自由開講》侯友宜不甩吳敦義的「升旗運動」！

展昭

吳敦義今日在「2020二合一大選誓師」中裁示，希望國民黨執政的15縣市都能自辦國慶升旗典禮，至於沒有執政的縣市就由黨部舉辦，希望能夠讓青天白日滿地紅的國旗飄揚在每個縣市。會中他更強調，韓國瑜就是國民黨初選出來最公平、最公正的總統提名人，要大家同心協力讓韓國瑜當選。真是如此嗎？

吳敦義今日在「2020二合一大選誓師」中裁示，希望國民黨執政的15縣市都能自辦國慶升旗典禮，至於沒有執政的縣市就由黨部舉辦，希望能夠讓青天白日滿地紅的國旗飄揚在每個縣市。（資料照）

對於吳敦義希望國民黨執政縣市都能自辦升旗典禮，新北市民政局考量辦理時間與明年初的元旦升旗接近，升旗典禮改由元旦時統一盛大辦理。

沒想到新北不舉辦國慶升旗典禮的消息傳出後，韓粉們卻大崩潰了，臉書公開社團「洪秀柱小辣椒後援會」就有不少人痛批侯友宜，「我後悔投他了，下一任我一定不會再投他，背骨」、「10/10和元旦什麼關係？是有多近？隔著兩個多月呢！」、「沒心肝的背骨，換了位置也換了腦袋！」、「民進黨卧底來的」、「漢子讓人心寒」。

可見侯友宜已經與黨中央漸行漸遠，可能只因黨中央提名一位不學無術只會作秀的草包角逐總統。

藍營執政的新北市決定今年不舉辦國慶升旗典禮，引發韓粉撻伐市長侯友宜。（資料照）

吳敦義希望藉黨國不分的國旗與國歌來激勵民眾、擁護草包含選總統，腦袋似乎有問題，畢竟國民黨與草包韓可曾愛這面黨國不分的國旗？如果有，為何從不敢帶到中國各大城市去招展，只敢在台灣張揚？到底是想炫耀甚麼？這面國旗真是代表革命先烈的血跡嗎？抱歉，當年中華民國建國時，國旗可是五色旗，國歌則是卿雲歌，分別於1928與1937年被國民黨所竄改，所以它們已經不能代表原始的中華民國，只是代表國民黨自己，所以值得全民紀念嗎？

日前草包韓為了表示自已「勤政愛民」、維護社會治安，率領大批員警與記者到釣蝦場臨檢是否藏有色情或毒品，結果一無所獲，被釣蝦民眾批評為擾民，真不愧是草包！如果真要查色情或毒品，應該是到酒店或舞廳等八大場所，怎麼會到釣蝦場？

所以，已有許多自認為「鋼鐵」韓粉批評，國民黨如此大捧韓國瑜人的重點到底是什麼？要韓國瑜做自己嗎？他們說，對不起，就算韓國瑜做回去年1124前的自己，他們這票還是投不下去的。雖然蔡英文執政也超垃圾、超分贓、超灑人民血汗錢、親美親日、靠反送中鞏固選票等，但是他們不在乎，只因為你韓國瑜比蔡英文某更讓人討厭，討厭到他們寧可不投，讓蔡英文再當四年，也比含血、含恨或含淚投給韓國瑜來得好。

一葉可以知秋，侯友宜與許多「鋼鐵」韓粉尚且如此，韓國瑜還選得下去嗎？

（教師）

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