蔣時代，擔憂中華民國被中共滅了，「退此一步，即無死所」足以形容當年亡國感的深重。

近十數年來，中華民國芒果乾質變了，於今，當年最反共、最捍衛中華民國的那些人，竟不再反共反而擁抱中共，竟不再擔心虎視眈眈的中共滅了中華民國，反而擔心中華民國被台灣獨立取代、國號不見了！

「台灣芒果乾」則從去年下半年起，不少人油然而生，中華民國芒果乾質變及量變、親中勢力在1124選舉大勝猖狂，正是台灣芒果乾迅速變濃更沉重的要因之一。

去年底迅速升高的台灣芒果乾，最苦心擔憂的就是，中華人民共和國勢力滲透、入侵台灣，與已質變為親中、親共的中華民國芒果乾，同唱統一、共舞一中、裡應外合，台灣恐將被中華人民共和國併吞，中華民國芒果（亡國）了，台灣也芒果了，2300萬人的民主自由，同時乾枯淪喪！

去年底迅速升高的台灣芒果乾，最苦心擔憂的就是，中華人民共和國勢力滲透、入侵台灣，與已質變為親中、親共的中華民國芒果乾。圖為去年韓國瑜訪港接見香港特首林鄭月娥。（高雄市政府提供）

中華民國亡國感與台灣亡國感，最大的交疊就是民主、自由、人權，如果中共專制政權併吞統治台灣，中華民國、台灣、自由民主人權三者就一起滅亡了。要捍衛以上三者，中華民國派、台灣派都必須卸下芒果乾（亡國感），一起為2300萬人命運共同體的前途奮戰！

今天，你們去參加雙十國慶升旗典禮，不論是吳敦義、馬英九、郭台銘、柯文哲、宋楚瑜、王金平、韓國瑜...，不論你在哪升旗、與誰同框，如果你們不敢挺香港人民為爭自由奮鬥、不敢譴責中共在新疆對維族的暴行、不敢批評中共對境內宗教及異議人士的瘋狂迫害、不敢抗議中共對台灣的文攻武嚇打壓，還接受一個中國、高唱兩岸一家親，你們嘴巴即使再大聲喊「中華民國萬歲」，實際作為卻是「滅亡中華民國」！

台北市政府前廣場10日清晨舉辦「中華民國108年國慶升旗暨慶祝活動」，台北市長柯文哲（中）、鴻海創辦人郭台銘（左）、親民黨主席宋楚瑜（右）一同出席。（資料照）

至於純為擔心中華民國國號被台灣取代而消亡的亡國感，只要看「中華民國憲法增修條文第12條」，如果要改國號，必須依修憲程序，要1/4立委提案、3/4立委出席、出席委員3/4決議，才能提出憲法修正案，交公民複決，有效同意票必須超過選舉人總額半數才通過。這是「三高」門檻的設計，在可預見的未來多年，都不可能通過，實在不必為此擔憂。

十一、十十，兩個國家的國慶，不同的國家，不同的國慶，不同的國家認同，不同的兩個世界，不容政客錯亂！

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