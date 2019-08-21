自由開講》真正追殺韓國瑜的是中國國民黨不是國家機器！

◎木夏笙

國民黨總統候選人韓國瑜近期聲勢無量下跌，民調狂落，憂心忡忡的他，面對國民黨員日夜不停的爆料，一下子麻將、一下子女人、一下子政治獻金，不堪其擾，尤其是民調不斷下墜，韓國瑜最恐懼的事，已是可能被自己的黨內同志鬥垮，「換柱2.0」噩夢成真。

韓國瑜目前選情詭譎之處，在於中國國民黨面對一系列爆料未能迅速澄清，竟還直接把爆料人開除黨籍外加提告，讓韓國瑜樹敵無數，選戰節奏大亂。韓國瑜不愧有「韓導」之稱，立刻拋出座車被裝追蹤器的話題，想要轉移話題，掩飾自己的市政無能，意圖重新呼喚「鋼鐵韓粉」護駕，並形塑遭受「國家機器追殺」的受害者形象，藉以反轉聲勢，激發韓流狂潮。

韓國瑜目前選情詭譎之處，在於中國國民黨面對一系列爆料未能迅速澄清，竟還直接把爆料人開除黨籍外加提告，讓韓國瑜樹敵無數，選戰節奏大亂。（資料照）

然而，韓國瑜拋出的風向球漏洞百出。先是高雄市新聞局長王淺秋對外說明追蹤器是放在引擎，立刻引來立達徵信業者質疑這個說法十分荒謬，該名業者還以自己「曾經是韓粉」的身份強調，追蹤器會放在車底，不會放在過熱的引擎上。而且，如果真的發現有追蹤器，事涉違法，應該是立即請檢警偵辦，不會大張旗鼓的講被監控，但是又拿不出證據，而且還不準備提告，令大眾質疑其真實性。

部分立法委員或政治記者更諷刺韓國瑜，是不是喝酒喝到出現幻覺？還是下一次會講自己出現幻覺是因為被國家植入晶片？而且韓國瑜拿不出證據就罷，橋頭地檢署、高雄市警察局均紛紛表示願意協助偵辦調查，卻遭到韓國瑜詭異的拒絕，讓人納悶韓導是不是又再編導劇情了？

韓國瑜口口聲聲說，自己跟情治人員關係良好，很多人都有給他提醒。既然如此，韓國瑜為什麼不找有交情的情治人員協查是不是真有被監控之事呢？怎麼看，韓國瑜的指控都像是子虛烏有的煙霧彈，是對執政黨打烏賊戰。

高雄市新聞局長王淺秋（中）對外說明追蹤器是放在引擎，立刻引來立達徵信業者質疑這個說法十分荒謬。（中央社）

韓國瑜想選總統，一言一行必然會受到檢驗。但他自己過去是發過黑函的候選人，如果無法負責任的面對質疑，只會轉移焦點，怎麼取信於人？

韓國瑜應該搞清楚，目前不斷爆料他的人，不是中國國民黨中評委，過去立法院國民黨的老同事，不然就是他去年選高雄市長的輔選功臣，這些人為什麼現在都成了「韓黑」？甚至不懼求你一告，以換取法院認證，再怎麼說，這些人都不是國家機器吧？

國民黨一直無法整合內部力量，導致韓國瑜聲望迅速崩盤，這才是他的致命傷。韓國瑜應該平心靜氣，好好想想問題怎麼處理。面對可能被撤換候選人資格的危機，「國家機器」不是他的提款機，先做好自己的本份才是根本！

韓國瑜只靠鋼鐵韓粉，沒辦法取信泛藍，恐怕這才是距離「換柱2.0」最近的距離！

（政治研究）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法