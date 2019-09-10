自由開講》侯友宜一語雙關，很高招！

◎鄧鴻源

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜８日在新北市舉辦造勢晚會，但對此新北市長侯友宜8日早上受訪，以公務為由重申不會到場，強調還是把４百萬市民希望他做的事情做好，「台灣總是要有人好好做事」，獲得市民肯定後，談支持誰才有意義。

國民黨總統提名人韓國瑜8日到新北市造勢，市長侯友宜卻整天行程滿檔，未出席造勢活動。（資料照）

侯友宜一語雙關，很高招，既推掉韓國瑜的無聊應酬，也諷刺韓國瑜不用心市政，只想得隴望蜀。如果國民黨因此開除他，他求之不得，可以直接問鼎總統大位，看誰比較得民心？國民黨推出史上最無恥且最無能之人角逐總統，真是笑死人了。

韓粉的組合群是由類似八百壯士的軍公教等既得利益者為指導之主體，加上當年台美斷交危急時刻捲起舖蓋溜走的外省高級人，現在搖身一變反成為護持中華民國的正統，以及曾經風光在舞台上享盡光鮮亮麗的掌聲後，沒落的外省籍過氣藝人。當然更多的是一群不満現實，沒有台灣國家觀念，只有跟著詐騙集團起鬨的魯蛇」們。

別看他們高舉國旗叫囂，其實他們何嘗在乎過中華民國的存亡？否則為何不敢對經常威嚇台灣的中共嗆聲？他們最不能忍受的是，曾經被他們看不起的台灣人竟然能成為引領台灣走向的執政者，所以無所不用其極污衊與抹黑，忘了自己當初怎麼迫害他人。這樣的群體確實有30%的比例，但他們幾乎沒什麼忠誠度，隨時可以見風轉舵，西瓜倚大邊。

別看他們高舉國旗叫囂，其實他們何嘗在乎過中華民國的存亡？否則為何不敢對經常威嚇台灣的中共嗆聲？（資料照）

日前韓國瑜談青年政策時，一句「鳳凰都飛走，進來一堆雞」引發軒然大波，也遭痛批是歧視外籍勞工，當下韓國瑜解釋自己屬雞，因此當下口快就想到雞。過了幾天後，韓國瑜再度出面解釋，表示自己說的是「非法打工」與「賣淫」者，不能讓他們搞亂台灣。可見韓國瑜其實是心虛，明明下意識歧視外勞，然後又瞎掰圓謊。韓國瑜以為這樣就可以瞞天過海，真是小看民眾了。

韓國瑜欺善怕惡、說謊成性，且毫無治理市政的能力，還有臉批評人家嗎？陳菊對台灣的自由、民主與人權有大功。反觀韓國瑜，除了有「能撈就撈、能混就混」的「名言」外，曾對台灣社會有甚麼碗糕貢獻？立委任內，花天酒地；北農總經理任內，讓菜價上漲長達兩個月，令市民苦不堪言，如今有何資格批評陳菊與小英？

韓國瑜欺善怕惡、說謊成性，且毫無治理市政的能力，還有臉批評人家嗎？（資料照）

沒錯，韓國瑜只是一位不會讀書與考試的柯某，舉凡不知感恩、講話苛薄、性別歧視與欺善怕惡的投機性格等，兩人如出一轍。

（大學教授）



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