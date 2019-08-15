自由開講》「亡黨感」：韓國瑜帶給國民黨的禮物

◎宇文自由

已獲國民黨正式提名參選2020年總統的韓國瑜，回想起其當初在初選階段時幾乎是「所向披靡」，別說是「史上最富有」的初選對手郭台銘了，只怕那總被認為是郭背後「影武者」的馬前總統再度回鍋親征，大概也只能灰頭土臉地黯然敗去。而國民黨內欲搶搭「韓流」熱潮的政客更是不計其數，十個吳敦義加起來，也還遠遠不如。

但，不過一兩個月的時間，連除藍綠之外的可能「第三組人馬」都還在猶豫是否參戰時，國民黨與韓國瑜竟已然爭議四起、傷痕累累；選戰還沒算是正式開打，卻已經呈混亂分裂、兵疲馬睏之勢。而這樣的批判力道甚至不是來自於對手陣營，竟是黨內自家同志屢屢的「看不下去」；無論當初是否真的是擁有一手「好牌」，但至少旁人都看得清楚：才高票當上民選首長不到一年，就讓自己跌落到如此境地的元兇，不是別人，正是韓國瑜自己，與那個已被韓一起脫下泥淖中的國民黨中央。

不過一兩個月的時間，連除藍綠之外的可能「第三組人馬」都還在猶豫是否參戰時，國民黨與韓國瑜竟已然爭議四起、傷痕累累；選戰還沒算是正式開打，卻已經呈混亂分裂、兵疲馬睏之勢。（資料照）

而韓國瑜究竟做了什麼，以致讓那已經「挺不下去」而由「韓粉轉韓黑」的名單越列越長，甚至已經讓數萬名高雄人決心罷免？如果你把這道「申論題」發給台灣人──特別是高雄人，那大概會換來對方一陣振筆疾書的痛快揮灑吧？

在市政議題上，諸多訴求「炒短線」與「上新聞」卻又重量不重質的觀光與文化政策，不但沒有為高雄帶來「發大財」的競選承諾，反而卻一步步地摧毀著好不容易累積起來的城市質感；拼命競逐於仍屬虛幻階段的愛情摩天輪、國際巨星代言與中國特許經貿，話說得漂亮，卻沒見到半點動靜，反倒是市長本人已經到處去擘劃起他對整個國家（乃至宇宙）的另一番宏大願景；而這些也還算了，但在登革熱疫情、颱風與豪雨防災等人命攸關的重大議題上，他仍顯得如此草率、如此無知，如此地不把兩百七十多萬的高雄市民，給當一回事。

在登革熱疫情、颱風與豪雨防災等人命攸關的重大議題上，韓國瑜仍顯得如此草率、如此無知，如此地不把兩百七十多萬的高雄市民，給當一回事。高雄市長韓國瑜日前視察登革熱疫情時，突然爬樹查看，讓眾人百思不解。（資料照）

也難怪，畢竟現在的「韓市長」只怕早已做起了「韓總統」的大夢，且如他所言：當了總統，不就可以更好好地照顧高雄？幫助高雄發展嗎？──問題是，你現在連一個城市、甚至一條河，都「治理」地如此悽慘落魄了，天知道把22個縣市、兩千三百萬人全交到你手裡，會變成什麼樣子？更遑論，作為一個要選總統的人，他截至目前更完全沒提出過，任何「國家級」或「總統級」應有的格局或政策。除了附和著中共一起攻擊臺灣政府與躲在紅色媒體的超大型造神級保護傘後頭以外，大概就是進了「中聯辦」與到處說要跟人「交朋友」──兩者合起來，基本上已成為了真正「國際級」的危機與笑話。

把市政搞得一團糟，甚至到後來根本無心市政；目標旨在要當總統，卻又想只靠空洞的口號與嘴砲來代替政策與願景──也許「鬼混隨興」確實是「韓市長」一路走來的人生哲學與生活態度，那也沒什麼好說，畢竟只要你個人開心又歡喜，但卻不會相害到別人，就好。問題是，當韓國瑜先生不僅用這樣的態度在面對人生，更用這樣的態度在帶領市府團隊、在治理一座城市，甚至要領導國家前進時，這種「鬼混隨興」的態度，絕對只會為臺灣帶來前所未有的災難，甚至是萬劫不復的深淵。

無怪，隨著韓國瑜及其親信團隊日益誇張的荒腔走板，以及他已經越來越沒在在乎高雄市政的造勢投入，不僅逼得許多高雄人主動簽下罷免連署書、引發許多當初投韓一票的支持者大嘆後悔，甚至那最深切最猛烈的批判力道，不是來自他處，正是發源自國民黨自家陣營──從委婉要韓國瑜「不要再喝酒了」的國民黨中評委趙守博，到痛罵韓「不賢又不信不睦」的前高雄縣長楊秋興；從暗諷韓國瑜「不做事、拚選舉」的新北市長侯友宜，到憤慨到「韓國瑜這樣讓我不知道要怎樣教小孩！」的國民黨前立委陳宏昌──真的是烽火四起，足見「亡黨感」的憂慮已在國民黨內開始蔓延。

日前前國民黨中央評議委員會委員陳宏昌公開表示，「為何提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」狠批高雄市長韓國瑜。（資料照）

事實上，對韓國瑜應有的質疑與批評，從來都存在著，只是當事人本尊從無意願予改進或正面回應，國民黨中央也就鄉愿地跟著「蒙上眼就可以不用看見」。當罵韓的人還不夠多，他們就會推說那都是少數「戴有色眼鏡」之人的成見，應該「接地氣」多聽聽真正「廣大庶民的聲音」；等到真的在網路上充滿了對韓憤怒與不滿的聲音，他們就把這些人都歸類為「網軍」，甚至自己往臉上貼金地發明了「黑韓產業鏈」一詞；但不知等到真的有成千上萬人走到街上要罷免韓，甚至是黨內自家同志接二連三地砲聲隆隆了，這時，韓陣營與國民黨，又要再尋找什麼藉口、又要在迴避多久呢？

很遺憾地，目前看來，國民黨與韓國瑜的共生關係──或者說，國民黨中央已被「韓流」操控而正在逐步喪失主導權的失控景況，還會再持續下去。在這場瘋狂的派對與失控的亂流中，任何試圖逆流而上，或嘗試指出「不正常」所在的努力，亦或是對「亡黨感」所提出的質疑與憂慮，都只會換來「韓流」宛若瘋狗浪般地狂襲，而國民黨更只能為求自保地對這些「忠言逆耳」者不斷開鍘──

不知此情此景，是否讓你回想起2015年那次國民黨競選聲勢低迷之際，卻仍對那些黨內的批評者祭出開除大刑，而後來不僅國民黨仍要面對著無可避免的崩盤，甚至事後還證明出這些「打著藍旗反藍旗」者他們當初說的許多事，根本幾乎都是對的？亦或是，這會讓你想到更古早久遠之前，在那些即將滅亡的朝代，不僅不忙於思索著如何力挽狂瀾、撥亂反正，反倒持續陷入於集體的瘋狂與裝傻，甚至用打壓與屠戮異議者作為情緒的宣洩出口？

百年大黨，卻行走至此，以歷史的角度觀之，不能不說是一種可嘆與可悲；不過，若以兩千三百萬臺灣人民的未來與命運來看，這樣的黨、這樣的人，如果也能就此自己把自己給掃進歷史的灰燼中，或許未嘗不是一種幸運？

（政治工作者、智庫研究人員）

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