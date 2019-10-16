胡，怎麼說》問韓 :中國太近，你就用跪姿？

「週休7日市長」韓國瑜今天出爐，他祭出的第一招就是向蔡英文總統下戰帖辯論兩岸政策，這種江湖把式一眼就可看穿，他不是真要辯論、更辯不贏，而是「以攘外來安內」之計，以對外挑戰蔡英文，證明自己是中國國民黨唯一提名的總統候選人，警告藍營內部還在想「換瑜」的人，小手勿動、不准蠢動！

韓國瑜唱著「我現在要出征」，宣布「放韓假」了！不過，這首歌是國民黨黨國威權統治時代的「愛國歌曲」，出征是要去「打共匪」，現在，曾進入中共駐港中聯辦、配合中聯辦主任王志民演出「一國兩制好棒棒」統戰戲碼的韓國瑜，唱著這首歌，出征卻是為攻下台灣的總統寶座，實在格外諷刺。

韓國瑜唱著「我現在要出征」，宣布「放韓假」了！（資料照）

韓國瑜在成為「週休7日市長」前夕大談他的兩岸政策，不脫九二共識和平發大財的老調，但其中有兩句嚴重倒果為因、顛倒是非，必須一駁。

一句是他說引自越南的「天堂太遠，中國太近」（其實更早源自墨西哥總統迪亞斯那句:可憐的墨西哥，你離美國太近，卻離天堂太遠！）。但是，越南即使與中國接壤，還打過激烈的戰爭，近年經貿交流很大，越南國家主席、越共總書記昨天特別重申，面對中國，主權問題絕對寸步不讓！

沒錯，台灣也距中國太近，但是，韓國瑜主張的九二共識（一個中國）發大財，隱含著朝向一國兩制，這跟本就是對中共屈膝、用跪姿朝中，為了和中，國家主權棄守了，中華民國還有生存空間嗎？

韓國瑜主張的九二共識（一個中國）發大財，隱含著朝向一國兩制，這跟本就是對中共屈膝！圖為示意圖，與本文無關。（法新社）

另一句是「不能香港人流血，民進黨補血」，韓國瑜站在中共立場看香港的反送中運動，才講的出這樣冷血的話。要問韓國瑜，是「誰」造成香港人民流血的？是「誰」要把香港人民的自由、民主、人權都奪走的？就是中共專制政權！香港人民不惜流血流淚、犧牲生命對抗暴政，為自由而戰，你卻講這種冷血的話，來為自己低迷的選情補血，簡直就是專制極權的同路人！

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