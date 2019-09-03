自由開講》韓國瑜若被換掉，藍營諸侯一個也逃不掉？！

◎陳彥勳

國民黨應該很苦惱，原本努力栽培的太陽，如馬立強，怎麼接連殞落，連一點火花都不剩。而黨內中生代，卻又沒有一個能夠扛得住大位，不像民進黨有明顯的接班梯次，戰力源源不絕。從2015年洪秀柱，到2019年韓國瑜，都不是國民黨一軍戰力，洪秀柱可能勉強算上二軍，而韓國瑜更是被冷凍17年，食之無味棄之可惜的棄將。

韓國瑜若被換掉，藍營諸侯一個也逃不掉！（資料照）

洪秀柱與韓國瑜，起初氣勢如虹，但因後期大頭膨脹，反而造成國民黨許多政治危機。但這兩個人都經過初選，同樣以47%而誕生的候選人。2015年、2019年，國民黨兩位經過初選機制產生的總統候選人，都面臨到被陣前換將的問題，國民黨的初選機制出了什麼問題？或是說國民黨的初選是否被一群特殊的支持者綁架了。

2015年中國國民黨總統提名選舉，洪秀柱成為國民黨初選中唯一登記參選的候選人，為避免一票就當選，當時設下了30％的初選門檻，而洪秀柱最終以47％的支持度，順利闖關成功，成為國民黨的總統候選人。

2019年中國國民黨總統提名選舉，此次有五位登記參選的候選人，分別是韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中，韓國瑜同樣以47％的支持度，海放黨內同志，其中包含郭台銘。

然而換韓國瑜與換洪秀柱最大的不同在於，同樣辦理初選，他卻是擊敗了黨內四位同志，脫穎而出。而洪秀柱並沒有與朱立倫正面對決過，也是當時換柱能夠順利進行的原因。只是現在國民黨想將韓國瑜換下來，請問要換誰？郭台銘一定不可能了，韓國瑜攜手「旺旺」把郭台銘殺到見骨，撕裂程度遠超過賴蔡之爭。

朱立倫？雖然他是這場初選的第三名，得到了20.7%支持度，但別忘了2016年總統大選，讓國民黨立委在台中以南輸光的母雞是誰？就是只有拿到381萬票的朱立倫。請問經過四年之後，朱立倫在政治路上有任何突破嗎？甚至說他根本已經連太陽都不算了。2018年九合一選舉，若不是韓國瑜崛起，國民黨可是沒有任何人可以帶領反攻號角。但現在卻看不到任何一位藍營諸侯聲援韓國瑜，尤其當初是靠韓國瑜而翻盤的盧秀燕，更是避韓國瑜而遠之。

朱立倫？雖然他是這場初選的第三名，得到了20.7%支持度，但別忘了2016年總統大選，讓國民黨立委在台中以南輸光的母雞是誰？就是只有拿到381萬票的朱立倫。（資料照）

總統選舉並不是韓國瑜一個人的工作，而是整個政黨，由上至下，拴緊各種大小的發條，讓「政黨機器」順利運作。如當初蔡英文便是靠著陳菊在高雄、賴清德在台南、林佳龍在台中、鄭文燦在桃園，以及諸多縣市首長，努力打出「綠色執政口碑」，才能夠大勝朱立倫，並拿到民進黨的歷史新高689萬張選票。

但現在，藍營諸侯似乎認為這場總統選舉是韓國瑜自己的事情，放任韓國瑜自生自滅。講一句白的，當初不是韓國瑜，民進黨不會大輸，而若你們自己放棄了韓國瑜，4年後你們要找誰當母雞？韓國瑜若被換掉，位居高位的藍營諸侯們，4年後你們將會一個也逃不掉。

（醫學院學生）

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