自由開講》周錫瑋誤會大了，搞換瑜的人就是韓國瑜自己！

◎夏語聲

前台北縣長、參加國民黨黨內總統初選的周錫瑋，日前開了直播，痛罵國民黨換瑜之說以及為韓國瑜辯護，頓時攻佔了深藍社群媒體版面。然而，周錫瑋至今仍然搞不清楚的是，其實換掉韓國瑜候選人的最大推手，絕非別人，就是韓國瑜自己。

前台北縣長、參加國民黨黨內總統初選的周錫瑋（中），日前開了直播，痛罵國民黨換瑜之說以及為韓國瑜辯護，頓時攻佔了深藍社群媒體版面。（資料照）

曾經一句政壇名言：「酒店關門時我就走」（I leave when the pub closes.），語出前英國首相邱吉爾，請周錫瑋和韓國瑜搞清楚，任何政治人物都有自己賞味期間，台灣選民就只是厭倦了韓國瑜一再演出類似套路的這齣爛戲。而韓國瑜不清楚怎麼拿捏進退，一直死賴著國民黨總統初選的門票，即便心有餘而力不足，早就鬧得天怒人怨，他也不願意放手，而寧可抱著國民黨一起陪他沉船。

去年底高雄市長韓國瑜意外大勝，本來就是各界看好的明日之星。但重點是「明日」之星，韓國瑜卻在市長就職之後，迫不及待的想當「立刻」之星，馬上就要問鼎總統，而這個布局應該是出自他本人之意吧？有人叫韓國瑜落跑嗎？如果不是韓國瑜自己想落跑，有人能夠逼他嗎？結果他成了最快政治誠信破產的人，不就是咎由自取嗎？怎麼開始怪別人呢？

韓國瑜聲勢的暴漲又跌，關鍵推手就是他自己。周錫瑋說，大家砲轟韓國瑜俗氣，那麼大家又有多莊重。但是大家過去就是欣賞他的俗氣啊，覺得他是真性情，但是你不能只有俗氣啊？俗氣到底就成了流氣，這樣子要怎麼當總統？大家就是看破了韓國瑜沒有一招半式只有流氣啊！或許韓粉就是喜歡吧。但是就如同國民黨中評委趙守博說的，韓粉怎麼能當選？過去洪秀柱也有鐵桿洪粉，管中閔、李富城都是成員之一，最後洪秀柱一樣遭到撤換啊！

韓國瑜聲勢的暴漲又跌，關鍵推手就是他自己。（資料照）

最近還有媒體社論指出韓國瑜應該要莊重的一點，不要凡是都站在第一線，這個其實又誤解了韓國瑜情境。韓國瑜就是俗氣跟凡事發言都要自己來，才能創造話題，沒有這些東西，韓國瑜還靠什麼？沒有韓粉支持，不像韓國瑜的韓國瑜，就跟初選時不像郭台銘的郭台銘一樣，是政治大忌，最後只會遭到選民唾棄。連鐵粉都沒有，韓國瑜也不用玩了。

像是這樣子暴起暴落的政客，韓國瑜絕非第一個受害者，比他更早的應該是前貴人柯文哲市長。曾經他的鐵粉或說台灣中間選民，就是欣賞他無拘束於政黨包袱，發言超脫藍綠，但是在他創立台灣民眾黨之後，變成一人黨的黨主席，自己打破不會成立政黨的政治諾言，又變成有政黨包袱的政客，下場就是如今落到總統民調始終敬陪末座。

所以周錫瑋，不要再怪東怪西了！國民黨想換瑜，實在也是不得不，誰叫台灣選民口味變化多端呢？當自己知道已經「不合時宜」的時候，還站在那讓人羞辱，下場之淒涼，恐怕我們都懷疑周錫瑋屆時還在不在韓國瑜身邊囉！

（政治研究）

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